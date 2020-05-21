Kelt Astrolojisi Burçları Neler? Kelt Astrolojisindeki Burçların Özellikleri

Ladin – Köknar (02 Ocak – 11 Ocak/ 5 Temmuz – 14 Temmuz) (Gizem) Sıradışı bir zevki vardir. Sofistike ve kadirşinastir. Güzel olan her şeyi sever . Dikbaşlı , çabuk ''mood '' değiştiren , bencil olmasına rağmen kendisine yakın olanlarla ilgilenen biridir. Çok mütevazi olduğu söylenemez. Hırslıdır. Memnun edilmesi zor bir sevgilidir. Çok arkadaşı vardır Çünkü ona güvenebilirsiniz.