Kelt Astrolojisi Burçları Neler? Kelt Astrolojisindeki Burçların Özellikleri
Celtic Astrolojisi'nin büyüsünü öğrenmek ister misiniz? Günümüzde Breton, İrlanda ve Galyalılar'ın aslını meydana getiren Hint Avrupa asıllı Keltler'in astroloji alanındaki faaliyetleri ile ilgili olarak çok fazla bir bilgiye rastlanmıyor. Peki kelt astrolojisindeki burcunuzun özelliklerini merak ediyor musunuz? İşte doğum gününüze göre kelt astrolojisindeki burcunuzun özellikleri...
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Celtic astrolojisi, birçok batı uygarlığının tersine güneşi değil ayı 'büyük anne ve yaratıcı' olarak kabul ediyor ve ayın hareketlerini referans alıyordu.
Ayrıca Kelt kültüründe ağaçlar gök tanrısı ve yer ana, cennet ile yeryüzünü birleştiren simgeler olarak kabul edildiğinden, birçok sihirli güce sahip olduklarına inanılır ve Kelt takviminin ana öğeleri olarak kabul edilirdi.
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Ayın her evresi bir ağaçla simgelenir ve o evrede doğanların ağacın sihirli özelliklerini yansıttığına inanılırdı.
Aşağıda yılın, ayın hareketlerine göre belirlenen dönemleri ve bu dönemlere verilen ağaç isimleri yer almaktadır. İnanışa göre, ayın ilk iki haftası (yeni ay) ve son iki haftası (dolunay) doğanların karakteristikleri bu ağaçların özelliklerine göre şekilleniyor.
İşte Kelt Astrolojisindeki burcunuzun özellikleri:
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Elma (23 Aralık – 31 Aralık/ 25 Haziran – 4 Temmuz)
(Aşk) Cazibeli, fiziksel olarak dikkat çekici, etkileyici... Hoş bir auraya sahip. Flörtçü ve maceraperest. Ama hassas ve her zaman aşık bir tip. Sevmeye ve sevilmeye meraklı. Sadık ve hassas bir eş. Cömert. Bilimsel konulara yeteneği var. Bugün için yaşar. Hayalgücü yüksek.
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Ladin – Köknar (02 Ocak – 11 Ocak/ 5 Temmuz – 14 Temmuz)
(Gizem) Sıradışı bir zevki vardir. Sofistike ve kadirşinastir. Güzel olan her şeyi sever . Dikbaşlı , çabuk ''mood '' değiştiren , bencil olmasına rağmen kendisine yakın olanlarla ilgilenen biridir. Çok mütevazi olduğu söylenemez. Hırslıdır. Memnun edilmesi zor bir sevgilidir. Çok arkadaşı vardır Çünkü ona güvenebilirsiniz.
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Karaağaç (12 Ocak – 24 Ocak/ 15 Temmuz – 25 Temmuz)
Karaağaç insanı, hoş bir görüntüye sahip, zevkli giyinen, mütevazi istekler, hata kabul etmeyen bir yapı, neşeli, lider olmayı seven, boyun eğmeyen, dürüst ve sadık bir sevgili, başkaları hakkında karar vermekten hoşlanan, gururlu, cömert, iyi bir mizah anlayışına sahip, pratiktir.
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Selvi (25 Ocak -3 Şubat/ 26 Temmuz – 4 Ağustos)
(Sadakat) Güçlü, fiziksel olarak kaslı, her ortama uyabilen, hayatla fazla uğraşmayan, hoşnut, iyimser, paraya meraklıdır. Yalnızlıktan nefret eder. Kolay kolay tatmin edilemeyecek kadar tutkuludur. Ama sadıktır. ''mood ''u çabuk değişir . Kurallara boyun eğmez . Biraz da ukala ve ilgisizdir.
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Kavak (04 Şubat – 08 Şubat/ 01 Mayıs – 14 Mayıs/ 5 Ağustos – 13 Ağustos)
(Tatminsiz) Fazla kendine güvenmeyen, sadece gerektiği zaman cesaretli olan biridir. Arkasının güçlü olmasını ve sıkı insanlarla muhatap olmasını sever. Çok seçicidir. Genellikle yalnızdır. Artistik bir doğası vardır. Kin tutar. İyi bir organizatördür. Felsefik takılmayı sever. Ama her durumda güvenilebilir biridir. İlişkilerini de çok önemser.
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Sedir (09 Şubat – 18 Şubat/ 14 Ağustos – 23 Ağustos)
(Güven) Zarif, her ortama ayak uydurabilen, lüksü seven, sağlığına dikkat eden, kendine güvenen, başkalarına biraz yukarıdan bakan bir karakteri vardır. Kararlı, sabırsız ve başkalarını etkilemeyi sever. İyimserdir ve beceriklidir. Tek ve gerçek aşkını bekler. Çabuk karar verir.
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Çam (19 Şubat – 28 Şubat/ 24 Ağustos – 2 Eylül)
(Titiz) Uyumlu ilişkileri sever. Dinç ve güçlüdür. Nasıl rahat edilebileceğini bilir. Doğal ve hareketli biridir. İyi bir partnerdir. Çok arkadaş delisi değildir. Çabuk aşık olur ama ateşi çabuk söner. Her şeyden kolay vazgeçebilir. İdeali bulana kadar her şey geçicidir. Güvenilir ve pratiktir.
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Söğüt (01 Mart – 10 Mart/ 03 Eylül – 12 Eylül)
(Melankoli) Güzel ve çok melankoliktir. Etkileyicidir. Güzel ve zevkli şeylere meraklıdır. Seyahat etmeyi sever. Hayalperesttir. Kaprisli ama dürüsttür. Başkalarının duygularına önem verir. Çabuk etki altında kalır ama beraber yaşanması zordur. Talepkardır. Sezgileri de kuvvetlidir. Aşıkken acı çeker ama demir atabileceği birini bulabilir.
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Ihlamur (11 Mart – 20 Mart/ 13 Eylül – 22 Eylül)
(Şüphe) Hayatın ona getirdiklerini kabul eder. Kavga ve tartışmadan nefret eder. Çalışkandır, tembelliği ve bencilliği hiç sevmez. Streslidir. Yumuşak huylu ve merhametlidir. Arkadaşları için çekinmeden fedakarlık yapar. Becerikli olmasına rağmen bunları değerlendirmesini bilmez. Mızmızdır. Kıskanç fakat vefalıdır.
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Meşe (21 Mart)
(Cesaret) Sağlam yaradılışlı, cesur, güçlü, bağımsız ve girişkendir. Acıma duygusu çok yoktur. İşini şansa bırakmayı sevmez. Ayaklarını yere sağlam basmak ister. Hareketlidir.
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Fındık (22 Mart – 31 Mart/ 24 Eylül – 3 Ekim)
(Olağanüstü) Çekici, anlayışlı, insanları nasıl etkileyeceğini bilen, fazla talepkar olmayan, sosyal hayatta aktif ve girişken hatta dövüşken biridir. Popülerdir. Psikolojik durumu çabuk değişir. Kaprisli bir aşıktır. Ama dürüst ve eşine toleranslı davranır. Kusursuz bir yargı yeteneği vardır.
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Akçaağaç (11 Nisan- 20 Nisan/ 14 Ekim – 23 Ekim)
(Özgür zeka) Hayalgücü ve orjinalliklerle dolu hiçte sıradan olmayan biridir. Utangaç, hırslı , gururlu , kendine güvenli, yeni deneyimlere aç biridir. Genellikle sinirli ve gergin bir yapısı vardır. Hafızası kuvvetlidir. Çok kolay öğrenir. Aşk hayatı biraz karmaşıktır. Başkalarını etkilemeyi sever.
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Ceviz (21 Nisan – 30 Nisan/ 24 Ekim – 11 Kasım)
(Tutku) Garip ve zıtlıklarla dolu biridir. Egoist ve agresiftir. Beklenmedik tepkiler gösterir. Asil bir ruhu vardır. Spontandır. Çok hırslıdır ve hiç esnekliği yoktur. Zor ve alışılmışın dışındabir eştir. Çok zor beğenir. Sadece takdir eder. Çok kıskanç ve tutkuludur. Uyum göstermek için fazla fedakarlık etmekten de hoşlanmaz. İlginç stratejiler üretir.
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Kestane (15 Mayıs – 24 Mayıs/ 12 Kasım – 21 Kasım)
(Dürüstlük) Alışılmadık bir güzelliği vardır ama insanları etkilemek gibi bir derdi yoktur . Adil ve neşelidir. Doğuştan diplomattir. Çok kolay huzursuzluğa kapılır ama her türlü ilişkisinde hassastır. Bazen olağandışı davranır. Sevgili bulmakta güçlük çeker.
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Beyaz Kayın(25 Mayıs – 3 Haziran/ 22 Kasım – 1 Aralık)
(Yaratıcılık) İyi bir zevki vardır. Görünüşe ve kendi görüntüsüne önem verir. Materyalist eğilimleri vardır. Hayatı ve kariyeri için çok ve düzenli çalışır. Ekonomiktir. Gereksiz risklere girmez. Makul bir tiptir. Diyet ve sporla fiziğine dikkat eder.
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Zeytin (23 Eylül)
(Erdem) Güneşi, sıcak havaları sever. Makul biridir. Kibar duyguları vardır. Agresyon ve şiddetten kaçınır. Sakin ve toleranslıdır. Adalet duygusu gelişmiştir. Hassas , kıskançlıktan uzak bir yapısı vardır . Okumayı ve sofistike insanlarla muhatap olmayı sever.
19
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Porsuk Ağacı (Huş) (24 Haziran)
(Esinlenme) Hayat dolu, etkileyici, elegan, arkadaş canlısı, gösterişten uzak, mütevazi, aşırılıklardan hoşlanmayan, kaba şeylerden nefret eden biridir. Doğal ve sakin bir yaşamı tercih eder. Fazla tutkulu değildir. Hayalgücü yüksek ve az hırslıdır. Sakin ve uygun ortamlar yaratır.
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Gürgen (04 Haziran – 13 Haziran/ 02 Aralık – 11 Aralık)
(Zevk sahibi) ''Cool '' bir güzel. Dış görünüşüne ve bakımlı olmaya dikkat eder. Zevk sahibidir. Başkalarını kendinden fazla düşünür. Hayatı mümkün olduğunca kolay bir hale getirmeye çalışır. Disiplinli bir hayat için kılavuzluk eder. İlişkilerinde kibardır. Farklı sevgililer bulmak ister. Duygularıyla ilgili olarak mutluluğu yakalaması kolay olmaz. Çoğunlukla da başkalarına güvenmez. Kararlarından da asla emin olmaz.
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Dişbudak
(Hırs) Farklı bir çekiciliğe sahip, hayat dolu, talepkar, düşüncesizce hareket eden ve eleştirilere kulak asmayan biri. Hırslı, akıllı, yetenekli, kaderine hükmetmeyi seven, egoist olmaya elverişlidir. Ama ona güvenebilirsiniz. Bazen beyni kalbine hükmedebilir. İlişkileri çok ciddiye alır ve sadıktır.
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İncir
(Hassasiyet) Çok güçlü, bağımsız, tartışmalara ve zıtlıklara fazla izin vermeyen, aile hayatına düşkün , iyi bir baba ve hayvanseverdir. Sosyal bir kelebek gibidir . Espriden anlar, aylaklığı ve tembelliği sever. Bencilliği vardır. Akıllı ve pratiktir .
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Üvez
(Hassasiyet) Dikkat çekici, neşe verici, bencillikten uzak, dikkat çekmeyi seven biridir. Hayata bağlıdır. Yerine ve duruma göre hem bağımlı hem bağımsız olabilir. Zevklidir. Duygusal, hassas, tutkulu ve artistik özellikleri vardır. İyi bir eş olur ama çok zor affeder.