MAHMURE ÖZEL Kaynak Fotoğraflar: iStock, Alamy, Ingimage
Kekik Yağının Faydaları Nelerdir? Nasıl Kullanılır?
Mutfak sanatı söz konusu olduğunda, kekiğin yeri hepimiz için ayrıdır. Yemeklerde güçlü bir baharat olarak kendisini yakından tanısak da yağı hakkında pek fazla fikir sahibi değiliz. Gelin bu sefer de kekiğin mucizevi yağ formuna bir göz atalım…
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Kekik yağı nedir?
Doğal uçucu yağlar arasında yer alan kekik yağı, içeriğindeki timol, karvakrol,cineol, kafur ve borneol bileşenleri sayesinde alternatif tıbbın birçok alanında kullanılıyor. Ülkemizde genellikle Ege ve Akdeniz kültüründe yaygın olan bu esansiyel yağ, antioksidan özelliğiyle biliniyor.
2
Abone Ol
Kekik yağı nelerde kullanılır?
Kekik yağı kozmetik ürünlere ilave edilir. Kekik yağı, antimokrobiyal özelliklere sahip olması nedeniyle ağız gargaraları, merhemler ve aromaterapi yağlarında kullanılıyor.
3
Abone Ol
Ayrıca şampuan, saç kremi, yaşlanma karşıtı cilt bakım kremi ve ağız bakım ürünleri gibi kozmetiklerde de bulunuyor.
4
Abone Ol
Kekik yağı, içeriğinde birçok zararlı kimyasal bulunan böcek kovuculara karşı güvenilir bir alternatif olabilir. Ancak diğer uçucu yağlar gibi alerjik reaksiyon verebileceğinden, seyreltilerek kullanılması ve uygulamadan önce her zaman yama yöntemiyle cildin bir köşesinde test edilmesi gerekir.
5
Abone Ol
Kekik yağının faydaları neler?
Kekik yağı kansere karşı koruyucu bir kalkan niteliğindedir. Güçlü bileşenleri sayesinde özellikle meme kanserinde, hücrelerin büyümesini engelleyen bir özelliği vardır.
6
Abone Ol
Ayrıca kan şekerini düzenler ve idrar enfeksiyonlarında tedaviye yardımcı olur. Besin değeri çok yüksektir, bu nedenle saç ve cilt sağlığında çok faydalıdır. Ciltteki aknenin giderilmesinde etkili bir rol oynar.
7
Abone Ol
Kolesterol seviyelerini dengeler, aynı zamanda kalp sağlığını korumaya yardımcıdır. Yüksek tansiyonun olumsuz etkilerini azaltırken, düşük tansiyon hastalarında da kan basıncını dengeleyerek halsizliği ortadan kaldırır.
8
Abone Ol
A ve C vitaminleri açısından zengin bir kaynak olan kekik yağı, kış aylarında vücudun direncini artırmada ve bağışıklığı güçlendirdiğinden soğuk algınlığı gibi hastalıkları en aza indirir.
9
Abone Ol
Kekik yağı yaraların iyileşme sürecini hızlandırır ve cildi yeniler. Aynı zamanda egzama gibi cilt hastalıklarında alternatif bir tedavi yöntemi olarak kullanılır.
10
Abone Ol
Regl dönemindeki sancıları hafifletmede etkili olan yağ, Adet düzensizlikleri sorununun giderilmesinde faydalıdır.
11
Abone Ol
Kekik yağının yan etkileri
Nane ailesinden gelen kekik bitkisinin yağı da eğer naneye alerjiniz varsa, cildinizde reaksiyon gösterebilir. Kekik yağı yutulmamalı ve seyreltilmeden kullanılmamalıdır.
Hamile ve emziren kadınların mutlaka doktor kontrolünde kullanması önerilir. Kekik yağı çocuklara verilmemelidir. Yetişkinlere göre daha hassas olan çocuklarda yan etki gösterebilir.