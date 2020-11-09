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Kekik Yağının Faydaları Nelerdir? Nasıl Kullanılır?

Mutfak sanatı söz konusu olduğunda, kekiğin yeri hepimiz için ayrıdır. Yemeklerde güçlü bir baharat olarak kendisini yakından tanısak da yağı hakkında pek fazla fikir sahibi değiliz. Gelin bu sefer de kekiğin mucizevi yağ formuna bir göz atalım…