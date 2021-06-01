Kekik suyu neye iyi gelir, nasıl kullanılır? İşte, kekik suyu faydaları ve zararları
Kekik, yemeklerin vazgeçilmez baharatı olmasının yanında çiçekleri, yaprakları ve yağı ilaç olarak da kullanılır. Boğaz ağrısından, mide sorunlarına pek çok faydası olmakla birlikte kozmetikte de oldukça yaygın bir kullanım alanına sahiptir. Bu kullanımlardan biri de kekik suyudur. Kekik suyu da gargara yapılarak veya içilerek de tüketilebilir. Peki kekik suyu neye iyi gelir, nasıl kullanılır? Gelin kekik suyunu, faydaları ve zararları da dahil olmak üzere her şekliyle yakından tanıyalım.
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Kendine has koku ve aromasıyla kekik, mutfaklarda hemen her yemekte kullanılır. Kekik bitkisi ile hazırlanan kekik suyu ise sağlığa faydaları ile dikkat çekiyor. Yararları saymakla bitmeyen kekik suyu, birçok hastalığın tedavisinde kullanılıyor. Peki, kekik suyu neye iyi gelir, kekik suyunun faydaları nelerdir? Kekik suyu nasıl hazırlanır? İşte detaylar…
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Kekik suyu neye iyi gelir, faydaları nelerdir?
Bağışıklık sistemini destekler.
Kekik suyu, vücuttaki yağları yakarak kilo vermeyi hızlandırır.
Açık yaralar üzerinde antiseptik etkisi vardır.
Hazımsızlığı ve şişkinliği giderir, kabızlığı önler.
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Kekik, içerdiği besin değerleri sayesinde mikropları temizleme ve bakterilerden koruma özelliğine sahiptir.
Ağız ve diş eti sağlığını korur. Ağızdaki bakterileri azaltır. Ağız içinde oluşan pamukçuk hastalığına iyi gelir.
Kekik suyu, öksürüğü kesmeye yardımcı olur.
Sakinleştirici bir etkisi vardır.
Antioksidan etki yaratır.
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Kekik suyu aynı zamanda adet sancılarını azaltmaya yardımcı olur.
Cilt sağlığını korur.
Yüksek tansiyonu dengeler.
Kanser oluşumu riskini azaltır.
Kekik suyu, saç sağlığı için de çok faydalıdır. Saç dökülmesini engeller.
Kalp hastalığına yol açan etkenleri ortadan kaldırmada etkilidir.
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Kekik suyu nasıl yapılır?
Aktarlarda satılabilen kekik suyu evde de yapılabiliyor. Bunun için sadece biraz kekiğe biraz da suya ihtiyacınız var. Siz de kekik suyunun nasıl yapıldığını öğrenmek istiyorsanız işte tarifi…
Malzemeler:
2 tatlı kaşığı ince kıyılmış kuru kekik
2 su bardağı su
Nasıl yapılır?
Suyu kaynatıp ateşten alın.
İçine kekiği ekleyip 10-15 dakika kadar demlendirin.
Ardından süzüp içebilirsiniz. Şifa olsun…
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Kekik suyu nasıl kullanılır?
Kekik suyu, günde 2 fincandan fazla içilmemelidir. 1 hafta boyunca her gün kekik suyu içtikten sonra, mutlaka 10 gün ara verilmelidir. Kekik suyu tüketiminde aşırıya kaçmamanız önerilir. Kekik suyunun zayıflatıcı etkilerinden faydalanmak için, aç karna tüketilmesi önerilir. Günün herhangi bir zaman diliminde içebilirsiniz. Özellikle yemeklerden önce içilmesi, metabolizmanın hızlanmasını sağlayacaktır.
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Kekik suyu zararları nelerdir?
Oldukça faydalı olan kekik suyu, aşırı tüketim sonucunda sağlığa zararlı olabilir. Bu yüzden kekik suyunu kullanmadan önce bir uzmana danışmak önem taşır.
İlaç kullanan kişilerin doktor kontrolünde kekik suyunu tüketmesi önerilir.
Kekik suyu, kan basıncını düşürdüğü için düşük tansiyonu olan kişilerin tüketmemesi önerilir.
Gebelik döneminde kekik suyunu tüketmek düşüğe neden olabilir.
Kalp problemi olan kişilerin kekik suyundan kaçınmaları gerekir.