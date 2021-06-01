Kekik suyu neye iyi gelir, nasıl kullanılır? İşte, kekik suyu faydaları ve zararları

Kekik suyu nasıl yapılır? Aktarlarda satılabilen kekik suyu evde de yapılabiliyor. Bunun için sadece biraz kekiğe biraz da suya ihtiyacınız var. Siz de kekik suyunun nasıl yapıldığını öğrenmek istiyorsanız işte tarifi…



Malzemeler:



2 tatlı kaşığı ince kıyılmış kuru kekik



2 su bardağı su



Nasıl yapılır?



Suyu kaynatıp ateşten alın.



İçine kekiği ekleyip 10-15 dakika kadar demlendirin.



Ardından süzüp içebilirsiniz. Şifa olsun…