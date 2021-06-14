Kefir Ne İşe Yarar, Zayıflatır Mı? Kefirin Faydaları ve Evde Kefir Yapımı

Evde kefir nasıl yapılır? Kefiri hazırlamak için ilk yapılması gereken mayalanma sürecinde gerekli olacak kavanoz ve süzgeci temizlemek olmalıdır. Sonrasında kefir tohumunu ya da kefir mayasını kavanoza ekleyin. Bu taneler küçük olduğu için kavanozunuz büyükse iki kefir tanesi kullanabilirsiniz. Sütünüz de oda sıcaklığında olmalı. İsteğinize göre inek veya keçi sütü tercih edebilirsiniz.



Ayrıca evde kefir yapımında dikkat edilmesi gereken başka bir önemli nokta da tahta kaşık kullanımıdır. Kesinlikle metal kaşık kefir mayasına değmemeli ve bütün işlemler tahta kaşık yardımıyla yapılmalıdır.



Oda sıcaklığındaki sütü kefir mayasının üzerine ekleyin. Kavanozun kapağını da kağıt havlu ile kapatıp bir lastikle bağlayın. Daha sonra kavanozu güneş almayan karanlık bir yere koyun. Kefirinizin yoğunluğunun az olmasını istiyorsanız bir gün, daha fazla olmasını istiyorsanız da iki gün bekletin. Ayrıca 24 saat dolmadan kavanozun kapağını kesinlikle açmayın.



Kefiriniz hazır olduktan sonra daha lezzetli olması için buzdolabında bir saat kadar bekletebilirsiniz. Ayrıca kefiri hemen tüketebileceğiniz gibi buzdolabında muhafaza edip daha sonra içebilirsiniz.