Kefir Ne İşe Yarar, Zayıflatır Mı? Kefirin Faydaları ve Evde Kefir Yapımı
Özellikle bağışıklığı güçlendirmesiyle bilinen kefir, en çok tercih edilen doğal probiyotikler arasında yer alıyor. Kefir mayası ve bakteriden elde edilen kefiri, evde yapmanız da oldukça kolay. Hastalıklara karşı adeta koruyucu bir kalkan olan kefir ne işe yarar, kefir nasıl yapılır, ne zaman içilir, zayıflatır mı merak ediyorsanız, işte sizler için derlediğimiz kefirin faydaları ve evde kefir yapımı…
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Tam bir probiyotik deposu olan kefir, bağışıklık sistemini güçlendirirken hastalıklara karşı da vücudu koruyor. Bunun yanında mide ve bağırsakların korunmasında da önemli rol oynayan kefirin aynı zamanda zayıflatmaya etkisinin olup olmadığı da merak konusu. Kefir ile ilgili tüm merak edilenlerin yanıtlarını bulabileceğiniz bilgilere gelin birlikte bakalım.
2
Kefir nedir?
Kefir, çok eski yıllardan beri özellikle Kafkasya bölgesinde yapılan, bugün ise Avrupa ve Amerika ülkelerinde ticari amaçla üretilen süt asidi ve alkol fermantasyonu yardımıyla yapılan köpüklü, koyu kıvamlı, hafif ekşimsi fermente bir süt ürünüdür.
3
Kefirin faydaları nelerdir, ne işe yarar?
Bağışıklık sistemini güçlendirirken birçok hastalığa karşı da kalkan görevini üstlenen kefirin faydalarını Beslenme ve Diyet Uzmanı Büşra Çengel şu şekilde sıralıyor:
Kefir vücuttaki hücrelerin yenilenmesinde oldukça etkilidir ve kanser hücrelerinin gelişmesini engeller. Düzenli olarak tüketilen kefir tümör oluşumunun önüne geçer.
Probiyotikler sayesinde kefir yaşlanmanın önüne geçer ve ciltteki hücreleri yeniler.
Sakinleştirici özelliği ve enerji vermesi sayesinde kullananlar kendini daha sağlıklı ve dinç hisseder.
Kefir bağışıklık sistemi açısından oldukça önemli bir besindir. Kefir, bağışıklık sistemini korurken aynı zamanda bağışıklık sisteminin güçlenmesine de yardımcı olur. İçeriğindeki probiyotikler sayesinde bakteri ve virüslerle savaşır.
Kefirin içeriğinde bolca bulunan probiyotik bağırsakların ve midenin korunmasını aynı zamanda düzenli çalışmasını sağlar. Sindirim sisteminin düzenlenmesinde oldukça etkili rol oynar. Eğer ki kabızlık sorunu yaşıyorsanız günde 1 bardak kefirden destek alabilirsiniz.
4
İmmün sistemi güçlendirmesi ile inflamatuar göstergelerde iyileşmeler sağlayıp, alerji ve astımı önler.
İçeriğindeki yüksek orandaki kalsiyum sayesinde kemiklerin güçlenmesini sağlar. Özellikle büyüme dönemindeki çocukların ve ileri yaştaki kişilerin kemik sağlığı açısından tüketmesinde fayda vardır.
Enerji verir, kronik yorgunluğu önler. Metabolizmanın çalışmasını sağlar,
Uyku sorunlarının önüne geçer.
Kan şekerini düşürür.
Kalp hastalıklarının tedavisinde etkilidir.
Kilo vermeye yardımcı olur.
5
Kefir ne zaman içilir?
Büşra Çengel, kefir tüketimiyle ilgili de şu önemli bilgileri verdi:
Çocukluk döneminde gelişime olan faydası sebebiyle ara öğünde 1 bardak kefir tüketilmesi çocukların kemik gelişimine oldukça katkı sağlayacaktır. Yetişkinlerde ise günün her saatinde kefir tüketilebilir. Günde en fazla 2 bardak olacak şekilde tüketilmesinde fayda vardır. Ara öğünlerde kefir tükettiğinizde daha uzun süre tok kalırsınız.
6
Kefir zayıflatır mı?
Metabolizmayı düzenlemeye yardımcı olan kefir, vücut için gerekli olan pek çok farklı yararlı bakteri olması sayesinde metabolizmanın düzene girmesini sağlamakta ve zayıflamaya ciddi oranda katkıda bulunmaktadır. Tüm bunları göz önünde bulunduracak olursak, kefir dikkatli kullanımında ve evde doğal yapıldığı taktirde kilo vermeye yardımcı olabilir. Ancak yine de tek başına hiçbir besin tam anlamıyla fayda sağlayamaz ve mutlaka bir uzman kontrolünde düzenli kilo verilmesi gerekir.
Yetişkinler için günde ortalama iki veya üç bardak kefir tüketimi başka hiçbir rahatsızlık ve alerjik bir durum söz konusu değilse uygun olacaktır. Ancak kefiri arka arkaya tüketmemek de oldukça önemli. Bir bardak kefir tüketiminin ardından 2 ile 3 saat beklendikten sonra bir bardak daha tüketilebilir.
7
Evde kefir nasıl yapılır?
Kefiri hazırlamak için ilk yapılması gereken mayalanma sürecinde gerekli olacak kavanoz ve süzgeci temizlemek olmalıdır. Sonrasında kefir tohumunu ya da kefir mayasını kavanoza ekleyin. Bu taneler küçük olduğu için kavanozunuz büyükse iki kefir tanesi kullanabilirsiniz. Sütünüz de oda sıcaklığında olmalı. İsteğinize göre inek veya keçi sütü tercih edebilirsiniz.
Ayrıca evde kefir yapımında dikkat edilmesi gereken başka bir önemli nokta da tahta kaşık kullanımıdır. Kesinlikle metal kaşık kefir mayasına değmemeli ve bütün işlemler tahta kaşık yardımıyla yapılmalıdır.
Oda sıcaklığındaki sütü kefir mayasının üzerine ekleyin. Kavanozun kapağını da kağıt havlu ile kapatıp bir lastikle bağlayın. Daha sonra kavanozu güneş almayan karanlık bir yere koyun. Kefirinizin yoğunluğunun az olmasını istiyorsanız bir gün, daha fazla olmasını istiyorsanız da iki gün bekletin. Ayrıca 24 saat dolmadan kavanozun kapağını kesinlikle açmayın.
Kefiriniz hazır olduktan sonra daha lezzetli olması için buzdolabında bir saat kadar bekletebilirsiniz. Ayrıca kefiri hemen tüketebileceğiniz gibi buzdolabında muhafaza edip daha sonra içebilirsiniz.
8
Kefir kaç kalori?
Kefirin yoğurttan farkı probiyotik içermesidir. Yüksek kalori, yağ kolesterol ve karbonhidrat içermesi açısından çok fazla tüketilmesi kilo yapmaya neden olur. 1 bardak kefirde; 150 kalori, 8 gr yağ,4 gr şeker, 30 gr kolesterol,11gr protein ve 12 gram karbonhidrat bulunur.