Keçi sütü sabununun faydaları nelerdir? Keçi sütü sabununun kullanımı
Keçi sütü sabunu, cilt için oldukça faydalı. Siyah nokta ve sivilce oluşumunu önlüyor, ölü deriyi temizliyor. Ayrıca ph dengesini de korumaya yardımcı oluyor. Peki keçi sütü sabununun faydaları nelerdir? İşte keçi sütü sabununun kullanımı
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Gün içinde cildimiz dış etkenlere maruz kaldığı için düzenli temizlenmesi gerekiyor. Bunun için en güzel alternatiflerden biri de keçi sütü sabunu... Cildin nem dengesini korumadan akne ve sivilce oluşumunu önlemeye pek çok faydası bulunuyor. Gelin keçi sütünün diğer yararlarını birlikte inceleyelim.
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Keçi sütü sabununun faydaları nelerdir?
Keçi sütü sabunu nemlendirici bir etkiye sahip. Bu özelliğiyle de cildin rahatlamasını sağlıyor.
Hassas cilde sahip olanlar da bu sabunu tercih edebilir. Doğal olan keçi sütü sabunu cildi yıpratmaz ve tahriş etmez.
İçeriğinde selenyum da bulunan keçi sütü sabunu cildi güneşin UV ışınlarına karşı da korur.
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Sivilce ve siyah nokta oluşumun engellemenin yanı sıra vücudun pH seviyesini de dengeler.
Ayrıca cildi besler ve ölü derinin atılmasına yardımcı olur.
Düzenli kullanımda da cildin yağ ve kirlerden arınmasını sağlar.
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Keçi sütü sabununun kullanımı
Keçi sütü sabununu ve yüzünüzü hafif bir şekilde ıslatın ve sabunu masaj yaparak cildinize uygulayın. Egzama ve sivilceler mevcutsa doğrudan yüze sürülmemeli. Bunun yerine köpürterek yüze uygulanabilir. Eğer cildinizde problemler varsa keçi sütü sabunu kullanmadan önce mutlaka bir uzmana danışılmalı.