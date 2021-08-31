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GeriGüzellik Reçeteleri Kayısı Çekirdeği Yağı Nasıl Kullanılır, Neye İyi Gelir? Kayısı Çekirdeği Yağının Cilde Mucizevi 5 Faydası
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Haberler >Mahmure >Güzellik Bakım >Güzellik Reçeteleri>Kayısı Çekirdeği Yağı Nasıl Kullanılır, Neye İyi Gelir? Kayısı Çekirdeği Yağının Cilde Mucizevi 5 Faydası
Güzellik Reçeteleri
Fotoğraflar: iStock

Kayısı Çekirdeği Yağı Nasıl Kullanılır, Neye İyi Gelir? Kayısı Çekirdeği Yağının Cilde Mucizevi 5 Faydası

A ve C vitaminleri bakımından zengin bir meyve olan kayısı aynı zamanda vücudun potasyum, magnezyum demir ihtiyacı da karşılar. Aynı zamanda lifli yapısı sayesinde kilo verme açısından da çok tercih ediliyor. Bunun yanında kayısı çekirdeği yağı son yıllarda kozmetik alanında özellikle de cilt bakım ürünlerinde tercih edilen bir bitkisel yağdır. Peki, kayısı çekirdeği yağı nasıl kullanılır, neye iyi gelir? İşte, kayısı çekirdeği yağının cilde, saça ve sağlığa faydaları…

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Kayısı çekirdeği yağı, cildinizi sağlıklı ve parlak tutmak da dahil olmak üzere birçok faydaya sahiptir. Aromaterapiden güzellik ve bakıma pek çok kullanımı olan kayısı çekirdeği yağının faydalarına gelin birlikte bakalım.

2Kayısı çekirdeği yağının cilde faydaları nelerdir

Kayısı çekirdeği yağının cilde faydaları nelerdir?

Yaşlanma belirtilerinden korur: Khubani yağı veya gutti ka tel olarak da bilinen kayısı çekirdeği yağı, hafif ve yapışkan olmadığı için yüz uygulaması için mükemmeldir. Dahası, antiseptik, antibakteriyel, antioksidan ve yaşlanma karşıtı özelliklerin yanı sıra iyileştirici özelliklere sahiptir.

3Cildinizi nemlendirir ve yumuşatır

Cildinizi nemlendirir ve yumuşatır

Kayısı çekirdeği yağı dokuda çok hafiftir, bu da cilt tarafından kolayca emildiği ve nemlendirmek için en derin katmanlara gidebileceği anlamına gelir. Yüksek A vitamini içeriği cildinize uzun süreli nemlendirme sağlayarak cildinizin yumuşak ve esnek olmasını sağlar.

4Cildinizi pürüzsüzleştirir

Cildinizi pürüzsüzleştirir

Kuru ve hassas cildi nemlendirmeye yardımcı olur. Ayrıca cilt dokunuzu pürüzsüzleştirir.

5Cildinize parlak bir ışıltı verir

Cildinize parlak bir ışıltı verir

Kayısı yağında bulunan E vitamini, cildin hücreleri serbest radikallerin zararlı etkisinden koruma yeteneğini artırır. Üstelik kusurları da yok ediyor. Böylece cildiniz parlak görünmeye başlar.

6Sizi zararlı ışınlardan korur

Sizi zararlı ışınlardan korur

Antioksidanlar açısından zengin olması cildi zararlı ışınlara ve serbest radikallere karşı korur. Bu, pürüzsüz ve eşit tonlu bir cilt ile sonuçlanır.

7Kayısı çekirdeği yağı nasıl kullanılır

Kayısı çekirdeği yağı nasıl kullanılır?

Kayısı çekirdeği yağını cildinize jel olarak uygulayabilir, aynı zamanda salatalarınıza sos olarak ekleyerek diyetinize kayısı çekirdeği yağı ekleyebilirsiniz.

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Saç maskesi hazırlarken bir iki damla kayısı çekirdeği yağı ilave edebilirsiniz. Yaraları iyileştirmek için de pamuk yardımı ile tahriş olan bölgeyi temizleyebilirsiniz. Ayrıca pamuğa bir damla kayısı çekirdeği yağı sürüp kaşlarınıza tampon şeklinde uyguladığınızda uzatıp kirpiklerinizi güçlendirebilirsiniz.

9Kayısı çekirdeği yağı neye iyi gelir

Kayısı çekirdeği yağı neye iyi gelir?

Saça ve cilde faydalarını sıraladığımız kayısı çekirdeği yağının diğer iyi geldiği faydalarını şu şekilde sıralayabiliriz;

Cildin nem dengesini korur.

Hücre yeniler.

Kırışıklık önler.

Saçları besler.

Yaraları iyileştirir.

Kaş ve kirpik uzatır.

Göz altı morluğunu giderir.

El ve ayak sağlığını korur.

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