Kayısı Çekirdeği Yağı Nasıl Kullanılır, Neye İyi Gelir? Kayısı Çekirdeği Yağının Cilde Mucizevi 5 Faydası
A ve C vitaminleri bakımından zengin bir meyve olan kayısı aynı zamanda vücudun potasyum, magnezyum demir ihtiyacı da karşılar. Aynı zamanda lifli yapısı sayesinde kilo verme açısından da çok tercih ediliyor. Bunun yanında kayısı çekirdeği yağı son yıllarda kozmetik alanında özellikle de cilt bakım ürünlerinde tercih edilen bir bitkisel yağdır. Peki, kayısı çekirdeği yağı nasıl kullanılır, neye iyi gelir? İşte, kayısı çekirdeği yağının cilde, saça ve sağlığa faydaları…
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Kayısı çekirdeği yağı, cildinizi sağlıklı ve parlak tutmak da dahil olmak üzere birçok faydaya sahiptir. Aromaterapiden güzellik ve bakıma pek çok kullanımı olan kayısı çekirdeği yağının faydalarına gelin birlikte bakalım.
Yaşlanma belirtilerinden korur: Khubani yağı veya gutti ka tel olarak da bilinen kayısı çekirdeği yağı, hafif ve yapışkan olmadığı için yüz uygulaması için mükemmeldir. Dahası, antiseptik, antibakteriyel, antioksidan ve yaşlanma karşıtı özelliklerin yanı sıra iyileştirici özelliklere sahiptir.
3
Cildinizi nemlendirir ve yumuşatır
Kayısı çekirdeği yağı dokuda çok hafiftir, bu da cilt tarafından kolayca emildiği ve nemlendirmek için en derin katmanlara gidebileceği anlamına gelir. Yüksek A vitamini içeriği cildinize uzun süreli nemlendirme sağlayarak cildinizin yumuşak ve esnek olmasını sağlar.
4
Cildinizi pürüzsüzleştirir
Kuru ve hassas cildi nemlendirmeye yardımcı olur. Ayrıca cilt dokunuzu pürüzsüzleştirir.
5
Cildinize parlak bir ışıltı verir
Kayısı yağında bulunan E vitamini, cildin hücreleri serbest radikallerin zararlı etkisinden koruma yeteneğini artırır. Üstelik kusurları da yok ediyor. Böylece cildiniz parlak görünmeye başlar.
6
Sizi zararlı ışınlardan korur
Antioksidanlar açısından zengin olması cildi zararlı ışınlara ve serbest radikallere karşı korur. Bu, pürüzsüz ve eşit tonlu bir cilt ile sonuçlanır.
7
Kayısı çekirdeği yağı nasıl kullanılır?
Kayısı çekirdeği yağını cildinize jel olarak uygulayabilir, aynı zamanda salatalarınıza sos olarak ekleyerek diyetinize kayısı çekirdeği yağı ekleyebilirsiniz.
8
Saç maskesi hazırlarken bir iki damla kayısı çekirdeği yağı ilave edebilirsiniz. Yaraları iyileştirmek için de pamuk yardımı ile tahriş olan bölgeyi temizleyebilirsiniz. Ayrıca pamuğa bir damla kayısı çekirdeği yağı sürüp kaşlarınıza tampon şeklinde uyguladığınızda uzatıp kirpiklerinizi güçlendirebilirsiniz.
9
Kayısı çekirdeği yağı neye iyi gelir?
Saça ve cilde faydalarını sıraladığımız kayısı çekirdeği yağının diğer iyi geldiği faydalarını şu şekilde sıralayabiliriz;