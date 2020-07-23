Kate Middleton'ın Güzellik Sırları

3- Saçlarını her zaman doğal kullanır Kate hem kıyafet hem de makyajında olduğu gibi saçlarından da doğallıktan yana. Abartı tarz kesimlerden kaçan Kate Middleton sade topuzlar, klasik at kuyrukları ya da açık dalgalı saçı tercih ediyor. Saçlarını en fazla omuz hizasında kestiren Middleton, saçının rengiyle de oynamıyor ve doğal rengini kullanıyor.