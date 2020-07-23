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GeriGüzellik Reçeteleri Kate Middleton'ın Güzellik Sırları
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Hürriyet
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Haberler >Mahmure >Güzellik Bakım >Güzellik Reçeteleri>Kate Middleton'ın Güzellik Sırları
Güzellik Reçeteleri
MAHMURE ÖZEL - Fotoğraflar: Backgrid UK

Kate Middleton'ın Güzellik Sırları

Kate Middleton'ın güzellik rutini yıllardır mercek altında. Ünlü düşesin Buckingham Sarayı'nda her sabah nasıl hazırlandığı, uyguladığı cilt bakımları, saç ve makyaj tüyoları da oldukça merak ediliyor.

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Middleton hayranları için kraliyet ailesinin gözdesi ünlü düşesin bilinen güzellik sırlarını bir araya getirdik. İşte saçtan cilt bakımına Kate Middleton'ın güzellik sırları...

21- Kuşburnu yağını yanından eksik etmez
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1- Kuşburnu yağını yanından eksik etmez

Middleton, Charlotte'la olan hamileliği için doğal bir cilt bakım rutinine yönelmiş. Tamamen doğal olan kuşburnu yağını günlük cilt bakım rutininin merkezine koymuş. Bu yağın cildindeki etkilerini sevdiğini söyleyen Kate, cildini kadifemsi, yumuşak ve pürüzsüz yaptığını söylüyor.

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Kuşburnu yağı Miranda Kerr gibi birçok ünlü tarafından daha kullanılıyor. Sebebi ise kuşburnu yağının, yüzü sağlıklı ve ışıltılı tutan yağlı asitler ve antioksidanlarla dolu olması.

42- Şampuan ve saç kremi birleştirir
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2- Şampuan ve saç kremi birleştirir

Evet, bunu öğrendiğimizde biz de şaşırdık. 2'si 1 arada şampuan ve saç kremlerinin genellikle saçları sertleştirdiği söylenir ve ayrı kullanılır. Fakat Middleton bir arada kullanıyormuş ve bunu söyleyen kişi Middleton'ın saçlarından sorumlu olan Richard Ward.

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Tabii ki kullandığı ürün köpürmeyen ve sülfat içermeyen doğal bir şampuan. Kuaförü Richard, saçı bir adımda temizlemek ve nemlendirmek için yeterli bir şampuan olduğunu da belirtmiş.

63- Saçlarını her zaman doğal kullanır
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3- Saçlarını her zaman doğal kullanır

Kate hem kıyafet hem de makyajında olduğu gibi saçlarından da doğallıktan yana. Abartı tarz kesimlerden kaçan Kate Middleton sade topuzlar, klasik at kuyrukları ya da açık dalgalı saçı tercih ediyor. Saçlarını en fazla omuz hizasında kestiren Middleton, saçının rengiyle de oynamıyor ve doğal rengini kullanıyor.

74- Az fondöten ve transparan pudra
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4- Az fondöten ve transparan pudra

Kate Middleton makyajını her zaman sade ve basit tutuyor. Yüzüne oldukça ince yapılı bir fondöten uygulayan güzel düşesin cildi her zaman canlı ve sağlıklı görünüyor.

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Göz önünde olduğu her an kameralar karşısında olan Kate Middleton, sürekli çekilen fotoğraflara hazırlıklı olmak ve cildin parlamasını önlemek için transparan pudra kullanıyor. Renkli pudralar yerine kullandığı bu doğal transparan pudra ona doğal bir güzellik veriyor.

95- Sadece doğal renkli ojeler sürer
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5- Sadece doğal renkli ojeler sürer

Middleton'un asla kırmızı ya da başka renk oje sürmemesinin asıl nedeni kraliyet kurallarından kaynaklanıyor. İngiltere kraliyet kurallarına göre, resmi kraliyet etkinliklerinde sadece doğal görünümlü tırnaklara izin veriliyor.

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Bu nedenle Kate de küt olarak törpülediği tırnaklarında nude veya açık pembe renkte ojeleri tercih ediyor.

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