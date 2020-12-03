Kaş Kaldırma Estetiği Nedir, Kimlere Yapılabilir?

Acılı bir işlem midir? Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Metin Kerem; çoğu estetik ameliyatta hastaların ameliyatın ertesi günü “neden bunu yaptım kendime” derken, sonuçlar ortaya çıkınca “eski fotoğraflarımı silin lütfen” dediğini belirtti.



Kaş kaldırma estetiğinin acılı bir işlem olup olmadığını sorduğumuz Op. Dr. Metin Kerem; ''Kaş kaldırma estetiği yapılan işlemin çapına göre çok basit ve ağrısız olabileceği gibi birkaç gün süren bir baş ağrısına da sebep olabilir. Genellikle saç içinden girilerek yapılan bir germe işlemi olduğu için iz bırakmaz. Erken dönemde hastanın ağrı toleransına göre değişmekle birlikte şakak bölgesinde bir gerginlik hissi olur. Hastalar bunu “sanki saçım sımsıkı bir tokayla tutturulmuş gibi” diye tarif ederler. Eğer aynı operasyonda göz kapakları veya orta yüze yönelik bir işlem de varsa (ki genelde olur), o zaman şişlik, morluk ve baskı hissi biraz daha belirgin olabilir. Bu şikayetler ortalama 3-5 günde geçer, 7 günden uzun sürmez.'' dedi.