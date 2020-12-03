Kaş Kaldırma Estetiği Nedir, Kimlere Yapılabilir?

Geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabından yüzünün bandajlı halini paylaşan oyuncu Akasya Asıltürkmen, kaş kaldırma estetiği yaptırdığını açıklamıştı. Fotoğrafını paylaşıp yaşadıklarını anlatan ünlü oyuncu "Bu acıyı bilsem yaptırmazdım" demişti. Peki son zamanlarda popüler olan kaş kaldırma estetiği nedir, kimler bu estetiği yaptırabilir? Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Metin Kerem ve Medikal Estetik Uzmanı Dr. Nejat Can'a sorduk.
Etkili bir bakış ve daha güzel selfie’ler çekebilmenin günümüzde herkesin hayali olduğunu söyleyen Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Metin Kerem, bunu elde edebilmek için ameliyatlı ve ameliyatsız pek çok işlemin olduğunu belirtti.
2
Abone Ol
Kaş kaldırma estetiğinin aslında demode bir terim olduğunu söyleyen Op. Dr. Metin Kerem; ''Çünkü günümüzde bu bölgeye yapılan işlemler sadece kaşı değil tüm göz çevresini kaldırmayı hedefliyor. İdeal olarak hem erkek hem de kadında gözün dış köşesinin iç köşesinden yüksekte olması daha etkileyici bir bakış veriyor. Buna paralel olarak kaşın da yine dış köşesinin iç köşesinden yüksekte olması gerekiyor. Bunlardan biri olup diğeri olmadığı zaman doğallık kaybediliyor. “Bella eyes, kedi gözü, tilki gözü” gibi birçok isim yakıştırılan bu tür uygulamalar genellikle kaş ve gözde dış kenarların düşük olduğu kişilerde bu ideal eğim ve açıları yakalamak için yapılıyor.'' dedi.
3
Abone Ol
Acılı bir işlem midir?
Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Metin Kerem; çoğu estetik ameliyatta hastaların ameliyatın ertesi günü “neden bunu yaptım kendime” derken, sonuçlar ortaya çıkınca “eski fotoğraflarımı silin lütfen” dediğini belirtti.
Kaş kaldırma estetiğinin acılı bir işlem olup olmadığını sorduğumuz Op. Dr. Metin Kerem; ''Kaş kaldırma estetiği yapılan işlemin çapına göre çok basit ve ağrısız olabileceği gibi birkaç gün süren bir baş ağrısına da sebep olabilir. Genellikle saç içinden girilerek yapılan bir germe işlemi olduğu için iz bırakmaz. Erken dönemde hastanın ağrı toleransına göre değişmekle birlikte şakak bölgesinde bir gerginlik hissi olur. Hastalar bunu “sanki saçım sımsıkı bir tokayla tutturulmuş gibi” diye tarif ederler. Eğer aynı operasyonda göz kapakları veya orta yüze yönelik bir işlem de varsa (ki genelde olur), o zaman şişlik, morluk ve baskı hissi biraz daha belirgin olabilir. Bu şikayetler ortalama 3-5 günde geçer, 7 günden uzun sürmez.'' dedi.
4
Abone Ol
Thread Lift uygulaması
Son yıllarda ameliyatsız estetik uygulamalarına büyük bir ilgi gösterildiğini söyleyen Medikal Estetik Uzmanı Dr. Nejat Can; seçilmiş hastalarda çok başarılı sonuçların alınabildiğini söyledi.
''Kısa iyileşme süreciyle büyük bir konfor sunan medikal uygulamalar arasında “Thread Lift” olarak da adlandırılan iple askı uygulamaları da yer alıyor. Thread Lift uygulaması yüz dahil olmak üzere vücudun farklı bölgelerine uygulanabiliyor, kaş bölgesi de ip askı uygulamasının yapıldığı bölgeler arasında yer alıyor.'' dedi.
5
Abone Ol
Kaç yaş grubuna uygulanabiliyor?
Zamanın ilerlemesi, yer çekiminin etkisi, cildin elastikiyetinin ve neminin azalması ile birlikte tüm vücutta olduğu gibi yüz bölgesinde de genel bir sarkma meydana gelebildiğini belirten Medikal Estetik Uzmanı Dr. Nejat Can; yüzdeki sarkmanın derecesinin de iple kaş askı yöntemi için belirleyici kriterler arasında yer aldığını söyledi.
Kaç yaş grubuna uygulanabiliyor?
İple kaş kaldırma estetiği 30 ila 40 yaş arasında, cildindeki sarkma minimal derecede alan olan kişilere uygulanabiliyor. Aynı şekilde kaş düşüklüğü sorunu olan, kaş yapısı nedeniyle üst göz kapağı cildinde düşüklük bulunan, kaşları düz ya da şeklen yüz ifadesine uygun olmayan kişiler de iple kaş kaldırma uygulaması için uygun aday olarak kabul ediliyor.
6
Abone Ol
İple kaş kaldırma uygulaması acılı bir işlem midir?
İşlemin acılı olup olmadığını sorduğumuz Medikal Estetik Uzmanı Dr. Nejat Can; ''Öncelikle iple kaş kaldırma uygulaması cerrahi bir nitelik taşımadığını bir kez daha belirtmek isterim. Uygulama esnasında hastalarımızın cildine herhangi bir kesi yapılmaz. Kaş çizgisinin hemen altından ve saçlı deriye yakın kısımlardan iğne yardımıyla küçük delikler açılır, kendiliğinden eriyebilen ve dokuyu asma özelliğine sahip özel cerrahi ipler bu kısımlardan geçirilerek işlem gerçekleştirilir. Uygulama öncesinde iplerin geçiş noktalarına minimal ölçüde lokal analjezik enjekte edilir. İşlem sırasında hiçbir ağrı ya da acı hissedilmez. Ameliyatsız kaş kaldırma estetiği oldukça konforlu bir şekilde tamamlanır.'' dedi.