Karpal Tüneli Sendromu Nedir ve Neden Olur? Karpal Tüneli Sendromu Belirtileri ve Tedavisi

Karpal tünel sendromu belirtileri Hastalık kadınlarda erkeklere oranla 4 kat fazla görülür. Belirtileri ise şunlardır;



Karakteristik olarak hastalar geceleyin ‘uyuşuk el’ ile uyanırlar. Uyuşma hissini el sallayarak, sarkıtarak veya parmakları ovalayarak hafifletmeye çalışırlar.



Ellerini koyacak yer bulamazlar, çoğu hasta elini duvarlara dayama ihtiyacı duyar. Yastık altına koymaya, ellerini sıcak ya da soğuk su altına tutma ihtiyacı hissederler ancak hiçbir pozisyonda ağrıları geçmez.



Uyuşukluk avuç içinde, özellikle başparmak, işaret parmağı, orta parmak ve yüzük parmağının yarısında meydana gelir. Bilinmeyen nedenlerle serçe parmağın subjektif tutulumu da nadir olarak görülür.



El kuvvetsizliği, özellikle el sıkmada kuvvetsizlik, çaydanlık veya tencere bile kaldıramama gibi güçsüzlükler kaslarda erime ile birlikte olabilir. Nadiren kas erimesi ve hiç ağrı şikâyeti olmaksızın da kendini gösterebilir. Bir bardağı bile kaldırmada zorlandıklarını ifade eden hastalar vardır.