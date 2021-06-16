Karpal Tüneli Sendromu Nedir ve Neden Olur? Karpal Tüneli Sendromu Belirtileri ve Tedavisi
Sinir sıkışmaları içinde en yaygın görülenlerden biri de karpal tünel sendromu... Geceleri el ve parmaklarda ağrı ve uyuşma ile uyanıyorsanız, sebebi bu rahatsızlık olabilir. Peki karpal tünel sendromu nedir ve neden olur? Karpal tüneli sendromu belirtileri ve tedavisi...
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Karpal tünel sendromunun çoğu olguda hiçbir spesifik sebep belirlenememekle birlikte, el veya el bileğinin tekrarlayan hareketlerinin oluşturduğu mikro travmalar sonucu, el ve özellikle ilk 3 parmağımızın hareketlerini yaptıran ve ilk 3 parmakla birlikte yüzük parmağının da yarısının duyusunu alan median sinirin kanal içinde baskı altında kalmasına ve sinirin görevindeki bozulmalarla el bilek hastalığına yol açabileceğini belirten Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Hakan Kayalı, konuyla ilgili detaylı bilgiler verdi.
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Karpal tünel sendromu nedir?
Karpal tünel sendromu; median sinirin el bileğindeki geçtiği kanal içinde sıkışması sonucu oluşan bir hastalık.
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Karpal tünel sendromu neden olur?
Kadınlarda örgü, tığ gibi el işleri, tarla tapa işleri, bahçe çapalama gibi, süt sağma, halı silme, silkeleme, bulaşık yıkama gibi işler;
Erkeklerde ise el veya bileğinin kaba pozisyonları, el aletlerinin uzun süredir kullanılıyor olması (matkap, kompresör vb.), uzun süreli tornavida, kazma kürek kullanımı, odun kesme gibi travma oluşturan faktörler, uzun süreli bilgisayar faresi kullanımında el bileğinin masa üzerinde masa ile kemikler arasında sıkışmaya maruz kalması karpal tünel sendromunun oluşmasında rol oynayabilir.
Hastalık lokal travmaları olanlarda, obezite hastalarında, endokrin hastalıkları olanlarda, geçici olarak gebelerde, diyaliz hastalarında ön kolda A-V diyaliz şantı olan böbrek hastalarında, şeker hastalarında, romatoid artritli hastalarda daha sık görülür.
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Karpal tünel sendromu belirtileri
Hastalık kadınlarda erkeklere oranla 4 kat fazla görülür. Belirtileri ise şunlardır;
Karakteristik olarak hastalar geceleyin ‘uyuşuk el’ ile uyanırlar. Uyuşma hissini el sallayarak, sarkıtarak veya parmakları ovalayarak hafifletmeye çalışırlar.
Ellerini koyacak yer bulamazlar, çoğu hasta elini duvarlara dayama ihtiyacı duyar. Yastık altına koymaya, ellerini sıcak ya da soğuk su altına tutma ihtiyacı hissederler ancak hiçbir pozisyonda ağrıları geçmez.
Uyuşukluk avuç içinde, özellikle başparmak, işaret parmağı, orta parmak ve yüzük parmağının yarısında meydana gelir. Bilinmeyen nedenlerle serçe parmağın subjektif tutulumu da nadir olarak görülür.
El kuvvetsizliği, özellikle el sıkmada kuvvetsizlik, çaydanlık veya tencere bile kaldıramama gibi güçsüzlükler kaslarda erime ile birlikte olabilir. Nadiren kas erimesi ve hiç ağrı şikâyeti olmaksızın da kendini gösterebilir. Bir bardağı bile kaldırmada zorlandıklarını ifade eden hastalar vardır.
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Tedavisi
El ve el bileğini zorlayacak, ezilmesine maruz kalacak hareketlerden ve mekanik travmalardan korunmak için şeker hastalığı gibi altta yatan başka hastalıklar varsa, bunların idame tedavisini aksatmamak, regülasyonunu sağlamak gibi temel faktörlere riayet etmek gerekli.
Karpal tünel sendromunda kısa süreli, hafif tutulum gösteren veya hipotiroidi gibi şişmanlık ya da gebelikte alınan kiloların, yani sebep olup şiddetlendiren fenomenlerin düzeltilmesinin beklendiği olgular için cerrahi olmayan tedavinin önerilir.
Ancak cerrahi olmayan tedaviye dirençli olgularda veya ciddi duyu kaybı, kas erimesi, kuvvet kaybının mevcut olduğu durumlarda ameliyat gerekebilir.