Karma Ciltlere Özel Maske Önerileri

Yumurta ve Yoğurt Maskesi Gözeneklerin kapanmasını sağlayan bu maske için ihtiyacınız olan malzemeler 1 yemek kaşığı yoğurt ve 1 yumurtanın beyazı. Malzemeleri karıştırıp yüzünüze uygulayın ve yarım saat kadar bekletin. Sonrasında ılık suyla durulayın ve durulama işleminden sonra yüzünüze soğuk su çarpın.