Karma Ciltlere Özel Maske Önerileri

Hem kuru, hem de yağlı cilt tipine sahip olanlar için cilt bakımı çok daha zor bir hal alıyor. Bunun nedeni, karma ciltlerin çok daha hassas olması ve özel bakım gerektirmesi. Uygulayacağınız maskelerdeki ürünlerin bu cilt tipindeki problemleri giderebilmesi gerekir.
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1
İşte karma cilde sahip olanlara özel maske önerileri…
2
Muz Maskesi
Yaşlanmayı geciktirici etkisiyle bilinen muz maskesi için yarım muzu ezin ve püre haline getirin. İçine 1 yumurta ve 1 tatlı kaşığı balı karıştırın, cildinize uygulayın. 15 dakika kadar bekletip ılık suyla durulayın. Bu maskeyi haftada 2-3 defa düzenli olarak uygulayın.
3
Bal Maskesi
1 yemek kaşığı bal ile 1 limonun suyunu karıştırın ve maske kıvamına getirin. Yüzünüze masaj yapar gibi uygulayın ve 20 dakika bekletip ılık suyla durulayın. Bal cildi nemlendirirken limon da parlaklık sağlar.
4
Yumurta ve Yoğurt Maskesi
Gözeneklerin kapanmasını sağlayan bu maske için ihtiyacınız olan malzemeler 1 yemek kaşığı yoğurt ve 1 yumurtanın beyazı. Malzemeleri karıştırıp yüzünüze uygulayın ve yarım saat kadar bekletin. Sonrasında ılık suyla durulayın ve durulama işleminden sonra yüzünüze soğuk su çarpın.
5
Portakal Maskesi
Cildi temizleyip parlatan bu maske için, 1 tane portakalı soyun ve rendeleyin. Üzerine 2 yemek kaşığı lor peyniri ekleyin ve güzelce ezerek maske kıvamına getirin. Cilde uyguladıktan sonra, 20 dakika kadar bekleyip ılık suyla durulayın.
6
Badem Yağı Maskesi
1 tatlı kaşığı bal, 1 tatlı kaşığı badem yağı ve 2 yemek kaşığı sütü karıştırın. Ufak bir parça pamuğu maskeye batırıp cildinize yedirerek sürün. 15 dakika kadar bekleyip nemlendirici içeren bir temizleyiciyle yıkayın.
7
Yulaf Maskesi
Cildin yağlı kısımları için birebir olan yulaf maskesi için 3 yemek kaşığı yulaf ezmesini 1 yemek kaşığı sıcak su ve yarım limonun suyu ile karıştırıp cildinize uygulayın.
8
Elma Maskesi
1 adet yumuşakça elmanın kabuğunu soyun ve ezin. İçine 1 yemek kaşığı nemlendirici krem ekleyin ve karıştırın.
9
Avokado Maskesi
1 olgun avokadonun yarısını 1 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı ile karıştırın ve cildinize yumuşak hareketlerle uygulayın.
10
Greyfurt ve Limon Maskesi
Yarım limon ve greyfurt suyu ile 1 elma suyunu spreyli bir şişenin içerisine koyup üzerine 1 şişe maden suyu ekleyin ve çalkalayın. Her sabah yüzünüze bu maskeden sıkın ve ılık suyla durulayıp güne başlayın.
11
Salatalık Maskesi
Yarım salatalığı blender’dan geçirin ve püre kıvamına getirin. İçerisine 2 yemek kaşığı yoğurt ekleyin. Maskeyi haftada 2 kez düzenli olarak uygulayın.