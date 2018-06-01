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GeriGüzellik Bakım Karma Ciltlere Özel Maske Önerileri
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Haberler >Mahmure >Güzellik Bakım>Karma Ciltlere Özel Maske Önerileri
Güzellik Bakım

Karma Ciltlere Özel Maske Önerileri

Hem kuru, hem de yağlı cilt tipine sahip olanlar için cilt bakımı çok daha zor bir hal alıyor. Bunun nedeni, karma ciltlerin çok daha hassas olması ve özel bakım gerektirmesi. Uygulayacağınız maskelerdeki ürünlerin bu cilt tipindeki problemleri giderebilmesi gerekir.

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İşte karma cilde sahip olanlara özel maske önerileri…

2Muz Maskesi

Muz Maskesi

Yaşlanmayı geciktirici etkisiyle bilinen muz maskesi için yarım muzu ezin ve püre haline getirin. İçine 1 yumurta ve 1 tatlı kaşığı balı karıştırın, cildinize uygulayın. 15 dakika kadar bekletip ılık suyla durulayın. Bu maskeyi haftada 2-3 defa düzenli olarak uygulayın.

3Bal Maskesi

Bal Maskesi

1 yemek kaşığı bal ile 1 limonun suyunu karıştırın ve maske kıvamına getirin. Yüzünüze masaj yapar gibi uygulayın ve 20 dakika bekletip ılık suyla durulayın. Bal cildi nemlendirirken limon da parlaklık sağlar.

4Yumurta ve Yoğurt Maskesi

Yumurta ve Yoğurt Maskesi

Gözeneklerin kapanmasını sağlayan bu maske için ihtiyacınız olan malzemeler 1 yemek kaşığı yoğurt ve 1 yumurtanın beyazı. Malzemeleri karıştırıp yüzünüze uygulayın ve yarım saat kadar bekletin. Sonrasında ılık suyla durulayın ve durulama işleminden sonra yüzünüze soğuk su çarpın.

5Portakal Maskesi

Portakal Maskesi

Cildi temizleyip parlatan bu maske için, 1 tane portakalı soyun ve rendeleyin. Üzerine 2 yemek kaşığı lor peyniri ekleyin ve güzelce ezerek maske kıvamına getirin. Cilde uyguladıktan sonra, 20 dakika kadar bekleyip ılık suyla durulayın.

6Badem Yağı Maskesi

Badem Yağı Maskesi

1 tatlı kaşığı bal, 1 tatlı kaşığı badem yağı ve 2 yemek kaşığı sütü karıştırın. Ufak bir parça pamuğu maskeye batırıp cildinize yedirerek sürün. 15 dakika kadar bekleyip nemlendirici içeren bir temizleyiciyle yıkayın.

7Yulaf Maskesi

Yulaf Maskesi

Cildin yağlı kısımları için birebir olan yulaf maskesi için 3 yemek kaşığı yulaf ezmesini 1 yemek kaşığı sıcak su ve yarım limonun suyu ile karıştırıp cildinize uygulayın.

8Elma Maskesi

Elma Maskesi

1 adet yumuşakça elmanın kabuğunu soyun ve ezin. İçine 1 yemek kaşığı nemlendirici krem ekleyin ve karıştırın.

9Avokado Maskesi

Avokado Maskesi

1 olgun avokadonun yarısını 1 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı ile karıştırın ve cildinize yumuşak hareketlerle uygulayın.

10Greyfurt ve Limon Maskesi

Greyfurt ve Limon Maskesi

Yarım limon ve greyfurt suyu ile 1 elma suyunu spreyli bir şişenin içerisine koyup üzerine 1 şişe maden suyu ekleyin ve çalkalayın. Her sabah yüzünüze bu maskeden sıkın ve ılık suyla durulayıp güne başlayın.

11Salatalık Maskesi

Salatalık Maskesi

Yarım salatalığı blender’dan geçirin ve püre kıvamına getirin. İçerisine 2 yemek kaşığı yoğurt ekleyin. Maskeyi haftada 2 kez düzenli olarak uygulayın.

Kaynak: Hürriyet, Alamy, Ingimage

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