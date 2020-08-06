Karlie Kloss'un Işıltılı Görümünün 6 Sırrı

Sarı saçları, parlayan cildi, ince yapısı ve 1.88 cm'lik upuzun boyu ile kendine has bir güzelliğe sahip olan ABD'li model Karlie Kloss'un ışıltılı görünümünün altında yatan sırları açıklıyoruz!
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2013-2015 yılları arasında Victoria's Secret podyumunda da yürüyen, moda haftalarının vazgeçilmez modellerinden olan Karlie Kloss, çok göz önünde yaşamayan isimlerden.
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Göz önünde olmaması onun güzelliğini göremediğimiz anlamına gelmiyor! Karlie Kloss, şüphesiz ki podyumda izlemeyi en sevdiğimiz isimlerden biri.
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Karlie Kloss deyince aklımıza ilk gelen şey canlı ve pürüzsüz bir cilt oluyor. Cilt sırrının doğru ürünler kullanmak ve iyi beslenmek olduğunu söyleyen modelin bir yöntemi daha var; buzlu yüz maskeleri!
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Öte yandan model, cildinin güzelliği doğru makyaj hamleleri ile de ortaya çıkarıyor. Vazgeçemediği pembe tonlardaki allığı ile yüzüne taze bir hava katıyor.
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Karlie Kloss'un yüzünde cildinden sonraki en dikkat çekici bölge ise kaşları. Gür kaşlarını doğal bir dokunuş ile dolduruyor ve tarayarak sabitliyor. Bu işlem ona oldukça karakterli bir hava katıyor.
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Kloss, makyajında genellikle nemli bir fondöten tercih ediyor. Menli fondöten kullanmadığında ise cildine highlighter ile parlaklık katıyor.
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Genç modelin makyajının en meşhur imzası ise saten kırmızısı dudakları. Beyaz tenine kırmızı ruju çok yakıştırdığımız Karlie Kloss da bizim gibi düşünüyor olacak ki, bu tonu çok sık kullanıyor.
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Formunu korumak için sporu es geçmeyen model yoga ve boks ile ilgileniyor. Haftanın belli günlerinde düzenli olarak antreman yapan model, evde olduğu karantina sürecinde de meditasyona merak salmış.