Karın Germe Ameliyatı Nedir, Nasıl Yapılır?

Karın germe sonrası iz için dikkat edilmesi gerekenler Korse giyilmesi bir ay süreyle yapılmalıdır. Mümkünse bir aydan sonra da geceleri çıkartıp gündüzleri de yine 1-2 hafta daha giyilirse o bölgedeki lenf drenajı düzelene kadar hasta daha rahat edecektir. Sonrasında da bir takım lenfatik el masajı ya da cihazlarla yapılan masajlar öneriliyor. Kontroller genellikle ilk hafta, birinci ay, altıncı ay gibi yapılmaktadır.



Karın germe sonrası en önemli husus özellikle ilk bir ayda karın bölgesinde kilot içinde kalacak cerrahi skarın yani izin gerginliğe maruz kalmaması, oranın güzel korunması gerekiyor. İz kremlerinin, silikon bant tedavilerinin izi düzeltmek amacıyla ya da daha iyi sonuca ulaştırmak amacıyla düzgün bir şekilde en az altı ay uygulanması gerekmektedir. Bunlara dikkat eden ve bir takım kronik hastalıkları olmayan, sigara içmeyen ya da iz iyileşme kapasitesi kötü olmayan (ki herkesin iz iyileşmesi farklıdır) kişilerde gayet güzel, hiç rahatsız etmeyecek bir izle bu olayı halletmek mümkündür.



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