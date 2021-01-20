Karayip KorsanlarÄ± Serisi Filmleri - Karayip KorsanlarÄ± Serisinin Ä°simleri, Ä°zleme SÄ±rasÄ±, Vizyon Tarihleri, KonularÄ± Ve OyuncularÄ±

DÃ¼nyanÄ±n Sonu BaÅŸarÄ±lÄ± iki yapÄ±mÄ±ndan kÄ±sa bir sÃ¼re sonra da serinin devam filmi olan Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ film vizyona girmiÅŸtir. DÃ¼nyanÄ±n Sonu filmi de diÄŸer filmlerde ki konunun devamÄ± niteliÄŸinde olan bir film olarak karÅŸÄ±mÄ±za Ã§Ä±kmaktadÄ±r. Ancak Jack Sparrow'u bu sefer farklÄ± maceralar beklemektedir.