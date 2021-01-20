Karayip KorsanlarÄ± Serisi Filmleri - Karayip KorsanlarÄ± Serisinin Ä°simleri, Ä°zleme SÄ±rasÄ±, Vizyon Tarihleri, KonularÄ± Ve OyuncularÄ±
Karayip KorsanlarÄ± filmi oldukÃ§a ilgi gÃ¶rmekte olan ve aynÄ± zamanda da birÃ§ok serisi bulunan bir filmdir. Son zamanlarda yeni bir devam filmi Ã§Ä±kmamÄ±ÅŸ olsa bile eski filmleri hala yeniymiÅŸ gibi izlenilmeye devam edilmektedir. Siz de Karayip KorsanlarÄ± filmini henÃ¼z izlemediyseniz Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± zamanlarda tÃ¼m filmleri ile ses getirmekte olan bu film serisi hakkÄ±nda bilgileri derledik.
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1
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Karayip KorsanlarÄ± oldukÃ§a popÃ¼ler ve Ã§ok sevilmekte olan bir macera filmidir. 2003 yÄ±lÄ±nda ilk filmi vizyona girmiÅŸtir. Ã‡ok sevilen filmin devam filmleri de aynÄ± ÅŸekilde baÅŸarÄ±yÄ± getirmiÅŸtir. OldukÃ§a Ã¼nlÃ¼ oyuncularÄ±n bulunduÄŸu film serisinin son filmi ise 2017 yÄ±lÄ±nda vizyona girmiÅŸtir. Filmlerin tamamÄ±nÄ±n IMDB puanlarÄ± oldukÃ§a yÃ¼ksektir. Hem macera hem de komediyi sizlere aynÄ± anda sunmaktadÄ±r.
2
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Karayip KorsanlarÄ± Serisi Filmleri ve Ä°simleri
- Siyah Ä°nci'nin Laneti
- Ã–lÃ¼ AdamÄ±n SandÄ±ÄŸÄ±
- DÃ¼nyanÄ±n Sonu
- Gizemli Denizlerde
- Karayip KorsanlarÄ± Salazar'Ä±n Ä°ntikamÄ±
3
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Karayip KorsanlarÄ± Serisi Ä°zleme SÄ±rasÄ±
- Siyah Ä°nci'nin Laneti
- Ã–lÃ¼ AdamÄ±n SandÄ±ÄŸÄ±
- DÃ¼nyanÄ±n Sonu
- Gizemli Denizlerde
- Salazar'Ä±n Ä°ntikamÄ±
4
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Siyah Ä°ncinin Laneti
Serinin ilk baÅŸlangÄ±Ã§ filmi Siyah Ä°ncinin Lanetidir. 2003 yÄ±lÄ±nda vizyona girmiÅŸtir. Vizyona girdiÄŸi yÄ±lÄ±n en Ã§ok kazanan Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ filmi olma Ã¶zelliÄŸine sahiptir. DÃ¼nya Ã§apÄ±nda bÃ¼yÃ¼k bir beÄŸeni toplayan film aynÄ± zamanda birÃ§ok dalda Ã¶dÃ¼le de aday olmuÅŸtur.
5
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Karayip KorsanlarÄ± Siyah Ä°nci'nin Laneti Konusu
Hikaye tam olarak da bu filmde baÅŸlÄ±yor. OrtaÃ§aÄŸ da korsanlÄ±ÄŸÄ±n Ã§ok yaygÄ±n olarak bulunduÄŸu bir zamanda geÃ§mektedir. Ä°ngiliterenin donanÄ±mÄ±nÄ±n kuvvetli olduÄŸu bir zamanda Astek altÄ±nlarÄ±nÄ±n peÅŸine dÃ¼ÅŸerler. AltÄ±nlarÄ± bulduklarÄ±nda gemide isyan Ã§Ä±kar. Geminin kaptanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ise Jack Sparrow yapmaktadÄ±r. Ã‡Ä±kan isyan sonrasÄ±nda kaptanÄ± bir adaya bÄ±rakÄ±rlar ve olaylar geliÅŸmeye devam eder.
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Karayip KorsanlarÄ± Siyah Ä°nci'nin Laneti Vizyon TarihiÂ
Film 29 Ekim 2003, tarihinde TÃ¼rkiye'de vizyona girmiÅŸtir.
Karayip KorsanlarÄ± Siyah Ä°nci'nin Laneti OyuncularÄ±
- Johnny Depp
- Keira Knightley
- Orlando BloomÂ
7
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Ã–lÃ¼ AdamÄ±n SandÄ±ÄŸÄ±
Serinin ilk filminin baÅŸarÄ±lÄ± olmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan devam filmi olan ikinci film gelmiÅŸtir. Ã–lÃ¼ AdamÄ±n SandÄ±ÄŸÄ±, ilk film kadar Ã§ok sevilmiÅŸtir. Vizyona girdiÄŸi anda Ã§ok yÃ¼ksek bir giÅŸe baÅŸarÄ±sÄ± gÃ¶steren filmin devam filminin Ã§ekileceÄŸi de garanti altÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r.
8
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Karayip KorsanlarÄ± Ã–lÃ¼ AdamÄ±n SandÄ±ÄŸÄ± Filminin Konusu
Jack Sparrrow'un, UÃ§an HollandalÄ±nÄ±n kaptanÄ±na bir kan borcu olduÄŸu hatÄ±rlatÄ±ldÄ±ktan sonra ortalÄ±k tekrar karÄ±ÅŸacaktÄ±r. EÄŸer kaptanÄ±mÄ±z bu riskten kurtulamazsa onu Ã§ok ciddi bir sorun beklemektedir. Ancak Jack Sparrow bu beladan da kurtulmanÄ±n bir yolu olacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmektedir.
9
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Karayip KorsanlarÄ± Ã–lÃ¼ AdamÄ±n SandÄ±ÄŸÄ± Vizyon Tarihi
Film, 14 Temmuz 2006 yÄ±lÄ±nda vizyona girmiÅŸtir.
BaÅŸarÄ±lÄ± iki yapÄ±mÄ±ndan kÄ±sa bir sÃ¼re sonra da serinin devam filmi olan Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ film vizyona girmiÅŸtir. DÃ¼nyanÄ±n Sonu filmi de diÄŸer filmlerde ki konunun devamÄ± niteliÄŸinde olan bir film olarak karÅŸÄ±mÄ±za Ã§Ä±kmaktadÄ±r. Ancak Jack Sparrow'u bu sefer farklÄ± maceralar beklemektedir.
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Karayip KorsanlarÄ± DÃ¼nyanÄ±n Sonu Filmi Konusu
Nihayet Jack Sparrow, Ã¶lÃ¼m mekanÄ±ndan kurtarÄ±lÄ±r. KurtarÄ±ldÄ±ktan hemen sonrada dÃ¼ÅŸmanlarÄ±yla bir karÅŸÄ±laÅŸma yaÅŸanÄ±r. TÃ¼m Korsan LordlarÄ± Ã§aÄŸÄ±rarak bir birlik oluÅŸturmaya karar verirler. Ancak Ã§Ä±kacaklarÄ± bu yolda birÃ§ok tehlike onlarÄ± beklemektedir.
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Karayip KorsanlarÄ± DÃ¼nyanÄ±n Sonu Vizyon Tarihi
Film, 25 MayÄ±s 2007 tarihinde vizyona girmiÅŸtir.
Karayip KorsanlarÄ± DÃ¼nyanÄ±n Sonu OyuncularÄ±
- Johnny Depp
- Orlando Bloom
- Keira Knightley
- Geoffrey Rush
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Gizemli Denizlerde
Serinin baÅŸarÄ±sÄ±nÄ±n kanÄ±tÄ± niteliÄŸinde bir devam filmidir. Ã‡ok kÄ±sa bir zaman iÃ§erisinde vizyona giren filmlerden birisi deÄŸildir. Kendisinden Ã¶nceki filmle arasÄ±nda oldukÃ§a fazla zaman bulunmaktadÄ±r. Ancak seriyi seven kiÅŸiler tarafÄ±ndan oldukÃ§a sÄ±kÄ± takip edilmektedir.
Karayip KorsanlarÄ± Gizemli Denizlerde Konusu
Filmde var olan bir genÃ§lik Ã§eÅŸmesinin izini sÃ¼rerler. AynÄ± zamanda denizkÄ±zlarÄ± da iÅŸin iÃ§ine girecektir.
Karayip KorsanlarÄ± Gizemli Denizlerde Vizyon Tarihi
Film, 19 MayÄ±s 2011 tarihinde vizyona girmiÅŸtir.