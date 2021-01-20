MENÃœ EKSTRA
HÃœRRÄ°YET.COM.TR'YE DÃ–N
e-gazete

E-Gazete ile tÃ¼m geliÅŸmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
BÃ¼lten Abonelikleri

HÃ¼rriyet haberlerinden geri kalma, tÃ¼m aboneliklerini yÃ¶net ve abone ol.

BÃœLTENLERÄ°NÄ° YÃ–NET
GeriKÃ¼ltÃ¼r Sanat Karayip KorsanlarÄ± Serisi Filmleri - Karayip KorsanlarÄ± Serisinin Ä°simleri, Ä°zleme SÄ±rasÄ±, Vizyon Tarihleri, KonularÄ± Ve OyuncularÄ±
MENÃœ
  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
Haberler >Mahmure >EÄŸlence >Kültür Sanat>Karayip KorsanlarÄ± Serisi Filmleri - Karayip KorsanlarÄ± Serisinin Ä°simleri, Ä°zleme SÄ±rasÄ±, Vizyon Tarihleri, KonularÄ± Ve OyuncularÄ±
Kültür Sanat

Karayip KorsanlarÄ± Serisi Filmleri - Karayip KorsanlarÄ± Serisinin Ä°simleri, Ä°zleme SÄ±rasÄ±, Vizyon Tarihleri, KonularÄ± Ve OyuncularÄ±

Karayip KorsanlarÄ± filmi oldukÃ§a ilgi gÃ¶rmekte olan ve aynÄ± zamanda da birÃ§ok serisi bulunan bir filmdir. Son zamanlarda yeni bir devam filmi Ã§Ä±kmamÄ±ÅŸ olsa bile eski filmleri hala yeniymiÅŸ gibi izlenilmeye devam edilmektedir. Siz de Karayip KorsanlarÄ± filmini henÃ¼z izlemediyseniz Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± zamanlarda tÃ¼m filmleri ile ses getirmekte olan bu film serisi hakkÄ±nda bilgileri derledik.

  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Karayip KorsanlarÄ± oldukÃ§a popÃ¼ler ve Ã§ok sevilmekte olan bir macera filmidir. 2003 yÄ±lÄ±nda ilk filmi vizyona girmiÅŸtir. Ã‡ok sevilen filmin devam filmleri de aynÄ± ÅŸekilde baÅŸarÄ±yÄ± getirmiÅŸtir. OldukÃ§a Ã¼nlÃ¼ oyuncularÄ±n bulunduÄŸu film serisinin son filmi ise 2017 yÄ±lÄ±nda vizyona girmiÅŸtir. Filmlerin tamamÄ±nÄ±n IMDB puanlarÄ± oldukÃ§a yÃ¼ksektir. Hem macera hem de komediyi sizlere aynÄ± anda sunmaktadÄ±r.

2Karayip KorsanlarÄ± Serisi Filmleri ve Ä°simleri
Abone Olgoogle-news

Karayip KorsanlarÄ± Serisi Filmleri ve Ä°simleri

- Siyah Ä°nci'nin Laneti

- Ã–lÃ¼ AdamÄ±n SandÄ±ÄŸÄ±

- DÃ¼nyanÄ±n Sonu

- Gizemli Denizlerde

- Karayip KorsanlarÄ± Salazar'Ä±n Ä°ntikamÄ±

3Karayip KorsanlarÄ± Serisi Ä°zleme SÄ±rasÄ±
Abone Olgoogle-news

Karayip KorsanlarÄ± Serisi Ä°zleme SÄ±rasÄ±

- Siyah Ä°nci'nin Laneti

- Ã–lÃ¼ AdamÄ±n SandÄ±ÄŸÄ±

- DÃ¼nyanÄ±n Sonu

- Gizemli Denizlerde

- Salazar'Ä±n Ä°ntikamÄ±

4Siyah Ä°ncinin Laneti
Abone Olgoogle-news

Siyah Ä°ncinin Laneti

Serinin ilk baÅŸlangÄ±Ã§ filmi Siyah Ä°ncinin Lanetidir. 2003 yÄ±lÄ±nda vizyona girmiÅŸtir. Vizyona girdiÄŸi yÄ±lÄ±n en Ã§ok kazanan Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ filmi olma Ã¶zelliÄŸine sahiptir. DÃ¼nya Ã§apÄ±nda bÃ¼yÃ¼k bir beÄŸeni toplayan film aynÄ± zamanda birÃ§ok dalda Ã¶dÃ¼le de aday olmuÅŸtur.

5Karayip KorsanlarÄ± Siyah Ä°ncinin Laneti Konusu
Abone Olgoogle-news

Karayip KorsanlarÄ± Siyah Ä°nci'nin Laneti Konusu

Hikaye tam olarak da bu filmde baÅŸlÄ±yor. OrtaÃ§aÄŸ da korsanlÄ±ÄŸÄ±n Ã§ok yaygÄ±n olarak bulunduÄŸu bir zamanda geÃ§mektedir. Ä°ngiliterenin donanÄ±mÄ±nÄ±n kuvvetli olduÄŸu bir zamanda Astek altÄ±nlarÄ±nÄ±n peÅŸine dÃ¼ÅŸerler. AltÄ±nlarÄ± bulduklarÄ±nda gemide isyan Ã§Ä±kar. Geminin kaptanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ise Jack Sparrow yapmaktadÄ±r. Ã‡Ä±kan isyan sonrasÄ±nda kaptanÄ± bir adaya bÄ±rakÄ±rlar ve olaylar geliÅŸmeye devam eder.

6Karayip KorsanlarÄ± Siyah Ä°ncinin Laneti Vizyon Tarihi
Abone Olgoogle-news

Karayip KorsanlarÄ± Siyah Ä°nci'nin Laneti Vizyon TarihiÂ

Film 29 Ekim 2003, tarihinde TÃ¼rkiye'de vizyona girmiÅŸtir.

Karayip KorsanlarÄ± Siyah Ä°nci'nin Laneti OyuncularÄ±

- Johnny Depp

- Keira Knightley

- Orlando BloomÂ 

7Ã–lÃ¼ AdamÄ±n SandÄ±ÄŸÄ±
Abone Ol google-news

Ã–lÃ¼ AdamÄ±n SandÄ±ÄŸÄ±

Serinin ilk filminin baÅŸarÄ±lÄ± olmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan devam filmi olan ikinci film gelmiÅŸtir. Ã–lÃ¼ AdamÄ±n SandÄ±ÄŸÄ±, ilk film kadar Ã§ok sevilmiÅŸtir. Vizyona girdiÄŸi anda Ã§ok yÃ¼ksek bir giÅŸe baÅŸarÄ±sÄ± gÃ¶steren filmin devam filminin Ã§ekileceÄŸi de garanti altÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r.

8Karayip KorsanlarÄ± Ã–lÃ¼ AdamÄ±n SandÄ±ÄŸÄ± Filminin Konusu
Abone Olgoogle-news

Karayip KorsanlarÄ± Ã–lÃ¼ AdamÄ±n SandÄ±ÄŸÄ± Filminin Konusu

Jack Sparrrow'un, UÃ§an HollandalÄ±nÄ±n kaptanÄ±na bir kan borcu olduÄŸu hatÄ±rlatÄ±ldÄ±ktan sonra ortalÄ±k tekrar karÄ±ÅŸacaktÄ±r. EÄŸer kaptanÄ±mÄ±z bu riskten kurtulamazsa onu Ã§ok ciddi bir sorun beklemektedir. Ancak Jack Sparrow bu beladan da kurtulmanÄ±n bir yolu olacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmektedir.

9Karayip KorsanlarÄ± Ã–lÃ¼ AdamÄ±n SandÄ±ÄŸÄ± Vizyon Tarihi
Abone Olgoogle-news

Karayip KorsanlarÄ± Ã–lÃ¼ AdamÄ±n SandÄ±ÄŸÄ± Vizyon Tarihi

Film, 14 Temmuz 2006 yÄ±lÄ±nda vizyona girmiÅŸtir.

Karayip KorsanlarÄ± Ã–lÃ¼ AdamÄ±n SandÄ±ÄŸÄ± OyuncularÄ±

- Johnny Depp

- Orlando Bloom

- Keira Knightley

- Jack Davenport

10DÃ¼nyanÄ±n Sonu
Abone Olgoogle-news

DÃ¼nyanÄ±n Sonu

BaÅŸarÄ±lÄ± iki yapÄ±mÄ±ndan kÄ±sa bir sÃ¼re sonra da serinin devam filmi olan Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ film vizyona girmiÅŸtir. DÃ¼nyanÄ±n Sonu filmi de diÄŸer filmlerde ki konunun devamÄ± niteliÄŸinde olan bir film olarak karÅŸÄ±mÄ±za Ã§Ä±kmaktadÄ±r. Ancak Jack Sparrow'u bu sefer farklÄ± maceralar beklemektedir.

11Karayip KorsanlarÄ± DÃ¼nyanÄ±n Sonu Filmi Konusu
Abone Olgoogle-news

Karayip KorsanlarÄ± DÃ¼nyanÄ±n Sonu Filmi Konusu

Nihayet Jack Sparrow, Ã¶lÃ¼m mekanÄ±ndan kurtarÄ±lÄ±r. KurtarÄ±ldÄ±ktan hemen sonrada dÃ¼ÅŸmanlarÄ±yla bir karÅŸÄ±laÅŸma yaÅŸanÄ±r. TÃ¼m Korsan LordlarÄ± Ã§aÄŸÄ±rarak bir birlik oluÅŸturmaya karar verirler. Ancak Ã§Ä±kacaklarÄ± bu yolda birÃ§ok tehlike onlarÄ± beklemektedir.

12Karayip KorsanlarÄ± DÃ¼nyanÄ±n Sonu Vizyon Tarihi
Abone Olgoogle-news

Karayip KorsanlarÄ± DÃ¼nyanÄ±n Sonu Vizyon Tarihi

Film, 25 MayÄ±s 2007 tarihinde vizyona girmiÅŸtir.

Karayip KorsanlarÄ± DÃ¼nyanÄ±n Sonu OyuncularÄ±

- Johnny Depp

- Orlando Bloom

- Keira Knightley

- Geoffrey Rush

13Gizemli Denizlerde
Abone Olgoogle-news

Gizemli Denizlerde

Serinin baÅŸarÄ±sÄ±nÄ±n kanÄ±tÄ± niteliÄŸinde bir devam filmidir. Ã‡ok kÄ±sa bir zaman iÃ§erisinde vizyona giren filmlerden birisi deÄŸildir. Kendisinden Ã¶nceki filmle arasÄ±nda oldukÃ§a fazla zaman bulunmaktadÄ±r. Ancak seriyi seven kiÅŸiler tarafÄ±ndan oldukÃ§a sÄ±kÄ± takip edilmektedir.

Karayip KorsanlarÄ± Gizemli Denizlerde Konusu

Filmde var olan bir genÃ§lik Ã§eÅŸmesinin izini sÃ¼rerler. AynÄ± zamanda denizkÄ±zlarÄ± da iÅŸin iÃ§ine girecektir.

Karayip KorsanlarÄ± Gizemli Denizlerde Vizyon Tarihi

Film, 19 MayÄ±s 2011 tarihinde vizyona girmiÅŸtir.

14Karayip KorsanlarÄ± Gizemli Denizlerde OyuncularÄ±
Abone Olgoogle-news

Karayip KorsanlarÄ± Gizemli Denizlerde OyuncularÄ±

- Johnny Depp

- Penelope Cruz

- Geoffrey Rush

15SalazarÄ±n Ä°ntikamÄ±
Abone Olgoogle-news

Salazar'Ä±n Ä°ntikamÄ±

Serinin son filmi olma Ã¶zelliÄŸine sahiptir. Serinin tÃ¼m filmlerinde olduÄŸu gibi bu filmde de yapÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± Jerry Bruckheimer Ã¼stlenmiÅŸtir.

Karayip KorsanlarÄ± Salazar'Ä±n Ä°ntikamÄ± Konusu

Aradan yÄ±llar geÃ§miÅŸ ve Will Turner'un oÄŸlu bÃ¼yÃ¼mÃ¼ÅŸtÃ¼r ve laneti kaldÄ±rmak iÃ§in Jack Sparrow'u bulmak zorundadÄ±r.

16Karayip KorsanlarÄ± SalazarÄ±n Ä°ntikamÄ± Vizyon Tarihi
Abone Olgoogle-news

Karayip KorsanlarÄ± Salazar'Ä±n Ä°ntikamÄ± Vizyon Tarihi

Film, 26 MayÄ±s 2017 tarihinde vizyona girmiÅŸtir.

Karayip KorsanlarÄ± Salazar'Ä±n Ä°ntikamÄ± OyuncularÄ±

- Johnny Depp

- Kaya Scodelario

- Orlando Bloom

  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi