Karantinada İlişkileri Güçlü Tutmak İçin 10 Öneri

•Eleştiri yerine empati Bir sorun olduğunda; özellikle korona günlerinde market alışverişlerinin yerleşimi, dışarıdan gelen kıyafetlerden virüs bulaştırmaya dair yapılan eleştiriler ya da sürekli evde olunduğu için ev ile ilgili aksaklıkların karşı tarafın yüzüne vurulması eleştirilen kişiyi olumsuz bir ruh haline sokabilmektedir. Karşınızda kişiyi eleştirmek en kolay yoldur, bu sayede hem sorumluluk almamış hem de var olan öfkeyi karşı tarafa boşaltmış olur kişi ama karşı taraf için işler sanıldığının aksi olur eleştiri karşısında kendini kötü hissederek pasif bir tepki verebilir ya da suçlama karşısında karşı bir saldırıya geçebilir. Eleştirmek yerine kendinizi karşınızdaki kişi yerine koyarak, empati kurarak geri bildirim vermek önemlidir.