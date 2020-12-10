Karantina sürecini sağlıklı geçirmenin yolları

Bu gibi dönemlerde daha hassas ve daha karamsar olabiliriz. Çevremizdeki olaylara karşı ani ve şiddetli duygusal tepkiler verebilir veya zaman zaman günlük yaşantımızdaki basit işlerimiz için bile enerjimiz olmadığını fark edebiliriz. Özellikle çevremizde sürekli olumsuzluklara odaklanan ve ruh sağlığımıza zarar veren kişilerle aramıza mesafe koymalıyız. Çok fazla haber takip etmek yerine bizi mutlu eden aktiviteleri yapmalı, bu durumun geçici olduğunu kendimize sık sık hatırlatmalıyız.



Pandemi sürecinin başlarında bu durumla yeni tanıştığımız için belirsizliğin ve bilgisizliğin de etkisiyle çok kaygılandık fakat artık durum hakkında daha çok bilgi sahibiyiz. Almamız gereken önlemler, virüsün ne şekilde daha çok yayıldığı ve tedavi süreçleri hakkında daha fazla bilgiye sahip olduğumuzdan, atacağımız adımlara daha çok güvenebiliriz. Bu sayede yeniden kısıtlanmamız, sokağa çıkma yasakları ve karantina süreçleri bizi huzursuz etse de hastalık hakkındaki konularda çevremizi gözlemleyerek edindiğimiz bilgilerle daha iyi hissederiz.