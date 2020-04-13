Karantina Günlerinde Sağlıklı Cinsel Hayat İçin Bunları Yapın

Sağlıklı bir cinsel hayat için... *Cinsel hayatınızda yolunda gitmeyen bir şeyler varsa, eşinizin veya sizin cinsel problemleriniz mevcutsa ilk yapacağınız şey bu konuları nerede, ne zaman ve nasıl eşinizle konuşacağınıza karar vermek. Sadece size değil eşinize de uyan bir anı yakalayın.