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GeriEv Dekorasyon Karantina Günlerinde En Çok Vakit Geçirilen Balkonlarımız için Dekorasyon Önerileri
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Haberler >Mahmure >Eğlence >Ev Dekorasyon>Karantina Günlerinde En Çok Vakit Geçirilen Balkonlarımız için Dekorasyon Önerileri
Ev Dekorasyon

Karantina Günlerinde En Çok Vakit Geçirilen Balkonlarımız için Dekorasyon Önerileri

Koronavirüs salgını nedeniyle evlerimizde vakit geçirdiğimiz bu süreçte balkonlarımız hiç olmadığı kadar önemli bir hal aldı. Bu dönemde bazen konser alanı olan balkonlarımız, bazen ise en keyifli sohbetlerin yeri oluyor. Peki, karantina günlerinde daha çok vakit geçirilen bu alanı hazır baharda gelmişken nasıl daha iyi kullanabiliriz? Mimar Esra Kestirengöz, bu konuda basit ama etkili dekorasyon önerilerinde bulundu.

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1

Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında zaruri bir ihtiyacımız olmadığı sürece evlerimizde kalıyoruz. Yaşam alanlarımızda ise bu dönemde en çok vakit geçirilen yerlerin başında ise balkonlarımız geliyor. Bu alanları nasıl daha etkili kullanabiliriz?

2Fazlalıkları tutmayın

Fazlalıkları tutmayın

Yıl boyunca kullandığımız ya da kullanmadığımız çoğu eşyayı balkonlarımızda tutmamak gerekiyor. Balkonun büyüklüğü küçüklüğü önemli değil, öncelikle alan temizliği ile yaparak fazlalıkları çıkarmak ile başlayın. Çünkü toplam kullanabileceğimiz alanı görerek ona göre işlemler yapmalıyız.

3

Kare ve küçük balkonlarda daha az eşyaya yer verin. Hareket alanınızı kısıtlamayın. Unutmayın yaşam alanlarımızda baharı yaşamanın en iyi yerlerinden biri balkonlarımızdır. Kendinize bir keyif bölümü oluşturun. Küçük bir sedir ya da sandalye ve sehpa işinizi görecektir.

4

Balkon mobilyanız yoksa paletlerden ya da küçük meyve kasalarından sedir yapabilirsiniz. Bu size karantina günlerinde vakit geçirme şansı da verebilir. Eğer mümkün ise ahşap ürünler kullanarak doğallıkta katabilirsiniz. Ayrıca renkli yastıklar ile bu alanı daha enerji dolu yapabilirsiniz.

5Çiçekleri göz ardı etmeyin

Çiçekleri göz ardı etmeyin

Balkonlarımızın ferahlığı ve görüntüsü için çok önemli olan bitki konusunu göz ardı etmemekte fayda var. Renkli çiçekler ve yeşil bitkiler ile ortama doğallık katabilirsiniz. Bir nevi hobi alanı da düşünebilirsiniz. Özellikle küçük ve dar bir balkona sahipseniz küçük saksılar tercih etmelisiniz.

6

Bu durum size alan açabilir, daha geniş gösterebilir. Ayrıca isterseniz balkonunuzun dizaynı için çeşitli ışıklandırmalar kullanabilirsiniz. Kokulu mumlar ile de rahatlatıcı bir ortam oluşturabilirsiniz. Alanda düzen oluşturmak için raflı, çekmeceli eşyalarda kullanabiliriz.

Kaynak Fotoğraflar: iStock

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