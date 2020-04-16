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Karantina Günlerinde En Çok Vakit Geçirilen Balkonlarımız için Dekorasyon Önerileri

Koronavirüs salgını nedeniyle evlerimizde vakit geçirdiğimiz bu süreçte balkonlarımız hiç olmadığı kadar önemli bir hal aldı. Bu dönemde bazen konser alanı olan balkonlarımız, bazen ise en keyifli sohbetlerin yeri oluyor. Peki, karantina günlerinde daha çok vakit geçirilen bu alanı hazır baharda gelmişken nasıl daha iyi kullanabiliriz? Mimar Esra Kestirengöz, bu konuda basit ama etkili dekorasyon önerilerinde bulundu.