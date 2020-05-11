Karantina Dönemine Lezzet Katacak En İyi Yemek Kitapları
Karantina döneminde hemen hepimiz bir sürü tarif deniyoruz, ekmeğimizi, kefirimizi, sirkemizi kendimiz yapıyoruz. Mutfakta size yardımcı olacak, sizi nefis tarifler ile tanıştıracak yemek kitaplarını sıralıyoruz!
Bu bir ilandır.
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İşte karantina döneminize lezzet katacak yemek kitapları...
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Mutfak Sırları / Aşçılık Dünyasından Mahrem Maceralar - Anthony Bourdain
2 yıl önce aramızdan ayrılan efsane şef Anthony Bourdain'ın mutfak kapısının ardına, aşçılık dünyasının karanlık tarafına doğru macera dolu bir yolculuk...
Adım Adım 62 Salata - Cengiz Çakıt / Burak Aziz Sürük
Genç ve başarılı aşçılar Sürük ve Çakıt'ın, yerli ve Uzak Doğu kökenli malzemelerle yarattığı çok güzel salatalar, birçok kez denendikten sonra 'Adım Adım 62 Salata 'adıyla kitaplaştırıldı. Bunların hemen herkesçe uygulanabilir tariflerine, Hadiye Cangökçe ve Yasemin Dinçer-Serenk'in damaklarımızı şenlendiren fotoğraf ve sofra tasarımları eşlik ediyor.
Kitabın asıl amacı, öncelikle her kesimden okurun kitaptaki bilgi ve deneyimlerden yararlanarak kendi mutfaklarında ekşi mayalı ekmek yapmalarını ve eğer bunu yapamıyorlarsa fırınlardan ekşi mayalı ekmek talep etmelerini sağlamak ve gıda sektöründeki tüm ekmek üreten kesimleri ekşi maya kullanmaya teşvik etmek. Ekşi maya konusu okura soru cevaplar, uygulamalar, öğrenci notları ve fotoğraflar ile birlikte aktarılıyor.
Anneannemin Tenceresi: Adıyaman ve Hatay Mutfağından Unutulmaz Lezzetler - Asuman Kerkez
Mutfaklardan yüreğimize ulaşan lezzetler Anneannemin Tenceresi’nde hayat buluyor. Tarihten her sayfa çevrildiğinde dünya yüzünde, en değişmeyen şey mutfakta kaynayan bu tencereydi. O benim "anne- annemin tenceresi". Bu tencerede çocukluğumdan kalan anneanneli lezzetler, sürekli farklı şehirler gezmenin getirdiği mutfak mozaiği, biraz da eş, dost ve akraba tarifleri var. Kitabın ilham perisi Nafia Kutlu, benim canım anneannemdir. Bence anneanneli hatıraları olmalı her çocuğun... İçinde biraz köfte, biraz pilav, biraz pirpirim salatası olmalı. Bize ait, bizden olan ne varsa çok değerli. Sahip çıkmalı, yaşatmalı...
Arda'nın Mutfağı: Bütün Detaylarıyla 95 Lezzetli Tarif - Arda Türkmen
Elinizde tuttuğunuz bu kitap, tamamen bu duyguyla hazırlanmış, çevrenizde kolayca bulabileceğiniz malzemelerle sıra dışı lezzetler hazırlamanız için kaleme alınmıştır. Hafta içi dünya için, hafta sonu kendi için yemek yiyenlere, iyi yemek yemeyi sevenlere...
Günlük yaşam hırgüründe pekfarkında olmasak da Türkiye'nin zengin bir peynir kültürü var. Artun Ünsal, bu kitabında ilk önce peynirin Anadolu'daki tarihsel gelişimine bakıyor; sonra yöre yöre peynir çeşitlerini, üretim tekniklerini anlatıyor; peynirle yapılan Türk mutfağına özgü yemek ve tatlılar ise kitabın son bölümünü oluşturuyor.
Mamma Mia / İtalyan Mutfağı Hakkında Çok Şey - Elvan Uysal Bottoni
Roma’dan Napoli, Milano’ya, Sardunya’dan Floransa, Palermo’ya kadar İtalya’yı bir uçtan bir uca gezip çeşitli İtalyan annelerle yemek pişirirken, bir yandan da onların hayat hikâyelerine sızıyor. Üstelik pek de yabancısı olmadığımız manzaralarla karşılaşıyoruz: Kayınvalidesinden dertli olanlar, üzüm bağları, bahçesinde sebze yetiştirenler, evin her yanına kurusun diye serilen çeşit çeşit makarna, öğlenleri kocası ya da oğlu eve yemeğe gelenler, çeşitli dinsel kutlamalar, aile yemekleri vs.
Şehirler, koylar, kasabalar, hayatlar ve kırılgan, cilveli, mücadeleci kadınlar eşliğinde tatlısından tuzlusuna çeşit çeşit yemek tarifleri çıkıyor ortaya… Ayrıca yazarının özel ilgi alanı edebiyat ve sinema da giriyor sık sık satır aralarına. Elvan Uysal Bottoni’nin çok içten ve akıcı bir dille yazdığı “Mamma Mia” hem sevilecek hem de mutfakta insanın yanından ayırmayacağı türden bir kitap...
Atıştırmalıklar Kitabı: Kolay - Keyifli - Lezzetli - Ebru Omurcalı
Ebru Omurcalı Atıştırmalıklar Kitabı'nda ister kahvaltı, ister beş çayı, isterseniz de piknik için hazırlanabilecek, hafif, lezzetli, misafirleriniz için şık, çocuklarınız için de eğlenceli tarifler sunuyor. Türk ve dünya mutfağından tariflerin yer aldığı bu kitapta; ulaşılabilir malzemelerle hazırlayabileceğiniz pratik ve lezzetli tostlar, sandviçler, kanepeler, kahvaltılık soslar, hamurişleri ve daha fazlasını bulabileceksiniz. Bol karbonhidratlı, bol proteinli, bol vitaminli keyifli lezzetler...
Unutulmuş Ekmekler: Eski Tatların Peşinde Adım Adım İtalya - Rita Monastero
"Aslında her ekmeğin ardında bir hikaye yatar. Bu hikayeler bize çok uzaklarda kaldığını sandığımız geçmişi, gelenekleri, görenekleri anlatırlar. Benim yolculuğumun amacı, tadına baktığımız her ekmeğe ait aile anılarını, hikayelerini anlatmak ve belgelemek. Bu süreç boyunca İtalya'da birbirinden güzel insanlarla tanıştım; onlara benimle ekmeklerini bölüştükleri ve hayatlarının birer parçasını cömertçe hediye ettikleri için çok teşekkür ederim. Çünkü bir parça ekmek öyle kolay kolay herkese verilmez" diyor Rita Monastero...
Hazır Alma Kendin Yap! Geleneksel Usullerle Ev Yapımı Lezzetler - Hülya Erol
Bu kitap, sağlıklı beslenmek adına yemek kültüründe kendi devrimini yapmaya karar verenler için gerçek ve doğru kaynaktır! 40 seneyi aşkın bir süredir halk mutfağımız ve yemek kültürümüz üzerine araştırma yapan Hülya Erol engin birikimini, anneanneden miras tariflerini, komşu teyzelerin mutfak sırlarını, köylerimizin usullerini paylaşıyor. Bizi eski zamanların ağaç gölgeleri, üzüm asmaları, kümesten kaçırılan yumurtaları, taze pişmiş yufkaları arasında güzel bir yolculuğa çıkarıyor…
Kahve'nin keşfinden başlayarak, Osmanlı ve Avrupa kültürüne nasıl işlediğine, dünyada içilen geleneksel kahvelerin öykülerine ve reçetelerine, kahve eşlikçisi yerel lezzetlerin özgün tariflerine kadar uzanan, damaklarınızda keyif ve mutluluk hissi bırakacak sihirli bir değneği var elinizdeki kitabın.
Kahveyi bu kitapta bütün aroma ve lezzetleriyle inceleyerek, kendi kahve tadımınızı yapacak, hatta hatıra olarak tadım notlarınızı saklayabileceksiniz. Ünlü gurme ve şef yazarlar Aydın Demir, Maria Ekmekçioğlu, Rafet İnce, Pelin Bilgiç ve Diler Terzi'nin damakta birbirinden leziz tatlar bırakacak çok özel tariflerinin de yer aldığı bu sayfalarda, "Fincandan Lezzete" uzanan bir kahve serüvenine hazır mısınız?
Kitabı okurken bir fincan kahvenizi yanınıza almayı unutmayın...