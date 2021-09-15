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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >İyi Yaşam>Karamuk Meyvesi Nedir, Ne İşe Yarar, Nasıl Tüketilir? İşte Karamuk Meyvesi Faydaları
İyi Yaşam
Fotoğraflar: iStock

Karamuk Meyvesi Nedir, Ne İşe Yarar, Nasıl Tüketilir? İşte Karamuk Meyvesi Faydaları

Karamuk meyvesi, alternatif tıpta kullanılan şifalı bir bitki olan karamuktan geliyor. Vücutta antikor salgılanmasına yardımcı olan karamuk meyvesi evde soğuk algınlığı, grip gibi hastalıklarla mücadelede önemli bir rol oynuyor. Peki Karamuk meyvesi nedir, ne işe yarar, nasıl tüketilir? İşte karamuk meyvesi faydaları

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Karamuk meyvesi özellikle ev hanımları tarafından evde kullanılan şifalı bir meyve olarak dikkat çekiyor. Son zamanlarda havaların soğumasıyla birlikte gündeme gelen karamuk bitkisi faydaları saymakla bitmiyor. İşte ateş, soğuk algınlığı, grip gibi geçici rahatsızlıklara etkisi olduğu gibi karaciğeri güçlendirme ve yüksek tansiyon şikayetlerini de gideren karamuk meyvesi faydaları ve merak edilenler…

2KARAMUK MEYVESİ NEDİR

KARAMUK MEYVESİ NEDİR?

Latince ismi Berberis Vulgaris olan karamuk bitkisi şifalı bitkiler arasındadır. Karamuk bitkisinin verdiği meyveler de aynı oranda faydalıdır. Halk arasında kadın tuzluğu ya da karamuk olarak bilinir. Karamuk bitkisi ve meyvesi faydaları nedeniyle doğal bir kaynak olarak alternatif tıpta da kullanılır.

3KARAMUK MEYVESİ FAYDALARI

KARAMUK MEYVESİ FAYDALARI

Soğuk algınlığını ve gribi giderir. Vücudu rahatlatır. İştah açıcı ve güçlendiricidir. Ateş düşürür.

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Damar daraltıcıdır. Kusmayı önler. Safrayı artırır. Kabızlığı giderir. Karaciğeri güçlendirir.

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Yüksek tansiyon, menopoz, adet ve varis şikayetlerini giderir.

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Karamuk bitkisi ve meyvesi ayrıca iltihap, şeker hastalığı, tansiyon düşürücü, kalbi koruma, bağışıklık kazandırmada etkilidir.

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Bunun yanında antibakteriyel özelliğe sahip olan bu bitki antikor üretme özelliği ile vücutta bulunan enfeksiyon ve bakterileri de yok ediyor.

8KARAMUK BİTKİSİ VE MEYVESİ NASIL TÜKETİLİR

KARAMUK BİTKİSİ VE MEYVESİ NASIL TÜKETİLİR?

Karamuk kökleri ve gövde kabukları kurutulduktan sonra çay olarak kullanıldığı gibi meyveleri de taze veya kurutularak kullanılır.

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Meyvelerinden tatlı, şurup ve hoşaf yapılır.

Yaprakları tat vermesi için çorba ve bulgur pilavına konur.

10KARAMUK NASIL KULLANILIR

KARAMUK NASIL KULLANILIR?

Bir litre kaynar suya, 20 gram kök ve kabuk karışımı konarak, 10-15 dakika demlenmeye bırakılır. Süzüldükten sonra günde 3 kez birer bardak içilir.

4 bardak kaynar suya, 20 gram yaprak konur, bir kaç dakika kaynatılır. Günde 3 kez 1 er çorba kaşığı içilir.

2 bardak suya, 20 gram kabuk, kök, yaprak veya meyve konarak haşlanır Günde 3 kez 1 er bardak içilir.

Bir tatlı kaşığı kurumuş kabuk, 1 bardak suya konur, kaynama derecesine kadar ısıtılır. 10-15 dakika soğumaya bırakılır. Günde 3 kez birer bardak içilir.

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