Karamuk Meyvesi Nedir, Ne İşe Yarar, Nasıl Tüketilir? İşte Karamuk Meyvesi Faydaları
Karamuk meyvesi, alternatif tıpta kullanılan şifalı bir bitki olan karamuktan geliyor. Vücutta antikor salgılanmasına yardımcı olan karamuk meyvesi evde soğuk algınlığı, grip gibi hastalıklarla mücadelede önemli bir rol oynuyor. Peki Karamuk meyvesi nedir, ne işe yarar, nasıl tüketilir? İşte karamuk meyvesi faydaları…
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Karamuk meyvesi özellikle ev hanımları tarafından evde kullanılan şifalı bir meyve olarak dikkat çekiyor. Son zamanlarda havaların soğumasıyla birlikte gündeme gelen karamuk bitkisi faydaları saymakla bitmiyor. İşte ateş, soğuk algınlığı, grip gibi geçici rahatsızlıklara etkisi olduğu gibi karaciğeri güçlendirme ve yüksek tansiyon şikayetlerini de gideren karamuk meyvesi faydaları ve merak edilenler…
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KARAMUK MEYVESİ NEDİR?
Latince ismi Berberis Vulgaris olan karamuk bitkisi şifalı bitkiler arasındadır. Karamuk bitkisinin verdiği meyveler de aynı oranda faydalıdır. Halk arasında kadın tuzluğu ya da karamuk olarak bilinir. Karamuk bitkisi ve meyvesi faydaları nedeniyle doğal bir kaynak olarak alternatif tıpta da kullanılır.
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KARAMUK MEYVESİ FAYDALARI
Soğuk algınlığını ve gribi giderir. Vücudu rahatlatır. İştah açıcı ve güçlendiricidir. Ateş düşürür.