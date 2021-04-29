Karadut Özü Neye İyi Gelir, Faydaları Nelerdir? İşte Karadut Özünün Kullanımı

Karadut özü nasıl kullanılır? Karadut özü oldukça geniş kullanım alanlarına sahiptir. Karadut özünü hazırlamak için;



1 bardak kara duta damak tadına göre 5 - 10 bardak su ekleyerek karadut şurubu hazırlayabilir yaz aylarında serinlemek için kullanabilirsiniz.



Karadut özünü aynı zamanda yoğurtla karıştırarak kahvaltıda da tüketebilir, diyet listenize rahatlıkla ekleyebilirsiniz.



İyi bir alternatif olarak karadut özünü dondurma yapımında kullanabilir ya da dondurmanın üzerine sos olarak kullanabilirsiniz.



Karadut özü nar ekşisi yerine salatalarda kullanılabilir.



Yine iyi bir alternatif olarak karadut özü kek, pasta gibi hamur işlerinde kullanılabilir.