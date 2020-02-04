TÃ¼rkiyeâ€™de 4 milyon nash hastasÄ± olduÄŸu tahmin ediliyor TÃ¼rkiyeâ€™de 4 milyon NASH hastasÄ± bulunuyor ve 150 bin kiÅŸide de ÅŸu an NASHâ€™e baÄŸlÄ± siroz geliÅŸmiÅŸ olduÄŸu tahmin ediliyor. EriÅŸkin her 4 kiÅŸiden birinde karaciÄŸer yaÄŸlanmasÄ± var. Ultrasonda karaciÄŸer yaÄŸlanmasÄ± gÃ¶rÃ¼len her 5 hastanÄ±n 4 tanesinde karaciÄŸer kan testleri normaldir.KaraciÄŸer yaÄŸlanmasÄ± olan her 5 hastanÄ±n birinde NASH var.Tip 2 diyabeti olan her 3 kiÅŸiden birinde NASH vardÄ±r. NASH hastalarÄ±nÄ±n yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 80â€™inde obezite, yÃ¼zde 70â€™inde metabolik sendrom, yÃ¼zde 50â€™sinde tip 2 diyabet var.



Obezitesi olanlarÄ±n yÃ¼zde 85â€™inde, tip 2Â Â diyabeti olanlarÄ±n yÃ¼zde 65â€™inde, metabolik sendromu olanlarÄ±n yÃ¼zde 50â€™sinde karaciÄŸer yaÄŸlanmasÄ± var. NASH hastalÄ±ÄŸÄ±nda en sÄ±k Ã¶lÃ¼m nedeni kalp kaynaklÄ±dÄ±r. Hele de metabolik sendrom birlikteliÄŸi varsa kalp damar hastalÄ±ÄŸÄ± olarak kalp krizi, inme/felÃ§ geÃ§irme riski en yÃ¼ksektir. BÃ¶ylesine Ã¶nemli sonuÃ§larÄ± olan bir hastalÄ±ÄŸÄ±n sÄ±klÄ±ÄŸÄ± Ã¼lkemizde obezite ve diyabet sÄ±klÄ±ÄŸÄ±ndaki Ã§arpÄ±cÄ± artÄ±ÅŸa paralel olarak artmaktadÄ±r. Yeni elde ettiÄŸimiz veriler karaciÄŸer yaÄŸlanmasÄ± sÄ±klÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Ã¼lkemizde Ã¼rkÃ¼tÃ¼cÃ¼ dÃ¼zeylere ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret etmektedir. Bu nedenle bu hastalÄ±ÄŸÄ±n Ã¶nlenmesi ve tedavi edilmesi hususunda acil Ã¶nlemler alÄ±nmasÄ± gerekmektedir. Aksi taktirde gelecek on yÄ±llarda Ã¼lkemizi bu sinsi hastalÄ±ÄŸÄ±n sonuÃ§larÄ±yla orantÄ±lÄ± aÄŸÄ±r ekonomik bedeller beklemektedir.