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KaraciÄŸer YaÄŸlanmasÄ±na KarÅŸÄ± Neler YapÄ±lmalÄ±? Ä°ÅŸte Önemli Ä°puçlarÄ±...
Prof. Dr. Yusuf YÄ±lmaz, karaciÄŸer yaÄŸlanmasÄ± konusunda yapÄ±lan araÅŸtÄ±rmalarÄ± ve bu hastalÄ±k karÅŸÄ±nda atÄ±lmasÄ± gereken Ã¶nemli adÄ±mlarÄ± anlattÄ±.
KaraciÄŸer yaÄŸlanmasÄ± yeni bir halk saÄŸlÄ±ÄŸÄ± krizi olabilir
YaÄŸlÄ± karaciÄŸer hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n iki tipi vardÄ±r. Bunlardan biri basit yaÄŸlanma ve diÄŸeri de NASH'tÄ±r. Basit yaÄŸlanmada karaciÄŸerde anormal yaÄŸ birikimi vardÄ±r ancak karaciÄŸer hÃ¼crelerinde iltihaplanma ve ÅŸiÅŸme yoktur. Neyse ki tÃ¼m karaciÄŸer yaÄŸlanmalarÄ±nÄ±n yÃ¼zde 80-90â€™Ä± bu duruma uymaktadÄ±r.
DiÄŸeri ise karaciÄŸer yaÄŸlanmasÄ± iltihap ile birlikte ise bu hastalÄ±ÄŸa NASH deniyor. 10 karaciÄŸer yaÄŸlanmasÄ±ndan 1-2 tanesi aslÄ±nda NASHâ€™dir. KaraciÄŸer yaÄŸlanmanÄ±z varsa bunun basit bir yaÄŸlanma mÄ± yoksa NASH mi olduÄŸu basit kan testleri ve ultrasonla anlaÅŸÄ±lamaz. Bu konuda deneyimli bir gastroenteroloÄŸa baÅŸvurmanÄ±z gerekir.Ä°laÃ§ ve tedavi yÃ¶ntemlerindeki geliÅŸmeler devam ediyor.KaraciÄŸer yaÄŸlanmasÄ± yeni bir halk saÄŸlÄ±ÄŸÄ± krizi olabilir.
Ä°leri evre siroz oluÅŸana kadar genellikle hiÃ§bir belirti vermez
Ã‡oÄŸu durumda NASH yÃ¼ksek ÅŸekerli, yÃ¼ksek yaÄŸlÄ± beslenme ve hareketsiz yaÅŸamÄ±n sonucudur. NASH ÅŸiÅŸmanlÄ±k, tip 2 diyabet ve insÃ¼lin direnci ile yakÄ±ndan iliÅŸkilidir. TÃ¼rkiyeâ€™deki eriÅŸkinlerin yÃ¼zde 32â€™si ne yazÄ±k ki ÅŸiÅŸman, Avrupa kÄ±tasÄ±nÄ±n en obez Ã¼lkesiyiz, Tip 2 diyabet hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n sÄ±klÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Ã¼lkemizde Ã§ok yÃ¼ksek olduÄŸu (gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde yÃ¼zde 20 )da dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nde ne yazÄ±k ki karaciÄŸer yaÄŸlanmasÄ± sÄ±klÄ±ÄŸÄ±nda dÃ¼nyada en Ã¼st sÄ±ralardayÄ±z.
NASH ÅŸiÅŸmanlÄ±k, tip 2 diyabet ve insÃ¼lin direnci ile yakÄ±ndan iliÅŸkilidir. Ä°leri evre siroz oluÅŸana kadar genellikle hiÃ§bir belirti vermez. Her 5 karaciÄŸer yaÄŸlanmasÄ±ndan bir tanesi NASHâ€™dir.TeÅŸhisi iÃ§in kan testleri, ultrason, Fibroscan ve karaciÄŸer biyopsisi yapÄ±lmasÄ± gerekli olabilir.NASH hastalÄ±ÄŸÄ±nda Ã¶lÃ¼m nedenleri sÄ±klÄ±k sÄ±rasÄ±na gÃ¶re kalp, kanserler ve sirozdur.Ä°laÃ§ tedavisi bulunana kadar en faydalÄ± tedavi yÃ¶ntemi diyet ve egzersizdir.
TÃ¼rkiyeâ€™de 4 milyon nash hastasÄ± olduÄŸu tahmin ediliyor
TÃ¼rkiyeâ€™de 4 milyon NASH hastasÄ± bulunuyor ve 150 bin kiÅŸide de ÅŸu an NASHâ€™e baÄŸlÄ± siroz geliÅŸmiÅŸ olduÄŸu tahmin ediliyor. EriÅŸkin her 4 kiÅŸiden birinde karaciÄŸer yaÄŸlanmasÄ± var. Ultrasonda karaciÄŸer yaÄŸlanmasÄ± gÃ¶rÃ¼len her 5 hastanÄ±n 4 tanesinde karaciÄŸer kan testleri normaldir.KaraciÄŸer yaÄŸlanmasÄ± olan her 5 hastanÄ±n birinde NASH var.Tip 2 diyabeti olan her 3 kiÅŸiden birinde NASH vardÄ±r. NASH hastalarÄ±nÄ±n yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 80â€™inde obezite, yÃ¼zde 70â€™inde metabolik sendrom, yÃ¼zde 50â€™sinde tip 2 diyabet var.
Obezitesi olanlarÄ±n yÃ¼zde 85â€™inde, tip 2Â Â diyabeti olanlarÄ±n yÃ¼zde 65â€™inde, metabolik sendromu olanlarÄ±n yÃ¼zde 50â€™sinde karaciÄŸer yaÄŸlanmasÄ± var. NASH hastalÄ±ÄŸÄ±nda en sÄ±k Ã¶lÃ¼m nedeni kalp kaynaklÄ±dÄ±r. Hele de metabolik sendrom birlikteliÄŸi varsa kalp damar hastalÄ±ÄŸÄ± olarak kalp krizi, inme/felÃ§ geÃ§irme riski en yÃ¼ksektir. BÃ¶ylesine Ã¶nemli sonuÃ§larÄ± olan bir hastalÄ±ÄŸÄ±n sÄ±klÄ±ÄŸÄ± Ã¼lkemizde obezite ve diyabet sÄ±klÄ±ÄŸÄ±ndaki Ã§arpÄ±cÄ± artÄ±ÅŸa paralel olarak artmaktadÄ±r. Yeni elde ettiÄŸimiz veriler karaciÄŸer yaÄŸlanmasÄ± sÄ±klÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Ã¼lkemizde Ã¼rkÃ¼tÃ¼cÃ¼ dÃ¼zeylere ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret etmektedir. Bu nedenle bu hastalÄ±ÄŸÄ±n Ã¶nlenmesi ve tedavi edilmesi hususunda acil Ã¶nlemler alÄ±nmasÄ± gerekmektedir. Aksi taktirde gelecek on yÄ±llarda Ã¼lkemizi bu sinsi hastalÄ±ÄŸÄ±n sonuÃ§larÄ±yla orantÄ±lÄ± aÄŸÄ±r ekonomik bedeller beklemektedir.
Nash teÅŸhisi nasÄ±l konuluyor?
YaÄŸlÄ± karaciÄŸer hastalÄ±ÄŸÄ± genellikle baÅŸka bir nedenden dolayÄ± yapÄ±lmÄ±ÅŸ karaciÄŸer kan testlerinde yÃ¼kselme (AST ve ALT) veya ultrasonda karaciÄŸer yaÄŸlanmasÄ± saptanmasÄ±yla karÅŸÄ±mÄ±za Ã§Ä±kar. KaraciÄŸer testlerinde yÃ¼ksekliÄŸi yol aÃ§abilecek diÄŸer karaciÄŸer hastalÄ±klarÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶stermek iÃ§in doktorunuz alkol kullanÄ±p kullanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ±, mevcut hastalÄ±klarÄ±nÄ±zÄ±, ilaÃ§larÄ±nÄ±zÄ±, ailede karaciÄŸer hastalÄ±ÄŸÄ± olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± soracak, ek kan testleri isteyecektir.
NASH kesin teÅŸhisi ve hangi evrede olduÄŸunun belirlenmesi iÃ§in veya yapÄ±lan testlerinizde bozulmaya yol aÃ§abilecek diÄŸer hastalÄ±klarÄ±nÄ±zÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±ndan emin olmak iÃ§in karaciÄŸer biyopsisi yapÄ±lmasÄ± gerekebilir. Fibroscan ile karaciÄŸer fibrozis evresi ve aynÄ± zamanda yaÄŸlanma miktarÄ± Ã¶lÃ§Ã¼lerek gerekirse biyopsi yapÄ±labilir. KaraciÄŸer biyopsisi iÄŸne ile karaciÄŸerden Ã§ok kÃ¼Ã§Ã¼k bir doku (karaciÄŸerin 50 binde 1â€™i) alma iÅŸlemidir. Bu doku baÅŸka bir doktor tarafÄ±ndan mikroskop ile incelenip NASH hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ±n olup olmadÄ±ÄŸÄ±, ayrÄ±ca eÅŸlik eden fibrozis dene nedbe dokusunun evresi sÃ¶ylenir.
Nash tedavi yÃ¶ntemleri neler?
Kilo kaybÄ± ve fiziksel aktivite ÅŸu ana kadar etkisi kanÄ±tlanmÄ±ÅŸ en iyi tedavi yÃ¶ntemleridir. Ancak kilo kaybÄ± kademeli ve yavaÅŸÃ§a olmalÄ±dÄ±r (haftada en fazla 1,6 kg), Ã§Ã¼nkÃ¼ daha hÄ±zlÄ± kilo kaybÄ± da yaÄŸlanmaya yol aÃ§abilir. Bu deÄŸerlerin Ã§ok Ã¼zerinde danÄ±ÅŸanÄ±na kilo verdirmeleriyle sosyal medyada Ã¶vÃ¼nen diyetisyenler aksine utanÃ§ duymalÄ±dÄ±r. NASHâ€™i ortadan kaldÄ±rabilmek iÃ§in 1 yÄ±llÄ±k sÃ¼re iÃ§inde vÃ¼cut aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n en az yÃ¼zde 7â€™si kadar, fibrozisin ortadan kaldÄ±rÄ±labilmesi iÃ§in en az yÃ¼zde 10â€™u kadar kilo verilmelidir (Ã–rneÄŸin 100 kg olan bir hasta NASHâ€™i dÃ¼zeltmek iÃ§in en az 7 kilo, NASHâ€™in neden olduÄŸu karaciÄŸer fibrozisini dÃ¼zeltmek iÃ§in en az 10 kg vermelidir).
Diyetisyen eÅŸliÄŸinde beslenmenizin yaÅŸam tarzÄ± deÄŸiÅŸikliÄŸi ÅŸeklinde yeniden dÃ¼zenlenmesi Ã¶nerilir. Kilo vermek ve uzun vadede bu Ã§abayÄ± sÃ¼rdÃ¼rmek zordur ve hastalar bÃ¶yle bÃ¼yÃ¼k bir deÄŸiÅŸime karÅŸÄ± kendilerini gÃ¼Ã§sÃ¼z hissedebilirler. 10 hastadan ancak bir tanesi 1 yÄ±llÄ±k sÃ¼re iÃ§inde yÃ¼zde 10â€™dan fazla kilo kaybÄ±nÄ± baÅŸarabilir, bu durumda dahi fibrozisde yÃ¼zde 45 gerileme baÅŸarÄ±labilir.
KaraciÄŸer yaÄŸlanmasÄ±na karÅŸÄ± neler yapÄ±lmalÄ±?
Kendi yemeklerinizi kendiniz piÅŸirin
TabaÄŸÄ±nÄ±zda nelerin olduÄŸu hakkÄ±nda bilgi sahibi olmanÄ±z iÃ§in mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸunca sÄ±fÄ±rdan piÅŸirmeniz tavsiye edilir. HazÄ±r gÄ±dalar, atÄ±ÅŸtÄ±rmalÄ±k Ã¼rÃ¼nler bile Ã§ok yÃ¼ksek seviyede yaÄŸ, tuz ve ÅŸeker iÃ§erirler.
YaÄŸ alÄ±mÄ±nÄ± azaltÄ±n
Etlerin, balÄ±klarÄ±n ve kabuklu deniz hayvanlarÄ±nÄ±n Ä±zgarasÄ± ve tercihen doymamÄ±ÅŸ yaÄŸlar aÃ§Ä±sÄ±ndan zengin yaÄŸlar (zeytinyaÄŸÄ±, keten tohumu) kullanÄ±lmasÄ± tavsiye edilir.
PorsiyonlarÄ±nÄ±zÄ± kontrol altÄ±nda tutun
Dengeli bir Ã¶ÄŸÃ¼n burada gÃ¶sterildiÄŸi ÅŸekilde oluÅŸmalÄ±dÄ±r.
SaÄŸlÄ±klÄ± atÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n
EÄŸer yapabiliyorsanÄ±z, atÄ±ÅŸtÄ±rmalÄ±klardan kaÃ§Ä±nmanÄ±z en iyisi. Ancak bu her zaman baÅŸarÄ±lamaz ve bu nedenle doÄŸru atÄ±ÅŸtÄ±rmalÄ±klarÄ±n seÃ§ilmesi Ã¶nemlidir. Badem, ceviz ve fÄ±ndÄ±k iyi bir protein kaynaÄŸÄ±dÄ±r ve sizi daha uzun sÃ¼re tok tutar. MeyvelerÂ iyi seÃ§eneklerdir, ancak Ã¶nerilen ÅŸeker alÄ±mÄ±nÄ± aÅŸmanÄ±za yol aÃ§abilecek kadar yÃ¼ksek ÅŸeker iÃ§ermediÄŸine dikkat edin.Â ÂBilmenizde fayda var:
YavaÅŸ yiyin! Midenizin beyninize tokluk mesajÄ± gÃ¶ndermesi, yemeÄŸe baÅŸlamanÄ±zdan itibaren en az 20 dakikadÄ±r. HÄ±zlÄ± yemek yerseniz aÅŸÄ±rÄ± yiyebilirsiniz.
Su iÃ§in
VÃ¼cudun su ihtiyacÄ±nÄ±n karÅŸÄ±lanmasÄ± temel Ã¶nem taÅŸÄ±r. DoÄŸal aromalar: taze limon, nane veya salatalÄ±k suya taze ve lezzetli bir tat verecektir.Â Â SÄ±cak ÅŸekersiz iÃ§ecekler: Ã‡ay veya kahve (ÅŸeker veya tatlandÄ±rÄ±cÄ±lardan kaÃ§Ä±nÄ±lmalÄ±dÄ±r) de tercih edilebilir.
KÄ±rmÄ±zÄ± yiyecekler
Market alÄ±ÅŸveriÅŸi yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda, satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±z gÄ±dalardaki etiketleri dikkatlice okuduÄŸunuzdan emin olun. Bunlar, sepetinize koyduÄŸunuz Ã¼rÃ¼nlerin besin iÃ§erikleri hakkÄ±nda Ã¶nemli birer bilgi kaynaÄŸÄ±dÄ±r. Ä°Ã§indekiler listesinde, malzemeler aÄŸÄ±rlÄ±k sÄ±rasÄ±na gÃ¶re tanÄ±mlanÄ±r: ÃœrÃ¼nÃ¼n ana bileÅŸenleri daima Ã¶nde gelir.
Listedeki ilk bileÅŸen tereyaÄŸÄ± veya yaÄŸ ise Ã¼rÃ¼nÃ¼n yaÄŸ iÃ§eriÄŸi muhtemelen Ã§ok yÃ¼ksektir. Ã–rneÄŸin: 100 gramÄ±nda 20 g Ã¼zerinde ÅŸeker bulunan bir Ã¼rÃ¼n, Ã§ok yÃ¼ksek oranda ÅŸekerli bir Ã¼rÃ¼ndÃ¼r. 100 gramÄ±nda 3 g Ã¼zerinde yaÄŸ bulunan bir Ã¼rÃ¼n, Ã§ok yÃ¼ksek oranda yaÄŸ iÃ§eren bir Ã¼rÃ¼ndÃ¼r. Ä°ÅŸlenmiÅŸ et (sucuk, salam gibi) ve hazÄ±r paketli yiyeceklerden mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸunca uzak durun.
YapabildiÄŸiniz kadar egzersiz yapÄ±n, ancak kendinizi aÅŸÄ±rÄ± zorlamayÄ±n!
Egzersiz hem kiÅŸinin kendisini iyi hissetmesini saÄŸlar, hem de vÃ¼cudu ÅŸekillendirir: Diyabetikler iÃ§in kilo, ÅŸeker seviyesi kontrolÃ¼, kalp hastalÄ±ÄŸÄ± riskinin azaltÄ±lmasÄ±â€¦ Egzersiz, enerji tÃ¼ketimine yol aÃ§an herhangi bir harekettir.
Hafif egzersiz: YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ, bahÃ§e iÅŸleri.
Orta ÅŸiddet: YÃ¼zme, tempolu yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ, pilates.
YÃ¼ksek ÅŸiddet: Tenis, bisiklet, koÅŸu.
SigarayÄ± bÄ±rakÄ±n
YapÄ±lan bilimsel araÅŸtÄ±rmalar, sigaranÄ±n yaÄŸlÄ± karaciÄŸer hastalÄ±ÄŸÄ±nda karaciÄŸerdeki hasarÄ± belirgin arttÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶sterdi. Yurt dÄ±ÅŸÄ±nda yapÄ±lan bir araÅŸtÄ±rmada sigaranÄ±n bÄ±rakÄ±lmasÄ± ile bu olumsuz etkide geri dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m olabileceÄŸi gÃ¶sterildi. NASHâ€™de en sÄ±k Ã¶lÃ¼m nedeninin kalp damar hastalÄ±klarÄ± olduÄŸu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nde NASH hastasÄ±nÄ±n sigara iÃ§iyor olmasÄ± akÄ±llara ziyandÄ±r. NASH hastasÄ± siroz olmaktan korkar ancak kalp hastalÄ±klarÄ±ndan Ã¶lme riski siroza gÃ¶re kat kat yÃ¼ksektir.
Alkolden uzak durun
NASH hastalÄ±ÄŸÄ± alkol kullanmayanlarda gÃ¶rÃ¼len hastalÄ±ktÄ±r, ancak az miktardaÂ Â (genellikle sosyal iÃ§ici olarak tanÄ±mlanÄ±r) alkol kullananlarda da NASH gÃ¶rÃ¼lebilir. Ã–nemli oranda olmayan alkol kullanÄ±mÄ±nÄ±n karaciÄŸer yaÄŸlanmasÄ± Ã¼zerinde olan etkileri konusunda Ã§eliÅŸkili sonuÃ§larÄ± olan araÅŸtÄ±rmalar vardÄ±. Ancak Ã§ok prestijli bir dergi olan Lancetâ€™te yayÄ±mlanan Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir bilimsel araÅŸtÄ±rma bu konudaki tartÄ±ÅŸmalara son noktayÄ± koydu. Alkol kullanÄ±mÄ±nÄ±n gÃ¼venli miktarÄ± sÄ±fÄ±rdÄ±r. Yani bir damla dahi alkol kullanmayÄ±n!
Kahve iÃ§in
YapÄ±lan araÅŸtÄ±rmalarda gÃ¼nde 2 kupa filtre kahve iÃ§menin tÃ¼m kronik karaciÄŸer hastalÄ±klarÄ±nda (NASH dahil) olumlu etki yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ortaya koymuÅŸtur. Benzer etkinin sade iÃ§ilen TÃ¼rk Kahvesi iÃ§in de olabileceÄŸini tahmin etmekteyiz. AraÅŸtÄ±rmalar kahve tÃ¼ketiminin karaciÄŸer yaÄŸlanmasÄ± riskini azalttÄ±ÄŸÄ±Â Â hatta karaciÄŸer yaÄŸlanmasÄ±na karÅŸÄ± koruyucu bir faktÃ¶r olduÄŸunu gÃ¶stermiÅŸtir.
Kahvenin nasÄ±l bir mekanizma ile bu koruyuculuÄŸu saÄŸladÄ±ÄŸÄ± gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde hala bir araÅŸtÄ±rma konusudur. GÃ¼ncel araÅŸtÄ±rmalar kahvedeki kafein Ã¼zerine odaklansa da kahveol ve kafestol gibi diÄŸer maddelerin ya da kahvenin iÃ§erdiÄŸi antioksidanlarÄ±n karaciÄŸer Ã¼zerinde olumlu etkileri olduÄŸunu sÃ¶yleyebiliriz. Fakat Ã§ay, yeÅŸil Ã§ay gibi kafein iÃ§eren baÅŸka Ã¼rÃ¼nlerin karaciÄŸer Ã¼zerinde benzer etkiler yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¶sterilmemiÅŸtir. Bu da burada kafeinin etkisi olduÄŸu dÃ¼ÅŸÃ¼ncesinden bizi uzaklaÅŸtÄ±rmaktadÄ±r.
AyrÄ±ca yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalar kahvenin baÄŸÄ±rsaktaki mikrobiyotamÄ±z Ã¼zerine etki ederek baÄŸÄ±rsak-karaciÄŸer iliÅŸkisi ileÂ Â karaciÄŸerdeki yaÄŸ depolanmasÄ±nÄ± engellediÄŸini, karaciÄŸerden yaÄŸ salÄ±nÄ±mÄ±nÄ± arttÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶stermiÅŸtir. AyrÄ±ca kahvenin baÄŸÄ±rsaktaki geÃ§irgenlik proteinlerinin onarÄ±mÄ±nÄ± kolaylaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±, bÃ¶ylece zararlÄ± maddelerin barsak yolu ile karaciÄŸere geÃ§iÅŸini engellediÄŸi, lipid ve enerji metabolizmasÄ±nÄ± da dÃ¼zenlediÄŸi gÃ¶sterilmiÅŸtir.
SonuÃ§ olarak kahve karaciÄŸere iyi gelir, ileri evre fibrozis (nedbe dokusu ÅŸeklinde karaciÄŸer hasarÄ±) ve siroz riskini azaltÄ±r. Ãœstelik siroz olanlarda dahi karaciÄŸer kanseri geliÅŸim riskini dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼r. Kahve iÃ§erken ÅŸeker kullanmamalÄ±yÄ±z, mÃ¼mkÃ¼nse sÃ¼tsÃ¼z veya Ã§ok az sÃ¼t katarak iÃ§meliyiz. EÄŸer baÅŸka bir hastalÄ±k nedeni ile yasaklÄ± deÄŸilse gÃ¼nde 2-3 fincan filtre kahve ideali, ne daha azÄ± ne de daha fazlasÄ±.
KÃ¼rlerden uzak durun
NASH hastalÄ±ÄŸÄ±nda iÅŸe yaradÄ±ÄŸÄ± kanÄ±tlanan ve hastalarÄ±n kullanÄ±mÄ±na sunulabilecek hiÃ§bir kÃ¼r, bitkisel Ã¼rÃ¼n henÃ¼z yoktur. Hatta bunlarÄ±n bir kÄ±smÄ± karaciÄŸerinize zarar verebilir. EnginarÄ± mevsiminde, maydanoz, limonu salatanÄ±zla yiyin. Bu Ã¶nerilerin yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ± karaciÄŸer toksisitesini o Ã¶neriyi yapanlar deÄŸil yine bu karaciÄŸer hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n uzmanÄ± olan gastroenterologlar gÃ¶rmektedir. Bitkisel beslenme merakÄ±nÄ±z varsa diyetisyeninize baÅŸvurarak â€˜Akdeniz Diyetiâ€™ uygulayÄ±n.
Kaliteli uyku (en az 5-6 saat, en Ã§ok 8-9 saat) iÃ§in Ã§aba gÃ¶sterin
DÃ¼zenli bir uyku ritmine sahip olmamak da karaciÄŸer yaÄŸlanmasÄ± riskini arttÄ±rÄ±yor. DÃ¼zenli, yeterli sÃ¼rede, zifiri karanlÄ±kta, sessiz bir ortamda olmayan uyku sirkadyen ritmimizi yani vÃ¼cut saatimizi bozar. VÃ¼cut saatimiz uyku-uyanÄ±klÄ±k, yeme-iÃ§me alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±, metabolizma ve hormonal salÄ±nÄ±m dÃ¶ngÃ¼lerimizi kontrol eder.
Sirkadyen ritimdeki dÃ¼zensizliklere baÄŸlÄ± bozulan leptin hormonu metabolizmasÄ± tokluk algÄ±mÄ±zda bozulmalara neden olur. MelatoninÂ Â sirkadyen ritim ile uyumlu olarak Ã¶zellikle gece beyinde sentezlenen (yÃ¼zde 80â€™i) bir hormondur. Melatonin yaÅŸ ilerledikÃ§e yaÄŸlanmamÄ±zÄ± ve insÃ¼lin direncini Ã¶nleyici etkiye sahiptir.Â Â Ancak biyolojik saatimizdeki bozulmalar melatonin salgÄ±lanmasÄ±nda da bozukluklara yol aÃ§ar.
Uykusuzluk daha Ã§ok yeme, daha az hareket etme, insÃ¼lin direnci ve kilo alma ile iliÅŸkilendirilmiÅŸtir. Buna baÄŸlÄ± yaÄŸlÄ± karaciÄŸer geliÅŸme riski artmaktadÄ±r. AraÅŸtÄ±rmalar uyku bozukluÄŸu olan bireylerin karaciÄŸer hasarÄ± ve karaciÄŸer kanseri aÃ§Ä±sÄ±ndan da daha riskli bir grupta yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶stermektedir. Yani uykusuzluÄŸun hem karaciÄŸer hastalÄ±ÄŸÄ± oluÅŸumu hem de karaciÄŸer hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n seyrinin kÃ¶tÃ¼leÅŸmesinde olumsuz etkisi vardÄ±r. DiÄŸer bir Ã¶nemli konu uyku sÃ¼resi ve uyku kalitesidir.
BeÅŸ saatten az uyuyan bireylerde ilerleyen zamanda karaciÄŸer yaÄŸlanmasÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼lme riski artmaktadÄ±r. Yine Ã§eÅŸitli nedenlere baÄŸlÄ± gece uyanÄ±k kalan bireyler de karaciÄŸer yaÄŸlanmasÄ± geliÅŸmesi bakÄ±mÄ±ndan risk altÄ±ndadÄ±r. Gece vardiyesinde Ã§alÄ±ÅŸan bireylerin karaciÄŸer yaÄŸlanmasÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan risk altÄ±nda olduÄŸu son zamanlardaki araÅŸtÄ±rmalarda gÃ¶sterilmiÅŸtir. Bu bireyler ilerleyen dÃ¶nemlerde NASH iÃ§in artmÄ±ÅŸ riske sahip olurlar. Bu yÃ¼zden hastalarÄ±mÄ±za yaÅŸam tarzÄ± deÄŸiÅŸiklikleri iÃ§in dÃ¼zenli bir diyetin yanÄ± sÄ±ra beÅŸ saatten az olmayan dÃ¼zenli bir gece uykusu Ã¶nermekteyiz. Tabii ki teknolojik aletlerden uzak, zifiri karanlÄ±k ve sessiz bir ortamda.
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