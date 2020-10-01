Kapı Modelleri - Çelik, Demir, Amerikan Ve Sürgülü İç Kapı Modelleri (2020)

Çelik kapı modeli Geçmiş dönemlerde ahşap gibi ürünler kullanılarak tasarlanan kapı modelleri, yerini dayanıklı ve güvenli bir seçenek olan çelik kapıya bırakıyor. Genellikle dış kapı olarak tercih edilen çelik kapılar, farklı kilit özellikleriyle evlerde rahat bir nefes aldırıyor. Yeni sezonda, içerisinde bulunan alarm sistemleriyle özelliklerine bir yenisini daha ekleyen bu modelleri istediğiniz renk seçeneğinde bulmanız mümkün.