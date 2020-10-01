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GeriEv Dekorasyon Kapı Modelleri - Çelik, Demir, Amerikan Ve Sürgülü İç Kapı Modelleri (2020)
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Hürriyet
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Haberler >Mahmure >Eğlence >Ev Dekorasyon>Kapı Modelleri - Çelik, Demir, Amerikan Ve Sürgülü İç Kapı Modelleri (2020)
Ev Dekorasyon
Fotoğraflar: iStock/ Pixabay/ Pexels

Kapı Modelleri - Çelik, Demir, Amerikan Ve Sürgülü İç Kapı Modelleri (2020)

Her eve uygun çelik, demir ya da ahşap gibi farklı malzemelerden oluşan kapı modellerinde dış mekanlarda öncelik güvenli olmasıyken, iç mekan seçimde genellikle göze hitap eden tasarımlar tercih ediliyor. Çelik ve demir kapılarda yüksek korumalı kilit ayrıntıları sayesinde ev sahipleri rahat bir nefes alıyor. Amerikan tarzı ahşap kapılar ise cam bölmeli, lake boyalı ve kavisli çizgilerle iç mekanlarda en çok kullanılanlar arasında. Ayrıca yeni moda sürgülü kapılar da salon ve mutfaklarda bu yıl sıklıkla karşımıza çıkıyor. Renkler söz konusu olduğunda, tüm zamanların modası geçmeyen rengi beyaz ve tonları kapı modellerinde de ön planda. Bunun yanında geniş daireler ve ofislerde ciddi bir görünüm yaratan siyah, ceviz ve gri renkleri farklı alternatifler sunuyor. İşte iç ve dış mekanlarınızda değerlendirebileceğiniz kapı modelleri

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1Çelik kapı modeli
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Çelik kapı modeli

Geçmiş dönemlerde ahşap gibi ürünler kullanılarak tasarlanan kapı modelleri, yerini dayanıklı ve güvenli bir seçenek olan çelik kapıya bırakıyor. Genellikle dış kapı olarak tercih edilen çelik kapılar, farklı kilit özellikleriyle evlerde rahat bir nefes aldırıyor. Yeni sezonda, içerisinde bulunan alarm sistemleriyle özelliklerine bir yenisini daha ekleyen bu modelleri istediğiniz renk seçeneğinde bulmanız mümkün.

2Demir kapı modeli
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Demir kapı modeli

Oldukça eskiye dayanan demir kapılar artık yerini çelik kapılara bırakırken, diğer yandan da hala bahçe kapıları olarak kullanılmaya devam ediyor. Nostaljik bir görünümü olan bu modeller, dış mekanlara tarihi bir hava katıyor.

3Sürgülü kapı modeli
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Sürgülü kapı modeli

Yeni moda katlanabilir sürgülü kapılar! Özellikle salon ve mutfaklarda oldukça havalı duran bu modeller buzlu cam ve kare çerçeve alternatifleriyle ev dekorasyonuna farklı bir soluk getiriyor.

4Amerikan kapı modelleri
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Amerikan kapı modelleri

Bulunduğu ortama ferah bir görünüm kazandıran kapı modelleri, çeşitlilik bakımından da farklılık gösteren birçok alternatife sahip. Evin hemen her odasına uygun ve en çok kullanılan kapı modeli olmasının yanında, ısı yalıtımı sayesinde hava akışının odalar arasında dağılmasını sağlıyor.

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