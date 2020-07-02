Kapatıcı Kullanırken En Sık Yapılan 5 Hata

Sivilcelere concealer ile kapatmaya çalışmak Sivilceleri kapatıcı ile kapatmak yapılan en sık hatalardan biridir. Sivilceler ciltte daha çıkı ve önce durur. Bunların üzerine açık tonlu kapatıcı uygulamak ise onları daha da ortaya çıkarmaktan başla bir işe yaramayacaktır.