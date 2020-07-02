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GeriMakyaj Kapatıcı Kullanırken En Sık Yapılan 5 Hata
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Hürriyet
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Haberler >Mahmure >Güzellik Bakım >Makyaj>Kapatıcı Kullanırken En Sık Yapılan 5 Hata
Makyaj
MAHMURE ÖZEL

Kapatıcı Kullanırken En Sık Yapılan 5 Hata

Concealer yani göz altı kapatıcıları, kusursuz bir makyajın en önemli adımlarından biridir. Canlı ve aydınlık görünümün anahtarı olan kapatıcılar, doğru kullanılırsa istediğimiz o harika görüntüyü verir. Bu ürün hakkında doğru bilinen birçok yanlış bulunuyor. Kapatıcı kullanırken en sık yapılan 5 hataya bir bakalım...

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1Açık rengin daha iyi durduğunu düşünmek
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Açık rengin daha iyi durduğunu düşünmek

Koyu göz altlarınızı aydınlatmak için cilt tonunuzdan daha açık renk bir concealer kullanıyorsanız yanlış yoldasınız. Özellikle göz çevrenizde koyu renk halkalar ve morluklar varsa açık renk kapatıcı kullanmak göz altlarınızın gri tona bürünmesine neden olur.

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İyi bir görüntü yakalamak için kapatıcınızı fondöten renginizden 1 ton açık kullanın. Göz altı morluklarınız için ise bir correctordan yardım almanızı öneririz.

3Kapatıcıyı kirpik diplerine kadar uygulamak
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Kapatıcıyı kirpik diplerine kadar uygulamak

Kapatıcıyı alt kirpiklerin diplerine kadar uygulamak bakışları küçültür ve kısar. Bu durumu engellemek için ürünü uygularken kirpik altlarınızda küçük bir boşluk bırakmanızı tavsiye ederiz. Aradaki boşluğu kapatmak için de gölge tonlu bir far ile geçebilirsiniz.

4Kapatıcıyı çok sürmek
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Kapatıcıyı çok sürmek

Göz altlarınız için yoğun bir kapatma işlemine ihtiyacınız varsa tek seferde değil, ürünü ince katmanlar halinde sürerek uygulamalısınız. Tek seferde uygulayacağınız bolca kapatıcı hem yeterli miktarda kapatmayacak hem yapay bir görünüme neden olacak hem de ürünü yaymayı zorlaştıracaktır.

5Sivilcelere concealer ile kapatmaya çalışmak
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Sivilcelere concealer ile kapatmaya çalışmak

Sivilceleri kapatıcı ile kapatmak yapılan en sık hatalardan biridir. Sivilceler ciltte daha çıkı ve önce durur. Bunların üzerine açık tonlu kapatıcı uygulamak ise onları daha da ortaya çıkarmaktan başla bir işe yaramayacaktır.

6Göz çevresine nazik davranmamak
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Göz çevresine nazik davranmamak

Göz çevremiz, yüzümüzdeki en hassas ve ince deriye sahip bölgedir. Yaşlanma belirtilerinin de kolayca ortaya çıktığı bu hassas alana sert davranmamalısınız.

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Özellikle kapatıcınızı uygularken mutlaka makyaj süngeri ya da fırçadan yardım alın ve nazik olmaya özen gösterin.

Kaynak Fotoğraflar: Alamy, iStock

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