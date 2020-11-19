Kapatıcı En Doğru Şekilde Nasıl Uygulanır? İşte Makyaj Uzmanlarının Önerileri…
Kapatıcı, iyi bir makyajın en temel malzemesidir. Göz altı torbalarını, koyuluklarını yok eden, cilde canlı bir görünüm kazandıran kapatıcının en doğru şekilde nasıl uygulanacağını anlatıyoruz...
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1
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Önce cilt tonunuza uygun bir kapatıcı seçin
Makyaja başlamadan önce, cildinize en uygun renk tonunu seçtiğinizden emin olmalısınız. Bunun için bazı ipuçlarını dikkate almanız faydalı olacaktır. Örneğin, koyu göz altı halkalarınız ve güneş lekeleriniz varsa şeftali tonlarındaki kapatıcıları tercih edin. Daha açık renktekiler ise, kızarıklığı ve renk eşitsizliğini gidermenize yardımcı olur.
2
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Doğru formülü seçin
Elbette tüm kapatıcıların aynı özellikte olduğunu düşünmek gibi bir yanılgıya düşmememiz gerekir. Bunun için de kapatıcınızdan ne beklediğinizi bilmeniz önemlidir. Cildinizdeki sivilce ve yaşlılık lekelerini örtmeye çalışıyorsanız, kalem kapatıcıları tercih etmeniz önerilir.
3
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Ancak ciddi bir hiperpigmentasyon sorunuyla karşı karşıyaysanız, sizin için en ideali krem kapatıcılardır. Krem kapatıcılar daha kalındır, bu nedenle daha fazla hiperpigmentasyon ve diğer sorunlu alanları kapatmada etkili olabilirler. Özellikle kuru ciltlerde etkili olan likit formüllü kapatıcılar ise cildin nem dengesini korumaya yardımcı olur.
4
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Kapatıcı kullanmadan önce, cildinizi nemlendirin
Kapatıcıdan önce cildinize baz olarak nemlendirici ve fondöten uyguladığınızda kusurların görünümünü en başından azaltmış olursunuz. Hatta belki de kapatıcıya gerek bile kalmaz. Hiç fondöten kullanmıyorsanız da en azından cildinizi nemlendirdiğinizden emin olmalısınız.
5
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Göz altlarını aydınlatın
Göz altı halkaları, uzun bir gecenin veya uykusuzluğun habercisi olabilir. Bu koyu halkaları aydınlatmak istiyorsanız, parlak tonlardaki kapatıcıları tercih edebilirsiniz. Ayrıca gün içinde oluşabilecek ince çizgileri önlemek için de likit olanların kullanılması öneriliyor.
6
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En doğru kullanım için; kapatıcıyı göz altına yarım daire şeklinde sürmek yerine, bir üçgen çizerek uygulamayı deneyin. Bu üçgen şekil, yüzünüzün ön alanını vurgular ve cildinizin daha genç görünmesini sağlar.
7
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Göz altı torbalarını gizleyin
Koyu halkaları aydınlatmayı başardıysanız, şimdi sıra göz altı torbalarında! Bunun için de likit kapatıcıları seçmek, göz altının aydınlanmasını sağlayacaktır. Ayrıca cilt tonunuzdan 1-2 ton açık olanları tercih etmelisiniz. Sonrasında, göz altı torbalarının olduğu bölgenin hemen üstüne ve altına kapatıcı uygulayın. Bu şekilde kusurlu alanlara ışık ekleyerek, gözlerinizi ön plana çıkarır ve şişkinliğin daha az fark edilmesini sağlamı olursunuz.
8
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Kapatıcıyı olgun ciltlerde nasıl kullanacağınızı bilin
Kuru cilde veya kırışıklıkların ve ince çizgilerin üzerine kapatıcı uygularken uygulama ipuçları değişir. Bölgeyi ağır kapatıcılarla örtmeye çalışırsanız cildiniz doğal görünmez. Bunun yerine, ince çizgilere veya kırışıklıklara yerleşmeyecek orta kapsamlı likit kapatıcıları seçin.
9
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Koyu lekeler, göz altı veya kızarıklık gibi düzeltmek istediğiniz alana göre alt tonları satın alın. Doğal bir görünüm için ince tüylü bir göz farı tercih edin. Bu, cildinizin mümkün olduğunca taze ve doğal görünmesini sağlarken kusurları en aza indirmeye yarar.
10
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Makyajınızı sabitlemeyi ihmal etmeyin
Makyajınızın tüm gün tazeliğini koruyabilmesi oldukça zordur. Ancak birkaç faydalı yöntemle bu sorunu büyük ölçüde halledebilirsiniz. Kapatıcıyı sürdükten sonra bir parça havlu kağıt yardımıyla tampon yaparak fazla yağı emmesini sağlayın. Bu şekilde gün içinde ince çizgilerin belirginleşmesini önlemiş olursunuz. Eğer yağlı bir cilde sahipseniz, makyajınızın yayılmasını önlemek için pudra kullanabilirsiniz. Bu, kapatıcının gün boyunca taze kalmasına yardımcı olur.