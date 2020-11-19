Kapatıcı En Doğru Şekilde Nasıl Uygulanır? İşte Makyaj Uzmanlarının Önerileri…

Ancak ciddi bir hiperpigmentasyon sorunuyla karşı karşıyaysanız, sizin için en ideali krem kapatıcılardır. Krem kapatıcılar daha kalındır, bu nedenle daha fazla hiperpigmentasyon ve diğer sorunlu alanları kapatmada etkili olabilirler. Özellikle kuru ciltlerde etkili olan likit formüllü kapatıcılar ise cildin nem dengesini korumaya yardımcı olur.