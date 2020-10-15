Kanseri Yenen 22 Ünlü Kadın

Robin Roberts Başarılı sunucu, rutin bir muayene sırasında göğsünde bir yumru hissetti. “Vücuduma ve yumrulara aşina olduğum için, bu seferkinin farklı olduğunu biliyordum. Göğsümde farklı bir yerdeydi ve zordu” dedi. Roberts'a bir ultrason ve biyopsi sonrasında kanser teşhisi kondu ve önce bir lumpektomi yapıldı, ardından daha ileri tedavi için kemo ve radyasyon tedavisi uygulandı.