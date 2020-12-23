Kalp-Damar Sağlığı İçin Basit Ama Etkili Öneriler!

Toplam kolesterol, LDL (kötü) kolesterol ve trigliserid seviyelerinizi düşürün ve HDL (iyi) kolesterolünüzü yükseltin Özellikle LDL kolesterol yapısında olan aşırı yağlar (kolesterol ve trigliserid içeren yağlı maddeler), atardamarlarınızın içinde yağlı tortular oluşumunun kuvvetlenmesine neden olur ve kalbinize giden kan ve oksijen akışını tıkar veya azaltır. Çoğu birey için kolesterol seviyelerinizin en erken olarak 20 yaşında ölçülmüş olması tavsiye edilmektedir. HDL kolesterolü, atardamarlardan LDL (kötü) kolesterolü alır ve vücuttan dışarı atılmasını sağlayan organ olan karaciğere geri gönderir. Yüksek seviyelerdeki HDL, kardiyovasküler rahatsızlıklara karşı koruyucu gibi görünmektedir.