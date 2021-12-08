Kalıcı Makyaj Nedir, Nasıl Uygulanır? Kalıcı Makyajın Zararları

Kalıcı Makyaj Nasıl Yapılır?

Micropigmentasyon kalıcı makyaj için kullanılan ilk metottur. Bu metotta kalıcı makyaj uygulanması dövme makinesine benzeyen bir cihazla yapılmaktadır. Seçilen ve kullanılmasına karar verilen boyalar cihaz ucundaki iğneler vasıtasıyla cilt altındaki dokulara işlenmektedir. İşlem yapılırken işlemi gerçekleştiren uzmanın yeteneği ve işlemin steril şekilde gerçekleştirilmesi en önemli detaylardır. Bu teknikle doğal kıl görünümü, gölgeleme, pudralama gibi işlemler gerçekleştirilerek doğal bir görünüm elde edilebilir.