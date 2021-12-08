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Kalıcı Makyaj Nedir, Nasıl Uygulanır? Kalıcı Makyajın Zararları
Kalıcı makyaj günümüzde dudaklar ve göze uygulanan işlemler olmak üzere sıklıkla tercih ediliyor. Kadınları her gün makyaj yapma telaşından kurtaran kalıcı makyajın zararları ve ne kadar sürdüğü de en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, kalıcı makyaj nedir, nasıl uygulanır? İşte kalıcı makyaj ile ilgili bilgiler...
Kalıcı makyaj özel malzemelerle cilde uygulanan makyaj uygulaması olarak dikkat çekiyor. Kaşlarda mikroblading denen uygulama yapılırken gözlerde ve dudaklarda özel eğitimler alan uzmanlarca rendklendirme denilen mikropigmentasyon uygulamaları yapılıyor. Peki, kalıcı makyaj nedir, kalıcılığı ne kadar sürer? İşte kalıcı makyaj hakkında merak edilenler...
Kalıcı Makyaj Nasıl Yapılır?
Micropigmentasyon kalıcı makyaj için kullanılan ilk metottur. Bu metotta kalıcı makyaj uygulanması dövme makinesine benzeyen bir cihazla yapılmaktadır. Seçilen ve kullanılmasına karar verilen boyalar cihaz ucundaki iğneler vasıtasıyla cilt altındaki dokulara işlenmektedir. İşlem yapılırken işlemi gerçekleştiren uzmanın yeteneği ve işlemin steril şekilde gerçekleştirilmesi en önemli detaylardır. Bu teknikle doğal kıl görünümü, gölgeleme, pudralama gibi işlemler gerçekleştirilerek doğal bir görünüm elde edilebilir.