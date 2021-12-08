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Haberler >Mahmure >Güzellik Bakım >Makyaj>Kalıcı Makyaj Nedir, Nasıl Uygulanır? Kalıcı Makyajın Zararları
Makyaj
Fotoğraf: iStock

Kalıcı Makyaj Nedir, Nasıl Uygulanır? Kalıcı Makyajın Zararları

Kalıcı makyaj günümüzde dudaklar ve göze uygulanan işlemler olmak üzere sıklıkla tercih ediliyor. Kadınları her gün makyaj yapma telaşından kurtaran kalıcı makyajın zararları ve ne kadar sürdüğü de en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, kalıcı makyaj nedir, nasıl uygulanır? İşte kalıcı makyaj ile ilgili bilgiler...

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Kalıcı makyaj özel malzemelerle cilde uygulanan makyaj uygulaması olarak dikkat çekiyor. Kaşlarda mikroblading denen uygulama yapılırken gözlerde ve dudaklarda özel eğitimler alan uzmanlarca rendklendirme denilen mikropigmentasyon uygulamaları yapılıyor. Peki, kalıcı makyaj nedir, kalıcılığı ne kadar sürer? İşte kalıcı makyaj hakkında merak edilenler...
2Kalıcı makyaj Nedir

Kalıcı makyaj Nedir?

Kalıcı makyaj, cilt kullanımı için üretilmiş olan doğal boyaların iğne vasıtası ile derinin üst kısmına bırakılması işlemidir. Genelde dövme işlemine benzetilen kalıcı makyajın en önemli özelliği, belirli bir süre kalıcı olmasıdır.
3Kalıcı Makyaj Nasıl Yapılır

Kalıcı Makyaj Nasıl Yapılır?

Micropigmentasyon kalıcı makyaj için kullanılan ilk metottur. Bu metotta kalıcı makyaj uygulanması dövme makinesine benzeyen bir cihazla yapılmaktadır. Seçilen ve kullanılmasına karar verilen boyalar cihaz ucundaki iğneler vasıtasıyla cilt altındaki dokulara işlenmektedir. İşlem yapılırken işlemi gerçekleştiren uzmanın yeteneği ve işlemin steril şekilde gerçekleştirilmesi en önemli detaylardır. Bu teknikle doğal kıl görünümü, gölgeleme, pudralama gibi işlemler gerçekleştirilerek doğal bir görünüm elde edilebilir.
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Microblanding metodunda ise cihaz değil, ucu iğneli özel bir kalem kullanılır. Bu kalem sayesinde kıl görüntüsü yaratan çizikler atılarak, doğal bir görüntü oluşturulur.
5Kalıcı Makyaj Zararları ve Yan Etkileri

Kalıcı Makyaj Zararları ve Yan Etkileri

Hassas ciltlerde kalıcı makyaj ciltte çatlama, soyulma, kabarma ve lokal enfeksiyon gibi komplikasyonlara neden olabilir.
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Hastanın memnuniyetsizliği gibi durumlarda kalıcı makyajın sildirilmesi sonucu izler meydana gelebilir.
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Çok nadir durumlarda, kalıcı makyajı olan kişiler, manyetik rezonans görüntüleme (MRI) yapıldığında etkilenen bölgelerde şişme veya yanma bildirmiştir.
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Sterilize edilmemiş kalıcı makyaj aletlerinin kullanımı hastaya HIV ve hepatit gibi ciddi hastalıklar bulaştırabilir.
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