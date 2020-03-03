Kalıcı Makyaj Hakkında Bilmeniz Gereken 7 Şey

3. Uygulama İçin Tüm Ekipmanların %100 Sterilize Olması Gerekir Pekala, siz şaşkınlık geçirmeden önce lütfen bana neden bu maddeyi kalıcı makyajla ilgili bilinmesi gerekenler listesine eklediğimizi açıklamama izin verin. Tahmin ettiğiniz gibi, kaşlar ve dudaklar çok kritik bölgeler gibi düşünülmese bile, kalıcı makyajın sabah uçukla uyanmaktan çok daha tehlikeli sonuçları olabiliyor (bunların da kesinlikle göz ardı edilmemesi lâzım!). Hepatit C ve AIDS gibi korkutucu hastalıklar bulaşıcıdır ve sakın şaşırmayın, bu işlem sterilize şekilde yapılmadığı için daha önce birçok kadına bu hastalıklar bulaştı. Sterilizasyon için sadece boyanın uygulanacağı iğneyi şıp şıplamaktan daha fazla şey yapılması gerekiyor ve bir profesyonel de bunu kesinlikle bilir! Bizim fikrimiz ne mi? Hijyen konusundaki hiçbir eksikliği tolere etmeyin ve temizlik, sterilizasyon konusunda standartların altında kalan yerleri bırakıp işinin hakkını veren yerlere gidin.