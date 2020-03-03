MAHMURE ÖZEL
Kalıcı Makyaj Hakkında Bilmeniz Gereken 7 Şey
Kalıcı makyaj uygulaması yaptırmaya karar vermeden önce bununla ilgili bilmeniz gereken birçok şey var! Kulağa biraz sıkıcı geliyor biliyoruz ama, güvenin bize, kalıcı makyaj hakkındaki tüm bilgileri öğrendikten sonra vereceğiniz karar size kendinizi kötü hissettirmesin!
Bu konuda öncelikle sizi çekingenliğe sürükleyebilecek tonlarca risk söz konusu; ayrıca yapmanız gereken her şeyi doğru yapsanız bile yine de yanlış bir karar aldığınızı düşünebilirsiniz. İyi haber ise, artık daha fazla düşünmenize gerek yok çünkü kalıcı makyaj uygulaması hakkında kesinlikle işe yarayacak birkaç bilgiyi sizler için derledik!
1. Kalıcı Makyaj %100 Kalıcı Değildir!
Dövmelerinizin son nefesinize kadar sizinle beraber kalıyor oluşunun aksine, kalıcı makyaj uygulaması, üzerinden birkaç sene geçtikten sonra yavaş yavaş etkisini yitirme belirtileri göstermeye başlar. Bu da gösteriyor ki kalıcı makyaj uygulamasında dövme yaptırırken olduğu gibi boyalar derinizin o kadar da derinine enjekte edilmiyor; bu da ilerleyen zamanlarda ola ki uygulamadan sıkılırsanız size ikinci bir şans tanıyor. Bu da istediğimiz bir şey, tabii ki! Fakat kötü haber şu ki, silinmeye başlayan kalıcı makyaj boyaları makyajsız hâlinizin kötü bir kopyası gibi görünebiliyor, bu nedenle güzellik uzmanları genellikle özel zamanlarda üzerine kendiniz tamamlamalar yapabileceğiniz ince dokudaki, doğal renkleri tercih etmenizi öneriyor.
2. Ciddi Alerjik Reaksiyonlara Sebebiyet Verebilir
Kalıcı makyaj hakkında konuşurken bilmemiz ve dikkat etmemiz gereken en önemli noktalardan biri de şu ki hiçbir boya %100 güvenilir değil ve FDA tarafından onaylı boyalar da piyasada mevcut değil. Bitkisel bazlı, tamamen organik makyaj ürünleri bile ciddi alerjik reaksiyonlara, şişlik ve kabarmalara ve yine alerjiden kaynaklanan ciddi ağrılara sebebiyet verebiliyor. Bu sebeple lütfen kalıcı makyaj uygulaması yaptırmadan önce doktorunuza danışın ve sırf ucuz diye seçeneklerin üzerine atlamayın. Beni yanlış anlamamanızı rica edeceğim, tabii ki uygulama için bütçenizi düşünmek ve pazarlığa girişmekte bir sorun yok fakat unutmayın ki kalıcı makyaj uygulaması yalnızca bu konuda lisans sahibi olan kişiler tarafından sağlıklı şekilde yapılabiliyor ve hâliyle fiyatı da o kadar ucuz olmuyor.
3. Uygulama İçin Tüm Ekipmanların %100 Sterilize Olması Gerekir
Pekala, siz şaşkınlık geçirmeden önce lütfen bana neden bu maddeyi kalıcı makyajla ilgili bilinmesi gerekenler listesine eklediğimizi açıklamama izin verin. Tahmin ettiğiniz gibi, kaşlar ve dudaklar çok kritik bölgeler gibi düşünülmese bile, kalıcı makyajın sabah uçukla uyanmaktan çok daha tehlikeli sonuçları olabiliyor (bunların da kesinlikle göz ardı edilmemesi lâzım!). Hepatit C ve AIDS gibi korkutucu hastalıklar bulaşıcıdır ve sakın şaşırmayın, bu işlem sterilize şekilde yapılmadığı için daha önce birçok kadına bu hastalıklar bulaştı. Sterilizasyon için sadece boyanın uygulanacağı iğneyi şıp şıplamaktan daha fazla şey yapılması gerekiyor ve bir profesyonel de bunu kesinlikle bilir! Bizim fikrimiz ne mi? Hijyen konusundaki hiçbir eksikliği tolere etmeyin ve temizlik, sterilizasyon konusunda standartların altında kalan yerleri bırakıp işinin hakkını veren yerlere gidin.
4. Bütün Renkler Solmaya Meyilli Değildir
Dudaklarınızdaki boyanın zaman zaman tekrardan ufak dokunuşlara ihtiyaç duymasının aksine, gözlerinize çekilen siyah pigmentli çizgiler kalıcılık konusunda çok daha başarılı. Ama kalıcı makyajda kullanılan boyaların kalıcılığını arttırmakla ilgili birçok ilginç yol ve yöntem var. Örnek vermek gerekirse, demir oksitli pigmentlerin renk kaybolmasını önlemek konusunda en iyisi olduğunu fakat tedaviden birkaç yıl sonra lekeli, pürüzlü görünümlerin meydana gelmesine sebebiyet verdiğini biliyor muydunuz? İyi bilgi, değil mi?
5. En İyi Sonuçlar Birkaç Küçük Dokunuşa İhtiyaç Duyar
İsteklerinize bağlı olarak, uygulamadan en iyi sonuçları alabilmek için yaptırdığınız yere tekrar gelmeniz gerekebilir. Mesela bir dudak dolgusu operasyonunu düşünelim… Bazıları için bir uygulama yeterli gelirken bazılarının estetik kliniğini birkaç kere üst üste ziyaret etmesi gerekebilir. Ayrıca kalıcı makyajla ilgili bilmeniz gereken bir diğer ilginç bilgi de şu ki, uygulamanın ilk aşamasında renkler çok daha koyu bir görünüme sahipken birkaç haftadan sonra hafifçe solmaya başlar. Böylelikle bu hafif görünümü kullanmak ya da birkaç küçük dokunuşla renklerle oynamak sizin arzunuza kalır.
6. Sigorta Bu Uygulamayı Karşılamaz
Evet, öyle! Kalıcı makyaj uygulamasının yaraların görünürlüğünü azaltma, yüzdeki türlü simetrik problemlerin çözümüne yardımcı olma ve vitiligo olarak da bilinen bedendeki pigment eksikliği durumunun görünürlüğünü geliştirme gibi artıları olmasına rağmen, kozmetik prosedüründe açıkça belirtildiği üzere devlet bunu kendi kişisel harcamanız olarak görüyor ve bu uygulamayla ilgili söze karışmak istemiyor. Tabii, kalıcı makyajla ilgili bilinmesi gerekenleri konuşurken şunu da söylemem gerekir ki birçok güzellik salonu cildiniz için sigorta yaptıracaklarını söyleyerek para topluyor. Bu çok bilinen bir tuzaktır, aman dikkat!
7. Seçebileceğiniz Birçok Seçeneğin Mevcut Olduğunu Unutmayın!
Tamam, iki konuda anlaşmayı başardık. Birincisi: Bu konuda ucuza kaçmayın ve ikincisi: Önünüze çıkan, kalıcı makyaj yapan ilk kliniğe girip bu işlemi yaptırmayın! Tüm bu bilgilerin sonunda uygulamayla ilgili bu kadar şey olmasına şaşırdınız, değil mi? Peki, şimdi sizi rahatlatacak başka bir kalıcı makyaj bilgisi sunarak konuyu bitirme zamanı.
Unutmayın, yenilenmek ve mükemmel görünme lüksünü yaşamak istediğinizde başvurabileceğiniz birçok yetenekli insan var! Bir doktor, bir hemşire, bir güzellik uzmanı veya lisanslı, test edilmiş, eğitilmiş ve en önemlisi deneyimli bir güzellik uzmanı, kalıcı makyaj uygulamasını doğru yapmak için gereken tüm bilgi ve deneyime sahip olacaktır!
Çeviri: Dilan Yılmaz
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