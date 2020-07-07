Kâkül Kestirmeden Önce Kendinize Sormanız Gereken 4 Soru
Kâkül, başkasında görüp çok beğendiğiniz ancak kendinize uygulamaya bir türlü cesaret edemediğiniz saç şeklidir. Sıklıkla kâkül kestirmek isteriz biraz düşününce de vazgeçeriz. Durun, hemen vazgeçmeyin. Kâkül kestirmek istediğinizde kendinize bu 4 soruyu sorun!
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1
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Saçlarınızla ilgili misiniz?
Kâkül, bakım isteyen bir modeldir ve kesinlikle bakımlı insanların işidir! Eğer saçlarınıza vakit ayırmaktan hoşlanmıyor, şöyle hızlıca tarayıp kullanmayı seviyorsanız kâkülden uzak durmalısınız.
2
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Kâkül, yukarıda da belirttiğimiz üzere bakım ister. Her sabah uyandığınızda kâkülü düzeltmeli ve fönlemelisiniz. Aksi halde o dergilerde görüp bayıldığınız kâküllü kız gibi saçlara sahip olamazsınız.
3
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Sabırlı mısınız?
Kâkül kestirdiniz ve bir süre kullandınız. Bu kâkül serüveni size yetti ve artık uzatmak istiyorsunuz. İşte en can alıcı kısım; kâküllerinizin uzamasını bekleyecek kadar sabırlı mısınız?
4
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Eğer uzatacak kadar sabrınız yoksa size olası senaryoyu söylüyoruz; uzamasını beklerken sıkılacak ve tekrar kestireceksiniz. Böylece hiçbir zaman kâküllerinizi uzatamayacaksınız. Bu döngüye girmemek için sakin olmalı, kâkülleriniz uzarken farklı modeller deneyerek bu süreci atlatmalısınız.
5
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Kâkül yüz tipinize uyuyor mu?
Her şeyi göze aldınız, "Tamam, bakım da yapacağım her sabah fön de çekeceğim" dediniz. Şimdi sıra yüz şeklinize uygun kâkülü bulmaya geldi. Yüz şekliniz kare ise gözlerinize kadar inen kâküller size çok yakışacaktır. Kalp şeklinde yüzünüz varsa yana doğru perçemleri tercih etmelisiniz.
6
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Yuvarlak yüzlü iseniz tutam tutam duran kâküller sizin için en ideali olacaktır. Yüz tipiniz oval ise çok şanslısınız demektir. Her model kâkül sizin yüzünüze çok yakışacaktır.
7
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Başınıza geleceklere hazır mısınız?
Kâkül ile ilgili bir diğer soru kesinlikle bu; başınıza geleceklere hazır mısınız? Kâküller yüzün en yağlı yeri ile yani alnınız temas eder. Bunun sonucunda ise sivilcelenme ve daha da yağlanma sorunu ortaya çıkabiliyor. Bu sorunlardan uzak durmak için kâkülünüzü saçınızdan daha sık yıkamalı, kâkülün temas ettiği bölgeyi de daha sık temizlemelisiniz.