Kâkül Kestirmeden Önce Kendinize Sormanız Gereken 4 Soru

Başınıza geleceklere hazır mısınız? Kâkül ile ilgili bir diğer soru kesinlikle bu; başınıza geleceklere hazır mısınız? Kâküller yüzün en yağlı yeri ile yani alnınız temas eder. Bunun sonucunda ise sivilcelenme ve daha da yağlanma sorunu ortaya çıkabiliyor. Bu sorunlardan uzak durmak için kâkülünüzü saçınızdan daha sık yıkamalı, kâkülün temas ettiği bölgeyi de daha sık temizlemelisiniz.



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