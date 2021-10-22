Kaktüs Meyvesi (Frenk İnciri) Nedir, Nasıl Tüketilir? İşte, Kaktüs Meyvesinin Faydaları

Kaktüs meyvesi ilk başta kulağa ürkütücü gelse de dikenli dış kısımlarının içinde yumuşacık ve besin açısından oldukça zengin bir meyve vardır. Farklı şekillerde tüketilebilen kaktüs meyvesi ya da diğer adıyla frenk inciri nedir, nasıl yenir? İşte kaktüs meyvesi ile ilgili merak edilenler…
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Adını ülkemizde yeni yeni duyduğumuz kaktüs meyvesi özellikleri merak ediliyor. Dikenli dış kısımlarının aksine içerisinde lezzetli ve faydalı bir meyve bulunan kaktüs meyvesi nedir, nasıl tüketilir, faydaları nelerdir haberimizde…
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Kaktüs meyvesi nedir?
Frenk yemişi ve frenk inciri olarak da bilinen kaktüs meyvesi kaktüsgiller (Cactaceae) familyasında sınıflanan Opuntia cinsinin tipik türüdür. 5–10 cm uzunluğunda, kırmızı, sarı, turuncu renklerde kabuğu olan etli bir meyvedir.
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Kaktüs meyvesi nerede yetişir?
Kaktüs meyvesi, Orta Amerika'ya özgü Opuntia kaktüs türlerinden ve Kuzey Amerika'nın daha kuru, çöl bölgelerinden gelir. Türkiye'de ise Akdeniz ve Ege kıyı sahil şeridinde de yetişebilmektedir.
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Kaktüs meyvesi nasıl yenir?
Kaktüs meyvesi üzerinde çok sayıda diken, içinde ise tohumları bulunur. Kabukları soyulan kaktüs çiçeği lezzeti tatlı ve suludur. Kaktüs meyvesi kabukları soyulduktan sonra sade bir şekilde tüketilebilir, tatlı tariflerine eklenebilir veya serinletici bir içeceğe dönüştürülebilir.
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Kaktüs meyvesi faydaları nelerdir?
Kaktüs meyvesi, amino asitler, yağ asitleri gibi sağlığı artıran besinler ve betalainler, polifenoller ve flavonoidler gibi antioksidanlar içerir.
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Kardiyovasküler ve metabolik sağlık
Kaktüs meyvesi besinleri değişkendir, ancak tüm kaktüs meyveleri, hücreleri koruduğu bilinen çeşitli antioksidanlar içerir. Bu antioksidanlar vücudunuzdaki trigliseritleri ve kötü kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olur . Ayrıca vücut yağ yüzdelerini azaltabilir ve metabolik sendrom riskinizi düşürmenize yardımcı olabilirler.
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Sindirimi destekler
Kaktüs meyvesi, içerdiği betalain ve potasyum sayesinde sindiriminizi iyileştirmeye yardımcı olabilir. Potasyum, yiyeceklerin daha iyi emilmesine yardımcı olurken, betalainler anti-inflamatuardır ve sindirim sisteminizi korumaya yardımcı olur.
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Besin değerleri
Kaktüs meyveleri bir dizi vitamin ve antioksidan bakımından zengindir ve en bol betalainler bulunur. Bu meyveler aynı zamanda iyi kaynaklardır: