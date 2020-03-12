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GeriÜnlü Kombinleri Kaia Gerber Blazer Giymekte Nasıl Bu Kadar Başarılı?
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Haberler >Mahmure >Moda >Ünlü Kombinleri>Kaia Gerber Blazer Giymekte Nasıl Bu Kadar Başarılı?
Ünlü Kombinleri

Kaia Gerber Blazer Giymekte Nasıl Bu Kadar Başarılı?

Cindy Crawford'un kızı Kaia Gerber henüz 18 yaşında fakat moda söz konusu olunca yaşının çok ötesinde bir süper model. Kaia Gerber'in özellikle sokak stilinde harikalar yarattığı bir parça var: blazer ceketler!

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Ünlü süper model, moda ikonu annesi Cindy Crawford'u da geride bıraktı. Kaia podyuma ilk çıkışını 2017'de yaptı ve o zamandan beri dünyanın en çok talep gören modellerinden biri haline geldi.

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Günlük yaşamda ve sokak stilinde ise giydiği blazer ceketler ile adından söz ettiriyor. İster bir davet, ister bir alışveriş günü olsun her daim blazer ceketi ustalıkla kombinleyebiliyor.

Peki blazer ceketleri bu kadar başarılı nasıl kombinleyebiliyor?

3Büyük Boy Ceketler

Büyük Boy Ceketler

Gerber'in blazer seçimindeki en dikkat çekici gözlem, ceketlerinin genellikle oversize yani büyük boy olması. Adeta 80'ler modasına ait gibi görünen büyük boy blazer ceketleri beyaz bir tişört ya da gömlekle oldukça şık bir şekilde kombinliyor.

4Vintage Kotlar

Vintage Kotlar

Kaia Gerber'in gerçekten iyi genleri ve çok iyi vintage kotları var. Evet bu muhteşem kot koleksiyonuyla blazerlarını birleştirip altına da bir Converse giyip harika bir görünüm yaratabiliyor.

5Şapkayla Kombin

Şapkayla Kombin

Havalı bir beyzbol şapkası ya da kova şapkalarla da blazer ceketin nasıl ustaca kombinlendiğini gösteriyor Kaia. Siz de blazer ceketlerinizi şapkayla kombinleyebilir, kendi stilinizi yaratabilirsiniz.

6Seksilik Katın

Seksilik Katın

Gerber, blazer ceketleri sadece kot pantolonlarla spor bir şekilde kombinlenmeyeceğini, sonsuz seksilik katmanın elinizde olduğunu da gösteriyor. Mini bir etek, uzun blazer ceket ve stilettolar ile . blazer ceketinizle seksi bir kombin yapabilirsiniz.

Fotoğraflar: Backgrid USA

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