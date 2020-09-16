Kahvesiz Uyanamayanlara: Kafein Kullanmadan Ayılmanın En İyi Yolları

Gerginlik: Biraz gergin mi hissediyorsunuz? Suçlu sabah kahveniz olabilir. Uzmanlar, "Bazı insanlar kafeine karşı çok duyarlıdır ve bir fincan kahve ile bile huzursuzluk, sinirlilik ve endişe yaşarlar" diyor. İkinci kupadan sonra da kendinizi gergin hissetmeye devam ediyorsanız kahve içmeye ara vermeyi deneyin. Ara verdiğinizde ise bu gerginlik halinin devam edip etmediğini gözlemleyin. Bu arada gün boyunca tükettiğiniz diğer şeylere de dikkat edin. Öğleden sonra içtiğiniz soda bile buna sebep oluyor olabilir.