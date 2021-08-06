Kahvenin Faydaları Nelerdir, Neye İyi Gelir? Kahvenin Vücuda Etkileri

Kahvenin faydaları nelerdir? Çoğu insan özellikle kahve ve çay gibi içeceklerden günde yaklaşık 1-2 gram antioksidan tüketir. İçecekler, besinlerden çok daha büyük bir antioksidan kaynağıdır. Aslında, diyet antioksidanlarının %79'u içeceklerden, yalnızca % 21'i yiyeceklerden gelmektedir. Çünkü insanlar yiyeceklerden daha fazla miktarda antioksidan bakımından zengin içecek tüketme eğilimindedir. Bir çalışmada, araştırmacılar, farklı yiyeceklerin antioksidan içeriğine, büyüklüklerine göre bakmışlardır. Kahve, çeşitli meyvelerin ardındaki listede 11. sırada yer almıştır.



Bununla birlikte, birçok insan birkaç meyve yediğinde ancak günde birkaç bardak kahve içtiğinden, kahveler tarafından sağlanan toplam antioksidan miktarı meyvelerinkinden ağır basmaktadır . Norveç ve Finlandiya’da yapılan çalışmalarında kahve, insanların toplam antioksidan alımının yaklaşık %64'ünü sağlayan en büyük antioksidan kaynağı olarak gösterildi. Bu çalışmalarda, ortalama kahve alımı günde 450–600 ml veya 2-4 bardak olarak bulunmuştu. Bunun yanı sıra , İspanya, Japonya, Polonya ve Fransa'dan yapılan çalışmalar kahvenin bugüne kadarki en büyük diyet antioksidan kaynağı olduğu sonucuna varmıştır.