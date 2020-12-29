Kahve İçmeyi Tamamen Bırakırsanız Cildinize Neler Olur?

Cildiniz daha çabuk yaşlanabilir Çok fazla kahve içmenin cildinizi kurutabileceği doğru olsa da, güneşin zarar görmesine karşı da koruyabilir. Bir grup araştırmacı 100'den fazla kadınla anket yaptı ve kahve içenlerin güneş lekesi geliştirme şansının önemli ölçüde daha az olduğunu keşfettiler.