Kahve İçmeyi Tamamen Bırakırsanız Cildinize Neler Olur?
Kahve, sayısız insanın favori içeceği, sabahları uyandırıcı servisi, gün içinde enerji verici yardımcısıdır. Öte yandan kahve birçok cilt bakım ürününde kullanılan önemli bir bileşendir. Doğru miktarda tüketildiğinde cilde fayda sağlayan kahveyi tamamen bırakmak ise bazı ilginç etkilere neden olabilir. Kahveyi tamamen bıraktığınızda cildinizde olabilecek sonuçları anlatıyoruz.
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1
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Kahve içmeyi bırakmanın cilde olan etkilerinden önce, bu içeceğin faydalarına bir göz atalım. Diyetisten Başak İnsel, kahvenin faydalarını şöyle sıralıyor:
Kadınlarda depresyon riskini azaltır.
Beyni korur.
Prostat kanseri, Tip 2 diyabet, Parkinson ve en yaygın cilt kanseri türü olan Karsinom riskini azaltır.
2
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Bağışıklık sistemini ve hafızayı güçlendirir, bol antioksidan içerir.
Kilo kaybına yardımcı olur.
Laktasif ve diüretik özelliğinden dolayı kabızlığı önler, bağırsakları çalıştırır ve sık tuvalete çıkmayı sağlar.
3
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Peki bir fincan kahve kaç kalori?
Bu sorunun cevabı da çeşitlerin su, süt, krema gibi içeriklerine göre değişiyor. En çok tercih edilen kahve çeşitlerine baktığımızda;
4
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Filtre kahve ve espresso: 5 kcal
Türk kahvesi: 7 kcal
Americano: 17 kcal
Flat White: 130 kcal
Latte: 223 kcal
Cappuccıno: 136 kcal
Mocha: 353 kcal içeriyor.
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Şimdi gelelim kahvenin cilde etkilerine... Eğer kahveyi hayatınızdan tamamen çıkarmaya karar verdiyseniz, önce cildinizde meydana gelebilecek durumlara bir göz atın.
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Sivilce sorunu yaşayabilirsiniz
Kahvenin, cilde fayda sağlayan antioksidan ve güçlü antienflamatuvar özellikleri vardır. Bir araştırmaya göre düzenli olarak kahve içmek yüz sivilcelerine neden olabilecek iltihabı azaltmaya yardımcı olabilir. Ayrıca iltihaplanma ile bağlantılı cilt hiperpigmentasyonunu da azaltabilir.
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Selülitle savaşmak daha zor olacaktır
Kahvede bulunan antioksidanlar 'portakal kabuğu' görünümünü azaltmaya yardımcı olur. Kafein, cildin altındaki kan damarlarının genişlemesine neden olarak genel kan akışını iyileştirir. Bu da selülit görünümünü azaltabilir.
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Daha fazla pigmentasyon yaşayabilirsiniz
Günde bir fincan kahve, cildinizin foto yaşlanmasını önlemeye yardımcı olabilir. Kahvede bulunan klorojenik asitler gibi birçok eser element, pigmentli lekelerin görünümünü azaltmaya yardımcı olur.
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Rosacea ile savaşmak daha zor olabilir
Rosacea, çok yaygın bir cilt rahatsızlığıdır. Cilt yüzeyinin altındaki kan damarları küçük, sivilce benzeri yumrular gibi görünebilir. Araştırmaya göre, günde birkaç fincan kahve içmek rosaceayı önleyebilir.
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Koyu halkalardan kurtulmak daha zor olacaktır
Kahve, gözünüzün altındaki inatçı koyu halkaların yok olmasına da yardımcı olabilir. Kafein, koyu halkalara katkıda bulunan kan damarlarını etkileyerek daha az görünür hale getirir.
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Cildiniz daha çabuk yaşlanabilir
Çok fazla kahve içmenin cildinizi kurutabileceği doğru olsa da, güneşin zarar görmesine karşı da koruyabilir. Bir grup araştırmacı 100'den fazla kadınla anket yaptı ve kahve içenlerin güneş lekesi geliştirme şansının önemli ölçüde daha az olduğunu keşfettiler.