Kahve Deyip Geçmeyin! Farklı Ülkelerin Birbirinden İlginç Kahve Kültürleri
Her sabah dünyanın dört bir yanında milyonlarca insan güne kahveyle başlıyor. Her ülkenin de kendine ait bir kahve kültürü var.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
İşte ülkelere göre ilginç kahve alışkanlıkları...
2
Abone Ol
Yumurtalı kahve, Vietnam
Kulağa biraz tuhaf gelse de Vietnam’da yumurtalı kahve çok ünlü. Hatta İskandinav ülkelerinde ağırlıklı olarak kahvaltılarda içilen bu ilginç kahvenin yapımı da çok kolay. Adından da anlaşılacağı gibi içerisinde her fincan için bir adet yumurta sarısı bulunuyor. Ayrıca süt ve şekerle karıştırılan bu sıcak kahve, sporcular için de iyi bir alternatif.
3
Abone Ol
Laponya kahvesi, Finlandiya
Kuzey ışıkları başta olmak üzere, benzersiz kar manzarası ve masalsı otelleriyle dikkat çeken Laponya, kahvesiyle de gezginlerin gönüllerinde yer etmeyi başarıyor. Bu kahveyi ilginç yapan kısmı ise yöresel bir peynirle servis ediliyor olması. Peynirler filtre kahvenin içine dökülüyor ve kahve bitiminde en son kaşıkla yeniyor.
4
Abone Ol
Limonlu espresso, İtalya
En çok kahve çeşidinin olduğu ülkelerden biri tartışmasız İtalya’dır. Sabah ilk iş olarak kahve içen İtalyanların limonlu espresso’ya bayıldığını biliyor muydunuz? Espresso’lar özellikle kış aylarında yanında bir dilim limon ile servis ediliyor.
5
Abone Ol
Lagrima, Arjantin
Bu tadı sütlü kahve değil de kahveli süt olarak tanımlamak daha doğru olur. İçerisinden yoğun köpürtülmüş sütle, yumuşak içimli bir filtre kahve olan lagrima, sert kahvelerden hoşlanmayanların tercihi.
6
Abone Ol
Bonbon kahvesi, İspanya
Süt ve kahvenin illüzyonu diyebileceğimiz İspanyolların bonbon kahvesi, alışık olduğumuz kahvelere hiç benzemiyor. Özel bir kahveyle yapılan bonbonda, süt ve kahve ilk başta birbirine karışmıyor. İçerken sürekli karıştırmak gerekiyor.
7
Abone Ol
Baharatlı kahve, Fas
Susam, karabiber ve Hindistan cevizi gibi baharat karışımlarının kahve çekirdekleriyle birlikte öğütülmesiyle yapılan bu ilginç Fas kahvesi, alışılmışın dışında bir tat sunuyor. Özellikle kış aylarında çok sevilen baharatlı kahve baskın tadıyla hayran bırakıyor.
8
Abone Ol
Çaylı kahve, Hong Kong
İngilizlerden alışık olduğumuz sütlü çaya farklı bir soluk getiren Hong Kong’ a özel bu kahve, ilk yudumdan itibaren güçlü bir izlenim bırakıyor. Yapımı ise oldukça ilginç. Siyah çay, biber, süt ve kahvenin karışımıyla ortaya sıra dışı bir tat çıkıyor.
9
Abone Ol
Frappe, Yunanistan
Frappe, Yunanistan’da hemen her öğünde, misafirliklerde, sahilde, yaz kış favori olan bir kahve. Kahve, dondurma, süt ve biraz da buzlu suyla hazırlanan kahve, ülkemizde de seviliyor. Frappe, çikolatalı ya da kremalı seçenekleriyle de her zevke hitap ediyor.
10
Abone Ol
Pharisaer, Almanya
Tıpkı Türk kahvesinin Türklerle bütünleşmesi gibi, Almanlar da Pharisaer kahvesiyle tanınıyor. İçerisinden bir miktar alkol bulunan kahve, krema ile ustaca hazırlanıp servis ediliyor.
11
Abone Ol
Touba kahvesi, Senegal
Bu kahveyi ilginç yapan, kahve çekirdeklerine kavrulurken cin biberi eklenmesi. Hafif acımsı ve sert bir kahve olan Touba kahvesi, güne erken başlayanlar için iyi bir fikir olabilir.
12
Abone Ol
Türk Kahvesi, Türkiye
Hoş sohbetlerin bahanesi, turistlerin gözdesi, tabii ki kahvelerin kahvesi ‘Türk kahvesi’ güne başlamamızda önemli rol oynuyor. Özellikle bol köpüklü, közde pişmiş Türk kahvesi, dünya çapında büyük ilgi görüyor.
13
Abone Ol
Portakallı kahve, Jamaika
Limonlu kahve olur da portakallısı olmaz mı? Jamaika’da çok tutulan portakallı kahve, bir miktar alkol ile karıştırılıyor ve yanında portakal dilimleriyle servis ediliyor. Bu kahve en az yerliler kadar turistlerce de çok seviliyor.