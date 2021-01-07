Kahve Deyip Geçmeyin! Farklı Ülkelerin Birbirinden İlginç Kahve Kültürleri

Yumurtalı kahve, Vietnam Kulağa biraz tuhaf gelse de Vietnam’da yumurtalı kahve çok ünlü. Hatta İskandinav ülkelerinde ağırlıklı olarak kahvaltılarda içilen bu ilginç kahvenin yapımı da çok kolay. Adından da anlaşılacağı gibi içerisinde her fincan için bir adet yumurta sarısı bulunuyor. Ayrıca süt ve şekerle karıştırılan bu sıcak kahve, sporcular için de iyi bir alternatif.