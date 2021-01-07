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GeriKültür Sanat Kahve Deyip Geçmeyin! Farklı Ülkelerin Birbirinden İlginç Kahve Kültürleri
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Haberler >Mahmure >Eğlence >Kültür Sanat>Kahve Deyip Geçmeyin! Farklı Ülkelerin Birbirinden İlginç Kahve Kültürleri
Kültür Sanat
Fotoğraflar: Alamy/ Pixabay

Kahve Deyip Geçmeyin! Farklı Ülkelerin Birbirinden İlginç Kahve Kültürleri

Her sabah dünyanın dört bir yanında milyonlarca insan güne kahveyle başlıyor. Her ülkenin de kendine ait bir kahve kültürü var.

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İşte ülkelere göre ilginç kahve alışkanlıkları...

2Yumurtalı kahve, Vietnam
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Yumurtalı kahve, Vietnam

Kulağa biraz tuhaf gelse de Vietnam’da yumurtalı kahve çok ünlü. Hatta İskandinav ülkelerinde ağırlıklı olarak kahvaltılarda içilen bu ilginç kahvenin yapımı da çok kolay. Adından da anlaşılacağı gibi içerisinde her fincan için bir adet yumurta sarısı bulunuyor. Ayrıca süt ve şekerle karıştırılan bu sıcak kahve, sporcular için de iyi bir alternatif.

3Laponya kahvesi, Finlandiya
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Laponya kahvesi, Finlandiya

Kuzey ışıkları başta olmak üzere, benzersiz kar manzarası ve masalsı otelleriyle dikkat çeken Laponya, kahvesiyle de gezginlerin gönüllerinde yer etmeyi başarıyor. Bu kahveyi ilginç yapan kısmı ise yöresel bir peynirle servis ediliyor olması. Peynirler filtre kahvenin içine dökülüyor ve kahve bitiminde en son kaşıkla yeniyor.

4Limonlu espresso, İtalya
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Limonlu espresso, İtalya

En çok kahve çeşidinin olduğu ülkelerden biri tartışmasız İtalya’dır. Sabah ilk iş olarak kahve içen İtalyanların limonlu espresso’ya bayıldığını biliyor muydunuz? Espresso’lar özellikle kış aylarında yanında bir dilim limon ile servis ediliyor.

5Lagrima, Arjantin
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Lagrima, Arjantin

Bu tadı sütlü kahve değil de kahveli süt olarak tanımlamak daha doğru olur. İçerisinden yoğun köpürtülmüş sütle, yumuşak içimli bir filtre kahve olan lagrima, sert kahvelerden hoşlanmayanların tercihi.

6Bonbon kahvesi, İspanya
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Bonbon kahvesi, İspanya

Süt ve kahvenin illüzyonu diyebileceğimiz İspanyolların bonbon kahvesi, alışık olduğumuz kahvelere hiç benzemiyor. Özel bir kahveyle yapılan bonbonda, süt ve kahve ilk başta birbirine karışmıyor. İçerken sürekli karıştırmak gerekiyor.

7Baharatlı kahve, Fas
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Baharatlı kahve, Fas

Susam, karabiber ve Hindistan cevizi gibi baharat karışımlarının kahve çekirdekleriyle birlikte öğütülmesiyle yapılan bu ilginç Fas kahvesi, alışılmışın dışında bir tat sunuyor. Özellikle kış aylarında çok sevilen baharatlı kahve baskın tadıyla hayran bırakıyor.

8Çaylı kahve, Hong Kong
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Çaylı kahve, Hong Kong

İngilizlerden alışık olduğumuz sütlü çaya farklı bir soluk getiren Hong Kong’ a özel bu kahve, ilk yudumdan itibaren güçlü bir izlenim bırakıyor. Yapımı ise oldukça ilginç. Siyah çay, biber, süt ve kahvenin karışımıyla ortaya sıra dışı bir tat çıkıyor.

9Frappe, Yunanistan
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Frappe, Yunanistan

Frappe, Yunanistan’da hemen her öğünde, misafirliklerde, sahilde, yaz kış favori olan bir kahve. Kahve, dondurma, süt ve biraz da buzlu suyla hazırlanan kahve, ülkemizde de seviliyor. Frappe, çikolatalı ya da kremalı seçenekleriyle de her zevke hitap ediyor.

10Pharisaer, Almanya
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Pharisaer, Almanya

Tıpkı Türk kahvesinin Türklerle bütünleşmesi gibi, Almanlar da Pharisaer kahvesiyle tanınıyor. İçerisinden bir miktar alkol bulunan kahve, krema ile ustaca hazırlanıp servis ediliyor.

11Touba kahvesi, Senegal
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Touba kahvesi, Senegal

Bu kahveyi ilginç yapan, kahve çekirdeklerine kavrulurken cin biberi eklenmesi. Hafif acımsı ve sert bir kahve olan Touba kahvesi, güne erken başlayanlar için iyi bir fikir olabilir.

12Türk Kahvesi, Türkiye
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Türk Kahvesi, Türkiye

Hoş sohbetlerin bahanesi, turistlerin gözdesi, tabii ki kahvelerin kahvesi ‘Türk kahvesi’ güne başlamamızda önemli rol oynuyor. Özellikle bol köpüklü, közde pişmiş Türk kahvesi, dünya çapında büyük ilgi görüyor.

13Portakallı kahve, Jamaika
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Portakallı kahve, Jamaika

Limonlu kahve olur da portakallısı olmaz mı? Jamaika’da çok tutulan portakallı kahve, bir miktar alkol ile karıştırılıyor ve yanında portakal dilimleriyle servis ediliyor. Bu kahve en az yerliler kadar turistlerce de çok seviliyor.

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