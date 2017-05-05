Kadınların Zevk Noktalarını Biliyor Musunuz?

Kadının Boşalması Kadında orgazmı sonrasında bazen aynen erkekteki boşalmaya benzer bir sıvı geldiği saptanmış olmakla beraber bu sıvının aslında idrar olduğu ve kadındaki boşalma olarak tarif edilen olayın büyük bir ihtimalle orgazm sırasında idrar kaçağı olduğu sonradan anlaşılmıştır. Gerçekten de hiçbir idrar kaçırma sorunu olmayan bir kadında kuvvetli bir orgazm sonrasında farkında olmadan idrar kaçağı olabilmektedir.