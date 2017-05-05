Kadınların Zevk Noktalarını Biliyor Musunuz?

Kadınların cinsellik sırasında zevk almasını sağlayacak pek çok bölge bulunuyor. O noktalar neler mi? İşte açıklıyoruz!
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
G Noktası
G noktası, Graefenberg adlı bilim adamı tarafından 1944 senesinde tarif edilen ve vajina ön duvarının ortalarında bulunan bir bölgedir.G noktasının varlığı ya da orgazmdaki önemi bir kısım hekimlerce kabul edilmemekte, bazıları ise G noktasını vajinal orgazm oluşumunun merkezi olarak görmektedir.
2
Abone Ol
Kadının Boşalması
Kadında orgazmı sonrasında bazen aynen erkekteki boşalmaya benzer bir sıvı geldiği saptanmış olmakla beraber bu sıvının aslında idrar olduğu ve kadındaki boşalma olarak tarif edilen olayın büyük bir ihtimalle orgazm sırasında idrar kaçağı olduğu sonradan anlaşılmıştır. Gerçekten de hiçbir idrar kaçırma sorunu olmayan bir kadında kuvvetli bir orgazm sonrasında farkında olmadan idrar kaçağı olabilmektedir.
3
Abone Ol
Klitoris
Kadında klitoris penisin karşılığıdır. Dış deri normal olarak klitorisi kaplamakta olup, klitoris başının (erkekteki penis ucunun karşılığı) ilk anda göze çarpmasını önler. Uyarıya çok yatkın olup, dokunmaya, ritmik baskıya ve her şeyden çok devamlı ancak aralıklı bir uyarıya karşılık verir.
4
Abone Ol
Klitorisin ara vermeden uyarılması aslında iyi birşey değildir. Kadında, gıdıklanmayı çağrıştıran, karşı koyulması, dayanılması son derece zor bir his uyandırabilir. Klitorise karşı özel bir ilgi gösteren bir erkek, bu noktanın çevresini uyararak da aynı sonuca erişebileceğini, kadının coşkusu için klitorisin kendisine dokunmanın kesinlikle gerekli olmadığını bilmelidir.
5
Abone Ol
Küçük Dudaklar (Labia Minora)
Küçük dudakların iç bölümleri dokunmaya karşı son derece duyarlıdır. Bir iç dudaktan başlayarak klitorisin üstünden de geçerek öbür iç dudakta son bulan bir tür döner uyarı uygulandığı zaman kadının cinsel coşkusu belirli bir şekilde artar.
6
Abone Ol
Serviks
Aslında bu bölge dokunmaya karşı duyarlı değildir. Kadın serviksin uyarıldığını sanabilir; ama bu, penisin çok derinlere girmesinden dolayı meydana gelen basıncın peritoneum’u (döl yatağı yüzeyini kaplayan doku] etkilemesi ve derinlere giren penisin genellikle bir seri tepki yaratması yüzündedir. Bu bölgeyi erkeğin parmakları ile uyarmaya çalışması doğru değildir, çünkü eşini yaralayabilir.
7
Abone Ol
Apış Arası
Döl yolu ağzı (ya da penis kökü) ile anus (makat) arasında kalan bölge dokunmaya karşı duyarlıdır. Bu bölgenin orta bölümü özellikle basınca karsı duyarlıdır.
8
Abone Ol
Anus (Makat)
Bu bölgedeki cinsel duyular kişiye ve ruhsal etkilerin derecesine göre değişir. Makat ile cinsel organ aynı kaslar ile birbirlerine bağlı olduklarından, gerek erkekte gerekse kadında, cinsel organlar uyarıldığı zaman makat küçülür ve makat uyarıldığı zaman da, cinsel organlar kasılır.
9
Abone Ol
Memeler
Kadınlarda memeler dokunmaya karşı duyarlıdırlar Ritmik bir basınç ve uyarı hareketi cinsel duyguların çoğalmasını sağlayabilir. Özellikle meme uçları, klitoris kadar duyarlıdır. Kadının memeler yolu ile duyduğu uyarı aynı anda döl yatağına ve diğer cinsel organlara aktarılır. Bazı kadınlar, meme uçlarının öpülmesini ya da emilmesini cinsel organların uyarılmasına tercih ederler.
10
Abone Ol
Bu arada, analık duygularının kadının ruhsal yapısında tuttukları yeri de göz önünde bulundurmak gerekir. Bir takım kadınlar, sırf analık duygularının ağır basması yüzünden memelerinin uyarılmasından cinsel coşku duymazlar. Cinsel bakımdan, erkek memesi kadın memesine oranla çok daha az duyarlıdır.
11
Abone Ol
Döl Yolu
Döl yolunun ağzındaki sfenkter çemberi her hangi bir baskı altında kaldığı zaman daralır. Döl yolunun ön bölümüne, aşağı doğru parmaklar ile uygulanan ritmik baskı, çok keskin bir cinsel coşkuya yol açar. Döl yolu duvarları dokunmaya karsı fazla duyarlı olmadıkları için, penisin döl yoluna girmesinden duyulan cinsel coşku, daha. çok ruhsal bir coşkudur.
12
Abone Ol
Döl yolu içini doğrudan doğruya uyarmaya kalkmak bu bakımdan tüm anlamsız olmasa bile, tırnakların bu bölgeyi zedeleme ihtimalleri vardır. Parmakların döl yolu ağzından daha ileri gitmemeleri öğütlenir. Klitorisin dibi uyarıldığı zaman döl yolu ağzında da cinsel coşku duyulur.
13
Abone Ol
Kaba Etler
Kaba ellerdeki kaslar kasıldığı zaman cinsel coşku artar. Bu sebeple, cinsel birleşme esnasında gerek kadın gerekse erkekler, bilinçli veya farkında olmadan kaba etlerinde bulunan kasları kasarlar. Bu kasılmanın neticesi olarak makat da küçülür ve böylece cinsel organlar uyarılmış olur, döl yolu kasları gerilir, döl yolu ağzı daralır; erkekte ise penis sertleşir. Bacakların iç bölümleri cinsel uyarıya karsı keskin bir tepki gösterirler.
14
Abone Ol
Diğer Bölgeler
Bazı kimselerin bedeninde, yukarıda belirtilenlerin yanı sıra gelişmiş bir takım cinsel uyarı bölgeleri mevcuttur. Bunlar çoğunlukla , gözler, kulaklar, ense, boyun, koltuk altlan, göbek, karın, bel, sırt, kasıklar, göğsün iki yanı ve bunların çevresindeki bölgelerdir. Saçların ve kimi bölgelerdeki kılların hafif hafif okşanması da bazı hallerde cinsel duyguları uyandırabilir.