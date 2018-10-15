Kadınların Gizli Hastalığı: Pelvik Konjesyon Sendromu

PKS oluşumuna neden olan sebepler arasında özellikle karın ve genital bölge ile ilgili toplardamarlarda pıhtılaşmalar ve tıkanıklıklar, karın içi basınç artışına sebep olabilecek şişmanlık, gebelik, sürekli ağırlık kaldırma gibi durumlarla birlikte çeşitli karın içi tümör ve diğer sebeplerle oluşacak damar basıları sayılabilir. Bununla birlikte daha önce geçirilmiş karın içi ameliyatlar da PKS sebebi olabilmektedir.



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