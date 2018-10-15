Kadınların Gizli Hastalığı: Pelvik Konjesyon Sendromu
Kadınların gizli hastalığı Pelvik Konjesyon Sendromu hangi sebeplerden meydana geliyor? PKS’nin çeşitli sebeplerden dolayı meydana gelebileceğinin altını çizen Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Cem Arıtürk, Pelvik Konjesyon Sendromu'nu anlattı.
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Toplumda kadınlarda yaklaşık %20 sıklıkta görülen kronik pelvik ağrının adet dönemi kaynaklı doğal ağrılar, yumurtalık kistleri, idrar yolu enfeksiyonları ve psikiyatrik sorunlar gibi pek çok sebebi bulunuyor.
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Az bilinen ve tanı konması görece zor olan Pelvik Konjesyon Sendromu (PKS), pelvik ağrı yapan ama genellikle atlanan önemli sebepler arasında yer alıyor.
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PKS, kadınlarda sebebi başka patolojiler ile açıklanamayan karın ağrıları, idrarda gizli kanama ve genital bölgede, kasıklarda belirgin varisler ile seyreden bir hastalık olarak dikkat çekiyor.
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Hastalığın gelişimine sebep olan neden; gebelik, şişmanlık vb. sebeplerle karın içinde bulunan ve kadın genital organlarının kanını toplayan toplardamarların varisleşmesidir.
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Bacaklarda görülen varislere benzer şekilde karın alt kısımdaki toplardamarlarda beliren şekil bozukluğu ilerleyen safhalarda geri dönüşümsüz yapısal bozukluklara ve akım sorunlarına neden olur.
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Hastalık sürecinde damarlarda genişleme ve kapakçıklarda bozulmalar önemli yer tutmaktadır. Östrojenin, bu toplardamarlar üzerindeki olumsuz etkilerinin de hastalığın oluşumunda ve ilerlemesinde rolü mevcuttur.
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PKS oluşumuna neden olan sebepler arasında özellikle karın ve genital bölge ile ilgili toplardamarlarda pıhtılaşmalar ve tıkanıklıklar, karın içi basınç artışına sebep olabilecek şişmanlık, gebelik, sürekli ağırlık kaldırma gibi durumlarla birlikte çeşitli karın içi tümör ve diğer sebeplerle oluşacak damar basıları sayılabilir. Bununla birlikte daha önce geçirilmiş karın içi ameliyatlar da PKS sebebi olabilmektedir.