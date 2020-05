Kadınlarda En Çok Bu Hastalıklar Görülüyor

Her 10 kadından 1’inde Polikistik over sendromu görülüyor Değişen alışkanlıklarımız ve yaşam biçimlerimiz yeni hastalıkları da beraberinde getiriyor. bu hastalıkların başında da polikistik over sendromu görülüyor. Her 10 kadından 1’inde görülen polikistik over sendromu korkutan istatistik değerleriyle karşımıza çıkıyor.