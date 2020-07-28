Kadınlar ve Erkekler Birbirleri Hakkında Bu Şeyleri Bilmiyor
Hem erkekler hem de kadınlar hakkında çok fazla klişe var ve bunların çok azı doğru. Hangilerinin gerçek, hangilerinin yalan olduğunu araştırdık ve ortaya çıkan sonuçlara çok şaşırdık.
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1
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Örneğin, sık sık kadınların ayna karşısında erkeklerden daha fazla zaman harcadıkları, erkeklerin daha iyi araba kullandıkları ancak yemek yapamadıkları söylenir. Peki bunlar doğru mu? Hadi cevaplara bakalım.
2
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Kişisel bakım
Kimin daha uzun sürede hazırlandığını sorsanız birçok kişi muhtemelen “Kadınlar” der. Ancak bu konu hakkında yapılan çalışmalar ve ortaya konan istatistikler aynı şeyi söylemiyor.
3
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Erkekler kişisel bakımları için (duş, tıraş, saç şekillendirme, giyinme) günde ortalama 81 dakika harcıyorlar. Bu süre kadınlarda ise ortalama 75 dakika. Bu 75 dakika içerisine tüm duş, saç, giyinmenin yanı sıra makyaj yapmak da dahil!
4
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Temizlik
Kadınlar hayatlarının 2,5 yılını bulaşıkları yıkamak, süpürmek, paspaslamak, toz almak ve her türlü ev işlerini yapmak için harcıyorlar. Erkekler ise bu işler için sadece 1,5 yıl harcıyorlar. Bu sonuç kimseyi şaşırttı mı?
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Araba kullanmak
Araştırmaya göre, hem erkek hem de kadınlar direksiyonun başında yaklaşık üç yılını harcıyorlar. Bu bazı insanları şaşırtabilir. Peki ya ev hanımı olan kadınlar? İşe gitmeleri ve işten gelmeleri gerekmiyor.
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Ev hanımları da alışverişe giderken, çocukları okula götürüp eve getirirken ve daha pek çok ev ve çocukla ilgili işler yaparken direksiyonun başında vakit geçiriyorlar.
7
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Yemek yapmak
İstatistikler, kadınların hayatlarının ortalama üç yılını yemek yapmak için harcadığını ortaya koydu. Erkeklerde bu süre 1,5 yıl.
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Telefonla konuşmak
Kadınların telefonda konuşmak için daha fazla zaman harcaması şaşırtıcı değil. Araştırmalar kadınların hayatlarının 5,5 yılını telefonda konuşarak geçirdiklerini gösteriyor.
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Erkekler ise 4 yılını telefonla konuşarak geçiriyor. Çünkü kadınlar daha fazla sosyal çağrı alma eğilimindedir.
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Uyumak
Bilim insanlarına göre, erkekler hayatlarının 25,5 yılını kadınlar ise 27 yılını uyuyarak geçiriyor. Bu biraz şaşırtıcı değil mi?
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Alışveriş yapmak
Kadınlar, yaşamlarının iki yılını mağazalara girip çıkarak, kıyafetleri deneyerek ve her türlü ürünü satın alarak geçiriyorlar. Erkekler bir yılını alışverişe harcıyorlar. Bu zamanın çoğunda da kadınlara eşlik ediyorlar.
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Televizyon izlemek
Kadınlar ekrana bakarak yaklaşık 13 yıl, erkekler ise 10 yıl harcıyorlar. İstatistikler, erkekler televizyonda çoğunlukla spor kanallarını izlediğini de belirtiyor.