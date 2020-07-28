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Kadınlar ve Erkekler Birbirleri Hakkında Bu Şeyleri Bilmiyor

Hem erkekler hem de kadınlar hakkında çok fazla klişe var ve bunların çok azı doğru. Hangilerinin gerçek, hangilerinin yalan olduğunu araştırdık ve ortaya çıkan sonuçlara çok şaşırdık.