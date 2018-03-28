Kadınlar Cinsellikte Ne İster?

5. Kadınlar cinsellikte erkeğin denetimli boşalma sağlamasını isteyebilir! Bazı erkeklerde yaşanan bu sorun kadının tatmin olmaması sebebiyle mutsuz eder ve ilişkiden uzaklaşmasına sebep olabilir. Net bir rakam verememekle birlikte ortalama 3 dakikanın altında boşalan erkekler, erken boşalıyor demektir. Eğer psikolojik bir sebebi varsa uzman yardımı alınmalı bunun dışında organik bir sorun varsa ürolojik bir destek alınmalı. Ancak genellikle denetimsiz boşalma durumu erkeğin psikolojik durumu ile ilgili olabilmektedir ve cinsel terapi ile çok kısa bir sürede çözüme ulaşılabilmektedir.