Kadınlar Cinsellikte Ne İster?

Kadınlar cinsellikte partnerinden ne bekler? Aile Danışmanı ve Cinsel Terapist Psikolog M. Berk Karaoğlu, 10 maddede kadınların aslında ne istediklerini anlattı...
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1
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1.Kadınlar sevişirken konuşmak isteyebilir.
Kadınlar sevişirken güzel göründüğünü, güzel koktuğunu duymak ister. Ön sevişme ve sevişme sırasında kadınlarla konuşmak cinsellikte daha mutlu olmanızı sağlayacaktır.
2
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2. Kadınlar erotik öpüşmeler isteyebilir.
Kadınların zevk noktalarından birisi de dudaklarıdır. Sevişmeye dudaklardan başlamak eşinize daha çok zevk verir ve sevişmek için. Sevişmenin gidişatına göre bu öpücükler bazen sert bazen de yumuşak olmalıdır.
3
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3. Kadınlar klitoral orgazm isteyebilir.
Bu nokta cinsellikte çok önemli bir noktadır. Erkekler penis-vajina ilişkisini yani birleşmeyi (koitus) çok önemsese de, kadınlar için sürtünme ve klitoral uyarım da çok fazla önemlidir. Bunu ihmal etmemek gerekir.
4
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4. Kadınlar uzun ön sevişme isteyebilir.
Kadınların cinselliğe hazır olabilmesi erkeklere göre daha uzun olabilir. Kadınlar hemen boşalıp orgazm bitme noktasına hemen gelmezler tekrar tekrar orgazm olabilirler. Ancak ilk başta uzun sevişmeler öpüşmeler isteyerek bu hazır olma haline gelmeyi isteyebilirler.
5
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5. Kadınlar cinsellikte erkeğin denetimli boşalma sağlamasını isteyebilir!
Bazı erkeklerde yaşanan bu sorun kadının tatmin olmaması sebebiyle mutsuz eder ve ilişkiden uzaklaşmasına sebep olabilir. Net bir rakam verememekle birlikte ortalama 3 dakikanın altında boşalan erkekler, erken boşalıyor demektir. Eğer psikolojik bir sebebi varsa uzman yardımı alınmalı bunun dışında organik bir sorun varsa ürolojik bir destek alınmalı. Ancak genellikle denetimsiz boşalma durumu erkeğin psikolojik durumu ile ilgili olabilmektedir ve cinsel terapi ile çok kısa bir sürede çözüme ulaşılabilmektedir.
6
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6.Kadınlar bakımlı erkek isteyebilir.
Ter kokusu başta olmak üzere diğer kötü kokular kadınların gözünde erkeğin değerini bitirir. Bu sebeple birliktelik öncesinde gerekiyorsa duş almak, ağız bakımı yapmak, parfüm/deodorant kullanmak erkeklerin yatakta daha başarılı olmalarını sağlar.
7
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7. Kadınlar yatakta centilmenlik isteyebilir.
Kadınlara yatakta zevk vermenin yollarında biri de kadın beynini tahrik etmektir. Bir kadını tahrik eden en önemli şeylerden biri ise centilmenliktir. Yatakta ve yatak öncesinde kadınına karşı centilmence yaklaşan her erkek kadına daha çok haz verir. Sevişmenin gidişatını belirleme konusunda eşinizin aktif olmasına müsaade etmeniz centilmenlik örneklerinden biri olarak verilebilir.
8
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8. Kadınlar sevgi sözcükleri isteyebilir.
Kadınlara yatakta haz veren şeylerden biri de iltifat ve sevgi sözcükleri duymaktır. Birliktelik sırası ve sonrasında sevginizi ve ilginizi belli etmekten çekinmeyin.
9
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9. Kadınlar zevk noktalarını bilen erkek isteyebilir.
Kadınlar yatakta kendilerini tatmin edebilen erkekler ister. Kadın vücudunu tanıyan ve zevk noktalarına hakim olan erkekler eşlerini zevkin doruklarına çıkarabilirler.
10
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10. Kadınlar sevişmeden sonra ilgi isteyebilir.
Kadınlar sevişme sonrasında da kendilerine gösterilen ilginin devam etmesini isterler. Kadınlar tekrar tekrar orgazm olabildikleri hemen bir boşalma şeklinde tatmin görülemediği için cinsel ilişki bittikten sonra da erkekten dokunsal, kokusal vb uyarımlar bekleyebilir, en azından ilgi bekleyebilir. Bu noktada kadınları hem anatomik hem de psikolojik olarak anlamamız gerekmektedir.