Kabartma Tozunun Birbirinden İlginç 7 Faydası

6) Güneş yanığına iyi gelir Kabartma tozu, güneş yanığına maruz kalan, bronzlaşan ve bu nedenle kaşıntı ve yanma hissinin meydana geldiği cilde fayda sağlar. Kabartma tozunun bu özelliğinden faydalanmak için bir bardak suyun içerisinde iki yemek kaşığı kabartma tozu ekleyerek iyice karıştırın. Ardından temiz bir bezi kabartma tozlu suyun içerisine batırdıktan sonra bezi yanık olan bölgede 10 dakika boyunca bekletin. Gün içerisinde iki defa uygulandığı takdirde güzel bir sonuç elde edebilirsiniz.