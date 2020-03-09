MAHMURE ÖZEL
Kabartma Tozunun Birbirinden İlginç 7 Faydası
Kabartma tozunu cilt bakımı için nasıl kullanılacağını bilmek ister misiniz? Kabartma tozu genellikle mutfakta kullanılan bir malzeme olarak bilinir. Ancak cilt içinde oldukça faydalı özelliklere sahiptir. Gelin kabartma tozunun birbirinden ilginç faydalarını hep birlikte inceleyelim.
1) Sivilcelerle savaşır
Cildinizdeki sivilcelerin yok olması için sert kimyasallar kullanmanıza gerek yok. Kabartma tozu, sivilceleri kurutmanın yanı sıra cildin pH dengesini sağlayarak cilt kuruluğunu önler. Bir çay kaşığı su ile iki çay kaşığı kabartma tozunu karıştırıp yüzünüze uygulayarak etkili sonuçlar elde edebilirsiniz.
3) Cildi nemlendirir
Kabartma tozu sayesinde cildinizi mükemmel bir şekilde nemlendirebilirsiniz. Kullandığınız nemlendiriciden bir miktar elinize alın ve kreme bir miktar kabartma tozu uygulayarak cildinize uygulayın. Cildinizdeki kuru bölgeler bu sayede uzun süre nemli kalacaktır.
5) Cilt tonunu açar
Daha parlak bir cilt tonuna sahip olmak istiyorsanız kabartma tozu sizin için son derece basit, ucuz ve uygun bir çözüm olabilir. Az miktardaki suya iki yemek kaşığı kabartma tozu ekleyin ve iyice karıştırın. Elde ettiğiniz karışımı yüzünüze 1 dakika boyunca masaj yaparak uygulayın. Kabartma tozu maskenizi yüzünüzde 5 dakika boyunca beklettikten sonra ılık su ile durulayın. Bu uygulamayı haftada 1 kez uygulayarak etkili sonuçlar elde edebilirsiniz.
6) Güneş yanığına iyi gelir
Kabartma tozu, güneş yanığına maruz kalan, bronzlaşan ve bu nedenle kaşıntı ve yanma hissinin meydana geldiği cilde fayda sağlar. Kabartma tozunun bu özelliğinden faydalanmak için bir bardak suyun içerisinde iki yemek kaşığı kabartma tozu ekleyerek iyice karıştırın. Ardından temiz bir bezi kabartma tozlu suyun içerisine batırdıktan sonra bezi yanık olan bölgede 10 dakika boyunca bekletin. Gün içerisinde iki defa uygulandığı takdirde güzel bir sonuç elde edebilirsiniz.
7) Vücuttaki kötü kokuyu önler
Yorucu veya sıcak günlerde terleriz ve bu nedenle vücudumuzda hoş olmayan kokular meydana gelebilir. Kabartma tozunun bir deodorant etkisi yaratmasını istiyorsanız ilk olarak kabartma tozunu nemli bir hamur kıvamına gelene kadar karıştırın ardından koltukaltlarınıza sürün.
Fotoğraflar: iStock
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