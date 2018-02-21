Kabak Çekirdeğinin Faydaları Saymakla Bitmiyor

Kuruyemişlerin faydaları saymakla bitmez. Ama aralarından bir tanesi faydaları ile zirveyi korumayı başarıyor! Kabak çekirdeği protein ve yağ bakımından zengin bir kuruyemiştir. Sağlık için oldukça faydalı bileşenler içerir. Damakta bıraktığı aromatik tadından dolayı kabak çekirdeği, çiğ veya kavrulmuş olarak tüketilir. Bu mucizevi çekirdeği her gün 1 avuç mutlaka tüketin! İşte kabak çekirdeğinin saymakla bitmeyen mucizeleri… Kaynak fotoğraflar: Alamy