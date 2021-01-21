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GeriKültür Sanat Joker Serisi Filmleri - Joker Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları
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Haberler >Mahmure >Eğlence >Kültür Sanat>Joker Serisi Filmleri - Joker Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları
Kültür Sanat

Joker Serisi Filmleri - Joker Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları

İlk Batman filmi 1949 yılında Bill Finger ve Bon Kane'nin çizgi romanından sinemaya uyarlandı. Batman and Robin adındaki filmin yönetmenliğini Spencer Gordon Bennet üstlendi. Batman serisindeki ilk Joker filmi ise 1966 yılında izleyicilerle buluştu. Cesar Romero'nun canlandırdığı Joker karakteri hem sinemaseverlerden hem de film eleştirmenlerinden tam not aldı. Merak edenler için Joker serisinin isimlerini, oyuncuları, yönetmenleri ve vizyon tarihleri ile birlikte derledik.

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1
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Joker, Poison Ivy ve Kedi Kadın ile birlikte Batman'in en büyük düşmanlarından biridir.

2
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Daha sonra Jack Nicholson ve Heath Leather gibi ünlü oyuncuların da canlandırdığı Joker'in diğer isimleri Red Hood (Kızıl Kafa) ve Palyaço Prens'tir.

3
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Şeytani gülümsemesi ve zekasıyla bilinen Joker'i canlandıran diğer oyuncular arasında Joaquin Phoenix, Mark Hamill, Michael Emerson ve Jared Leto de yer alıyor.

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Joker karakterinin sinema filmi dışında birçok animasyonu da çekildi.

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En çok izlenen animasyon filmleri şu şekilde sıralanabilir: The Dark Knight Returns, The Killing Joke ve Batman: Under the Red Hood.

6Joker Serisi Filmleri ve İsimleri
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Joker Serisi Filmleri ve İsimleri

1- Batman

2- Batman Daima

3- Batman Kızıl Başlık Altında

4- Batman: Öldüren Şaka

5- Joker

6- İntihar Tikimi: Gerçek Kötüler

7- Kara Şövalye

7Joker Filmlerinin Konusu
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Joker Filmlerinin Konusu

Joker serisi filmlerinde Gotham şehrinin koruyucusu olan Batman'in Joker'e karşı verdiği mücadeleler anlatılır.

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2019 yapımı filmde ise hikaye doğrudan Joker karakterinin gözünden beyaz perdeye aktarılıyor.

9Joker Vizyon Tarihi
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Joker Vizyon Tarihi

1- Batman - 20 Ekim 1989

2- Batman Daima - 30 Ağustos - 1995

3- Batman Kızıl Başlık Altında - 27 Temmuz 2010

4- Batman: Öldüren Şaka

5- Joker - 4 Ekim 2019

6- İntihar Timi: Gerçek Kötüler - 12 Ağustos 2016

7- Kara Şövalye - 25 Temmuz 2008

10Joker Serisi Oyuncuları
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Joker Serisi Oyuncuları

- Heath Leader

- Jack Nicholson

- Joaquin Phoenix

- Michael Caine

- Christian Bale

- Aaron Eckhart

- Val Kilmer

- Tommy Lee Jones

- Robert De Niro

- Zazie Beetz

- Frances Conroy

- Margot Robbie

- Will Smith

- Maggie Gyllenhaal

- Jensen Ackles

- Bruce Greenwood

- Nicole Kidman

- Jim Carrey

- Tara Strong

- Brett Cullen

11Joker Serisi Yönetmeni
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Joker Serisi Yönetmeni

1- Batman - Tim Burton

2- Batman Forever - Joel Schumacher

3- The Dark Knight - Christopher Nolan

4- Suicide Squad - David Ayer

5- Batman: Under The Red Hood

6- Batman: The Killing Joke - Sam Riu

7- Joker - Todd Philips

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