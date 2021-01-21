Joker Serisi Filmleri - Joker Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları
İlk Batman filmi 1949 yılında Bill Finger ve Bon Kane'nin çizgi romanından sinemaya uyarlandı. Batman and Robin adındaki filmin yönetmenliğini Spencer Gordon Bennet üstlendi. Batman serisindeki ilk Joker filmi ise 1966 yılında izleyicilerle buluştu. Cesar Romero'nun canlandırdığı Joker karakteri hem sinemaseverlerden hem de film eleştirmenlerinden tam not aldı. Merak edenler için Joker serisinin isimlerini, oyuncuları, yönetmenleri ve vizyon tarihleri ile birlikte derledik.
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Joker, Poison Ivy ve Kedi Kadın ile birlikte Batman'in en büyük düşmanlarından biridir.
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Daha sonra Jack Nicholson ve Heath Leather gibi ünlü oyuncuların da canlandırdığı Joker'in diğer isimleri Red Hood (Kızıl Kafa) ve Palyaço Prens'tir.
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Şeytani gülümsemesi ve zekasıyla bilinen Joker'i canlandıran diğer oyuncular arasında Joaquin Phoenix, Mark Hamill, Michael Emerson ve Jared Leto de yer alıyor.
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Joker karakterinin sinema filmi dışında birçok animasyonu da çekildi.
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En çok izlenen animasyon filmleri şu şekilde sıralanabilir: The Dark Knight Returns, The Killing Joke ve Batman: Under the Red Hood.
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Joker Serisi Filmleri ve İsimleri
1- Batman
2- Batman Daima
3- Batman Kızıl Başlık Altında
4- Batman: Öldüren Şaka
5- Joker
6- İntihar Tikimi: Gerçek Kötüler
7- Kara Şövalye
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Joker Filmlerinin Konusu
Joker serisi filmlerinde Gotham şehrinin koruyucusu olan Batman'in Joker'e karşı verdiği mücadeleler anlatılır.
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2019 yapımı filmde ise hikaye doğrudan Joker karakterinin gözünden beyaz perdeye aktarılıyor.