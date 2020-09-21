Jinekolojik Kanserlerden Korunmak İçin Yılda Bir Kez Muayene Yaptırın!

Yılda bir kez kendinize zaman ayırın 20 Eylül, tüm dünya kadınlarının, toplumun dikkatini çekmek için ilan edilen bir gün. Biz de Türkiye’de pandemi nedeniyle kadınlarla yüz yüze buluşamazsak da, dijital ortamlarda bir araya geliyoruz, buluşuyoruz. Şunu hatırlatmak istiyoruz; kanserde erken teşhis, tedavi başarısını da artıyor. O nedenle yılda bir kez kendi sağlığınız için zaman ayırın. Çünkü yılda bir kez jinekolojik muayeneye gitmek, hayatınızda çok şeyi değiştirebilir. Kadınlara demek istiyoruz ki, sağlığınıza sahip çıkın, ihmal etmeyin!