Jennifer Lopez'in Super Bowl 2020 Kıyafetleri

Dünyanın en çok izlenen spor etkinliklerinden olan, Amerikan Futbol Ligi şampiyonası Super Bowl gecesinde Jennifer Lopez ve Shakira performanslarıyla Latin rüzgarı estirdi. Devre arası şovlarıyla ortalığı yıkan Jennifer Lopez gecede 3 kostüm değiştirdi.
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İşte JLo'nun Super Bowl 2020 kıyafetleri...
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Miami’deki Hard Rock Stadyumu’nda oynanan Super Bowl'da Lopez Hustler filminde olduğu gibi sahnede de direk dansı yaptı.
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50 yaşındaki ünlü yıldız, LIV Super Bowl devre arası gösterisinde Versace imzalı, zımba detaylı, bisikletçi tarzı siyah deri bodysuit üzerine uzun pembe bir etek giydi.
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Ancak kısa bir süre sonra saten pembe eteği çıkardı ve eteğin altından bodysuiti ile birleşen uzun siyah deri çizmeleri göründü.
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Versace kostümü şöyle tanımladı; ‘’Bu kostüm olağanüstü kalitede bir deriden oluşturuldu. Üst kısmı ceket tarzında oluşturulurken, kollar ve bacaklar binlerce zımba ve Swarovski taşları ile zenginleştirildi.''
Ayrıca bu kostümün bir evde el yapımı bir şekilde 900 saatte yapıldığı söylendi.
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Bir sonraki Super Bowl devre şovunu Shakira ile paylaşan yıldız, parçalanmış bir aynanın küçük parçalarını andıran gümüş süslemelerle donatılmış şeffaf bir kostüm giydi.
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Şovun son görünümü için hem Porto Riko hem de Amerika Birleşik Devletleri'ni temsil eden tül tüylü bir bayrağı andıran elbiseyi giydi.
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Lopez bir çift gümüş topuklu ayakkabı ve taşlarla kaplanmış tırnakları ile kombinini tamamladı.
Gecenin tüm kostümleri Versace imzalıydı.
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Lopez ve Shakira, Super Bowl için Miami’de bir basın toplantısı düzenlediler. Bu basın toplantısı için de Lopez, beyaz bir bralet ve yüksek bel beyaz bir pantolon tercih etti.
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Jennifer Lopez şov hakkında “Sanırım dünyada Super Bowl'da sahne almayı hayal etmeyen bir sanatçı yok.” dedi.
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Ayrıca, ‘’Shakira ve ben, Miami'de iki kadın olarak bunu yapma fırsatı verildiği için heyecan duyuyoruz” diye de ekledi.
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Lopez, 2002 yılı hit şarkısı ‘Jenny from the Block’ ve ardından ‘We from the Bronx, New York’ şarkılarını seslendirdi.
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Ünlü yıldız, geçen yıl rol aldığı Hustlers filminde sergilediği direk dansı hünerini Super Bowl seyircisiyle de paylaştı.
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Super Bowl devre arasında Shakira ve Jennifer Lopez birlikte sahne alarak İspanyolca şarkı söyledi.
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İşte bu yılın Super Bowl'un muhteşem devre arası şovundan yansıyanlar...
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Jennifer Lopez'in Versace imzalı kostümü.
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Gecede giydiği diğer Versace imzalı siyah deri zımbalı kostümü.