Jennifer Lopez'in Bisiklet Stili

J.Lo, Guess mayo ve kot şortunun üzerine mercan kapüşon giyerken, Alex Rodriguez ise beyaz uzun kollu bir sweat ve gri eşofman altıyla gündelik bir kombinle turu tamamladı.Hamptons'da ailesiyle zaman geçiren ikili, bisiklet sürerken de yüz maskelerini ihmal etmedi.Geçirdikleri keyifli zamanları sosyal medyada da paylaşan çift, bisiklet sürmek dışında aile ve arkadaşlarıyla birçok spor aktivitesi de yaptı.Rodriguez sosyal medyada paylaştığı bir videoda: 'Ailemle zaman geçirdiğim ve biraz eğlenebildiğim için çok şanslıyım. Sevdiklerinizi ve onlarla geçirdiğiniz zamanın kıymetini bilin' dedi. Fotoğraflar: Backgrid USA