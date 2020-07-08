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GeriÜnlü Kombinleri Jennifer Lopez'in Bisiklet Stili
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Hürriyet
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Haberler >Mahmure >Moda >Ünlü Kombinleri>Jennifer Lopez'in Bisiklet Stili
Ünlü Kombinleri
MAHMURE ÖZEL - Fotoğraflar: Backgrid USA

Jennifer Lopez'in Bisiklet Stili

Jennifer Lopez ve nişanlısı Alex Rodriguez hafta sonu boyunca Hamptons'un etrafında bisiklet sürerken görüntülendiler.

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J.Lo, Guess mayo ve kot şortunun üzerine mercan kapüşon giyerken, Alex Rodriguez ise beyaz uzun kollu bir sweat ve gri eşofman altıyla gündelik bir kombinle turu tamamladı.

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Hamptons'da ailesiyle zaman geçiren ikili, bisiklet sürerken de yüz maskelerini ihmal etmedi.

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Geçirdikleri keyifli zamanları sosyal medyada da paylaşan çift, bisiklet sürmek dışında aile ve arkadaşlarıyla birçok spor aktivitesi de yaptı.

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Rodriguez sosyal medyada paylaştığı bir videoda: 'Ailemle zaman geçirdiğim ve biraz eğlenebildiğim için çok şanslıyım. Sevdiklerinizi ve onlarla geçirdiğiniz zamanın kıymetini bilin' dedi.

5Jennifer Lopez ve nişanlısı Alex Rodriguez
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Jennifer Lopez ve nişanlısı Alex Rodriguez

Fotoğraflar: Backgrid USA

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