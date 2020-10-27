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GeriSpor Fitness Jennifer Aniston'ın Güzellik ve Egzersiz Alışkanlıkları
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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >Spor Fitness>Jennifer Aniston'ın Güzellik ve Egzersiz Alışkanlıkları
Spor Fitness
MAHMURE ÖZEL Kaynak Fotoğraflar: Depophotos, Instagram

Jennifer Aniston'ın Güzellik ve Egzersiz Alışkanlıkları

Hollywood'un en güzel kadınlarından biri olan Jennifer Aniston, çok değil birkaç ay sonra 52 yaşına girecek. Peki bu kadar genç ve formda görünmesinin sırrı ne?

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1Basit güzellikten yana
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Basit güzellikten yana

Jen, sabah bakımında cildini temizleyici ile yıkıyor ve nemlendirici uyguluyor. "Özellikle sabahları her şeyin daha basit ve kolay olmasından yanayım" diyen oyuncu, detaylı bakım işini yatmadan önce yapıyor.

2Protein bazlı kahvaltı
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Protein bazlı kahvaltı

Oyuncu, kahvaltıda protein ağırlıklı beslenmeyi tercih ediyor. Genelde muz, yaban mersini, dondurulmuş kiraz, sebzeler ve biraz da kakao ile yaptığı smoothie ile kahvaltı yapıyor. Shake yapmadığı günlerde ise avokado tost ve yumurta ya da muz ve badem sütlü yulaf ezmesi tüketiyor.

3Jennifer neredeyse her gün spor yapıyor
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Jennifer neredeyse her gün spor yapıyor

Jennifer Aniston'ın yaşlanma belirtilerine karşı en güçlü silahı sıkı egzersiz rutini. Çoğu zaman haftanın 7 günü antreman yapan Jen, egzersiz planlamasını da aylık ya da yıllık olarak yapıyor. Böylece tüm işlerini spor rutinine göre ayarlayabiliyor.

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Sporu genelde kahvaltıdan sonra yapan Jennifer Aniston, bir hoca ile çalışıyor. Tek bir egzersize bağlı kalmaktan hoşlanmıyor, yoga, güç antremanları, bisiklet, boks, ip atlama gibi farklı antremanlarla vücudunu şaşırtıyor.

5Çok erken kalkıyor
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Çok erken kalkıyor

"Çalıştığım günlerde genellikle 4:30-5:00 arasında uyanıyorum, eğer çalışmıyorsam 8:00-9:00 arasında. Gece insanıyım ama erken kalkanlardanım. Uyandığımda sabah ilk olarak bir bardak limon dilimli sıcak su içiyorum" diyor.

6Makyajı pek sevmiyor
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Makyajı pek sevmiyor

"Az makyaj her zaman daha iyidir. Gençlik dönemlerimin başında çok makyajla daha iyi göründüğümü düşünüyordum. Daha sonra doğal güzelliğim ile barıştım ve şimdilerde az makyajla daha iyi hissediyorum" diyen oyuncu, günlük hayatında ise sadece renkli nemlendirici kullanıyor.

7Güneş kremi vazgeçilmezi
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Güneş kremi vazgeçilmezi

Beyaz tenli olan Jennifer Aniston, eskiden bronz görünmek için her şeyi yaparmış. O dönemler bu konuda pek bilgisi olmadığını itiraf ediyor ve ekliyor: "D vitamini depolamak için güneşe belli saatlerde çıkıyorum. Artık bronzluk kaygım yok çünkü bronz olmadan da cildi ışıltılı göstermenin saysız yolu var. Güneş koruyucu kullanmayı alışkanlık haline getirdim. Cildim için yaptığım en iyi şeylerden biri bu!"

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