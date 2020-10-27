Jennifer Aniston'ın Güzellik ve Egzersiz Alışkanlıkları

Güneş kremi vazgeçilmezi Beyaz tenli olan Jennifer Aniston, eskiden bronz görünmek için her şeyi yaparmış. O dönemler bu konuda pek bilgisi olmadığını itiraf ediyor ve ekliyor: "D vitamini depolamak için güneşe belli saatlerde çıkıyorum. Artık bronzluk kaygım yok çünkü bronz olmadan da cildi ışıltılı göstermenin saysız yolu var. Güneş koruyucu kullanmayı alışkanlık haline getirdim. Cildim için yaptığım en iyi şeylerden biri bu!"