Isıdan Hasar Görmüş Saçlar: Neden Olur ve Nasıl Önlenir?
Cansız, soluk, dolaşık ve donuk…Isıdan zarar görmüş saçların görüntüsü pek de iç açıcı değil! Ayrıca çok kolay kırılabilir, şekil vermesi zordur ve pürüzsüzlüğünü kaybeder.
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Saçımıza herhangi bir zarar vermekten hepimiz kaçınırız. Ancak bazen hatta sık sık, saçlarımızın zarar görmesi uğruna, yüksek ısılı saç şekillendirme ürünlerini kullanıyoruz. Gerçek şu ki, yüksek ısı saçınızın kuru, kırılgan ve sert görünmesine neden olabilir.
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Neyse ki bu problemi çözmede yardımcı olacak doğru ipuçlarına sahibiz. Ancak ısıdan zarar görmüş saçlarınızı nasıl tedavi edeceğinizi söylemeden önce, sıcaklığın saça neden ve nasıl zarar verdiği konusuna açıklık getirelim.
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Yüksek ısı saça nasıl zarar verir?
Saçlarımız, korteks, kütikül ve medulla adı verilen üç farklı katmandan oluşur. Saçın özü olarak adlandırılan medulla, ısıdan büyük ölçüde etkilenmez. Bununla birlikte, kozmetik işlemler ve ısı, saçın diğer iki katmanını parçalayabilir ve doğal fiziksel özelliklerini önemli ölçüde değiştirebilir.
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Kütikül, saçın en dıştaki koruyucu tabakasıdır. Kütikülün içerdiği proteinler, saç telinin içindeki nemin hapsolmasına yardımcı olurlar. Saçınızı aşırı ısıyla şekillendirme, renklendirme ve perma gibi kimyasal işlemlere maruz bıraktığınızda, farkında olmadan bu tabakanın etkisini kaybetmesine neden olabilirsiniz.
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Korteks ise saça gücünü, esnekliğini ve rengini veren tabakadır. Saçın korteksi hasar gördüğünde aşırı derecede gözenekli hale gelir. Saç artık nemini kaybetmeye başlar, kabarık görünür, hatta kolayca kopabilir.
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Isıdan hasar görmüş saçları onarmak için doğal çözümler
Saç bakımı için piyasada bulunan yüksek maliyetli ve kimyasal ürünlerin aksine, evde hazırlayabileceğiniz doğal maskeleri kullanabilirsiniz. İşte bunun için akıllıca ve pratik birkaç tüyo…
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Yağ maskesi uygulayın
Yağ maskesi, saçınızın doğal dengesini ve parlaklığını geri kazanmasına yardımcı olmak için mükemmel bir çözümdür. Saçınızı güçlendirir ve koruyucu dış tabakasının yenilenmesine yardımcı olur. Ancak bunun için doğru yağları seçmeniz oldukça önemli. Kuru, yıpranmış saçlar için Hindistan cevizi yağı, jojoba yağı ve zeytinyağı gibi bitki yağları önerilir.
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Seçtiğiniz iyi bir bitkisel yağ ile 15 ila 20 dakika masaj yapın. Yağlı saçlarınızı sıcak suya batırılmış bir havlu veya yumuşak pamuklu bir bezle örtün. Sonrasında saçınızı hafif bir şampuan ve saç kremi ile yıkamadan önce bir saat bekletin. Isıtılmış yağdan gelen buhar saç derisindeki gözenekleri açar ve yağın derinlemesine nüfuz etmesine izin verir. Böylece saçınız ihtiyacı olan nem dengesine kavuşur.
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Doğal içerikli şampuanları tercih edin
Çoğu şampuan, Sodyum lauril sülfat (SLS), formaldehit, paraben ve sentetik kokular gibi yüzey aktif maddelerle yüklüdür. Bu kimyasallar yıpranmış saçla ilgili sorunları daha da kötüleştirebilir ve fazlasıyla zarar verebilir.
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Tüm bu yüzey aktif maddelerden arınmış ve bunun yerine silika veya biotin içeren doğal bir şampuan seçin. Biotin, folikül büyümesini teşvik edebilen ve saç sağlığını iyileştirebilen bir saç güçlendirici bileşendir.
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Saçınızı çay ile durulayın
Fön makineniz saçlarınızın dökülmesine neden oluyorsa, saçınızı çay ile durulamayı deneyin. Araştırmalar, çaydaki kafeinin saç kökleri üzerinde uyarıcı etkileri olduğunu gösteriyor. Güçlü, parlak ve sağlıklı saçlara sahip olmak istiyorsanız; çay tomurcuklarını suda kaynatın ve yaklaşık 30 dakika demlenmesine izin verin. Daha sonra saçınızı şampuanla temizleyin ve bu suyla durulayın. Ardından, yumuşak bir havluyla sarın ve yaklaşık 15-20 dakika bekletin. Son olarak soğuk suyla iyice durulayın.
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Saçınızın ısıdan zarar görmesini önlemek için ne yapmalısınız?
Ev yapımı doğal bakım maskeleri kuru ve yıpranmış saçları düzeltse de ilk etapta ısı hasarını önlemek saçlarınızın sağlıklı görünmesini sağlayabilir. Sırada saçınızı yoğun ısı hasarından korumak için bazı ipuçları var.
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Ilık ve soğuk su kullanın
Saçınızı yıkarken daima ılık ve soğuk su kullanın. Ilık su, saç kreminin içeri girmesine izin verirken soğuk su ise, kullandığınız nemlendirici ve besin maddelerini hapseder. Öte yandan, sıcak su saçınıza zarar verebilir ve tüm nemini yok edebilir.
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Isı işlemini en aza indirin
Fön makinenizi rafa kaldırın! Saçınızın kendiliğinden kurumasına izin verin ya da saçınızı mikrofiber bir havluyla kurutmayı deneyin. Saçınız saç kurutma makinesi olmadan şekil almıyorsa, bunun yerine makinenin soğuk kısmıyla kurutma seçeneğini değerlendirebilirsiniz.
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Şampuanlama sırasında bakım yapın
Her zaman saç derinizi şampuanlamaya ve uçlarınızı şekillendirmeye odaklanın. Şampuan, saç derisine yerleşen kiri, sebumu ve kimyasal ürün birikimini gidermek için özel olarak formüle edilmiştir. Yani, saç diplerini köpürtmeniz yeterli olacaktır. Bunun tam tersi, saç derinizin saç kremine ihtiyacı yoktur, kremi sadece saç uçlarında kullanmanız gerekir.
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Saçlarınızı dış etkenlerden koruyun
Dışarı çıkarken bir şemsiye veya şapka kullanın. Saçınızın uçmasına izin verirseniz, sert rüzgar ve güneş ışınları saçınızdaki nemi çeker. Ayrıca, kafanızda daha fazla kirin birikmesine neden olur, daha fazla kurur ve bu da saçınıza zarar verir.
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Saçınız ıslakken taramaktan kaçının
Saçlarınızın savunmasız kalmasına engel olmak için ıslakken taramaktan kaçının. Aksi halde saçınız giderek kırılmaya meyilli hale gelir. Kuruduğunda kırılmayı ve zor taranmasını önlemek için saçlarınızı duşta parmaklarınızla açmayı deneyin.
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Saç serumu kullanın
Kuruluğu ve elektriklenmeyi önlemek için yüksek kaliteli bir saç kremi kullanın. Saç serumu ayrıca zarar görmüş saçları nemlendirmek ve onarmak için de etkilidir.