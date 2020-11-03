Isıdan Hasar Görmüş Saçlar: Neden Olur ve Nasıl Önlenir?

Saçınızı çay ile durulayın Fön makineniz saçlarınızın dökülmesine neden oluyorsa, saçınızı çay ile durulamayı deneyin. Araştırmalar, çaydaki kafeinin saç kökleri üzerinde uyarıcı etkileri olduğunu gösteriyor. Güçlü, parlak ve sağlıklı saçlara sahip olmak istiyorsanız; çay tomurcuklarını suda kaynatın ve yaklaşık 30 dakika demlenmesine izin verin. Daha sonra saçınızı şampuanla temizleyin ve bu suyla durulayın. Ardından, yumuşak bir havluyla sarın ve yaklaşık 15-20 dakika bekletin. Son olarak soğuk suyla iyice durulayın.