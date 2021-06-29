Isı Ürtikeri (Kurdeşen) Belirtileri Nelerdir, Nasıl Geçer? Isı Ürtikerini Önlemeye Yardımcı Olabilecek Önlemler

Çok nadir olmasına rağmen, bazı insanlar aerobik ve koşu gibi aktif egzersiz yapmaktan veya hatta yürümek gibi daha az yoğun aktivitelerden anafilaksi (ciddi bir alerjik reaksiyon) geçirebilir. Egzersize bağlı anafilaksi belirtileri şunlardır:



-Kurdeşen, kaşıntı, kızarık veya soluk cilt gibi cilt reaksiyonları,

-Düşük tansiyon (hipotansiyon),

-Zayıf ve hızlı nabız,

-Hava yolu daralması; bazen hırıltılı solunuma ve nefes almada zorluğa neden olabilen şişmiş dil veya boğaz,

-Baş dönmesi veya bayılma,

-Bulantı, kusma veya ishal.



Egzersizden sonra bir cilt reaksiyonu fark ederseniz, bu diğer belirtilere de dikkat edin ve acil tıbbi yardım alın.