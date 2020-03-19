İnternetten Ayakkabı Almanın Püf Noktaları

İÇ TABAN ÖLÇÜMÜ İSTEYİN En rahat ayakkabılarınızın tabanını (topuktan parmağın ucuna kadar) ölçün, müşteri desteğine başvurun ve satın almayı planladığınız ayakkabılarla aynı şeyi yapıp yapamayacaklarını sorun. Çoğu site bunu yapmayabilir ancak bunun yerine size birçok ipucu verebilir. Bu sayede yanlış numara alma ihtimalinizi en aza indirmiş olabilirsiniz.