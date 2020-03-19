MAHMURE ÖZEL
İnternetten Ayakkabı Almanın Püf Noktaları
Gün geçtikçe online alışveriş daha da popüler hale geliyor. Kitap, yemek, gıda derken tekstil de çokça online sipariş verdiğimiz alanlardan birisi. Peki ayakkabı? İnternetten ayakkabı alışverişi yaparken nelere dikkat etmeliyiz? İnternetten ayakkabı almanın püf noktaları neler?
ÖNCELİKLERİNİZİ BELİRLEYİN
İnternetten ayakkabı satın almadan önce önceliklerinizi belirleyip bir filtreden geçirin. Ne türde bir ayakkabı istediğinizi, rengine ve fiyat aralığına karar verip aramanızı ona göre yapmalısınız.
MARKA MAĞAZALARINA ÖNCELİK VERİN
Alışveriş yaptığınız markaların online mağazaları ilk baktığınız yer olsun. Hem daha önce ürününü kullandığınız markaların kalıplarını bilirsiniz hem de marka mağazaların resmi internet sitelerinden alışveriş yaptığınız zaman ürünü geri göndererek paranızı geri alma şansınız var.
GÜVENLİĞE DİKKAT EDİN
Online alışveriş yapacağınız sitenin güvenli olduğundan emin olmalısınız. Aynı zamanda alacağınız ayakkabının da garantili olmasından emin olmanız gerekiyor. Garantili ve sertifikalı ürünler almaya özen göstermelisiniz. Ayakkabıyla ilgili bir sorun yaşadığınızda değişim ya da para iadesi gibi konularda tüketici haklarınız olacaktır.
İÇ TABAN ÖLÇÜMÜ İSTEYİN
En rahat ayakkabılarınızın tabanını (topuktan parmağın ucuna kadar) ölçün, müşteri desteğine başvurun ve satın almayı planladığınız ayakkabılarla aynı şeyi yapıp yapamayacaklarını sorun. Çoğu site bunu yapmayabilir ancak bunun yerine size birçok ipucu verebilir. Bu sayede yanlış numara alma ihtimalinizi en aza indirmiş olabilirsiniz.
İADE VE KARGO SÜRESİNİ ÖĞRENİN
Online alışveriş sitesinde ayakkabının iade süresi ne kadar, teslimat süresi nedir, hangi kargo firması ile çalışıyor gibi bilgileri öğrenmeniz gerekiyor. Kargoda yaşanacak gecikmelerde veya iade gibi durumlarda karşınızda bir muhatap bulabilmeniz için bu detaylar önemli.
Fotoğraflar: İngimage
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